伊東美咲要重啟月九女王路？ 12年不見人突然上徹子房！

IG海灘照一po，10.8萬粉絲直接暴動

兄弟姐妹們，滑到伊東美咲的IG了沒？@misaki_ito_official 隨手丟張夏威夷夕陽自拍，配文「ハワイの日常🌺」，讚數三千起跳，

留言區直接變成朝聖現場：「48歲這是什麼保養秘方？」「孩子都三個了還凍齡！」開帳號才五年，粉絲穩穩10.8萬，

最近11月那張模糊處理的家庭照，網友刷「幸福感爆棚」刷到手機發燙😆。

廣告 廣告

2009年閃嫁京樂社長，婚禮直接飛夏威夷

當年新聞一出，粉絲差點心碎一地：2009年11月18日，她跟大19歲的京樂產業社長榎本善紀低調完婚，婚禮就在夏威夷海邊辦，只露背影！

隔年長女出生，2015年長男報到，2018年底再添小女兒，從此進入「女優休眠期」。

不過她可沒完全消失，2018年接アサヒ「パーフェクトアスタコラーゲン」代言，CM一播，網友驚呼：「這皮膚是喝什麼長大的！」😏

2021年睽違12年上電視，占卜師直接預言復出

2021年8月18日，她終於在富士台《突然ですが占ってもいいですか?》現身！穿白T牛仔褲，氣質還是當年那味。

節目裡她笑說：「夏威夷生活超悠閒，每天帶娃去沙灘，壓力全飛了！」

占卜師還神預言「明年有新機會」，結果2022年9月1日，她真的上了《徹子の部屋》，跟徹子阿姨聊育兒經，收視直接衝頂。粉絲在X狂刷：「美咲姐回來啦！求新劇！」😄。

經典劇單一擺出來，哪一部不是回憶殺？

想重溫她的巔峰？《電車男》（2005）裡她演理想系OL，甜到讓人想談戀愛；《海貓》（2004電影）首次主演就拿日本奧斯卡新人獎，哭戲超虐；《危險的姐姐》（2005）霸氣御姐，

收視破20%🎥。還有《サプリ》《山おんな壁おんな》《エジソンの母》三部月九檔，通通是當年王牌！現在偶爾在串流平台刷到，留言區永遠是：「這顏值放到現在還是頂流！」

業界老鳥私下爆料，她當年有多省導演心

研音內部人士說（2021年媒體側寫）：「拍《電車男》時，美咲一秒入戲，導演直呼NG超少。」資生堂廣告導演也補刀：「她笑起來有種魔力，鏡頭愛到不行。」

徹子在節目上還誇：「結婚後的她像太陽一樣暖。」這些話一出，粉絲直接蓋樓：「不愧是國民級，專業又暖心！」

社群話題燒不停，粉絲自製迷因笑翻天

X搜「#伊東美咲」，熱門貼文第一條就是她IG海邊照，下面高讚回覆：「這身材48歲？開掛吧！」有人做表情包：美咲眨眼＋「夏威夷等你～」，官方IG轉發後互動率爆表😆。

還有粉絲整理「凍齡時間軸」，從1999年啤酒廣告到2025年自拍，網友驚呼：「這是什麼逆生長神器！」

Japhub小編有話說

總之，伊東美咲用夏威夷陽光告訴大家，時間對她根本沒轍！從啤酒女孩到三寶媽，每個階段都美到讓人想尖叫。

IG繼續追，說不定哪天她就宣布復出拍劇啦😏。想知道她夏威夷生活有多chill？Japhub幫你蹲最新動態，別眨眼！