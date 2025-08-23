港府刊憲擬刪學民思潮、人民力量等社團註冊
伊核受損評估與川普相左 美國防情報局長被拔
（法新社華盛頓22日電） 美國官員今天表示，國防情報局（DIA）局長克魯塞和兩名高階將領被撤換，是今年連串軍方撤職最新一例。DIA在6月一份初步報告與總統川普稱伊朗核設施完全被毀的說法相左。
法新社報導，克魯塞（Jeffrey Kruse）自2024年初擔任國防情報局局長。不久前國防情報局曾作出一項初步評估，指美國對伊朗的空襲，只是讓伊朗的核計畫延遲幾個月。
這份被美國媒體廣泛報導的評估，與川普聲稱「徹底摧毀伊朗核設施」的說法大相逕庭，惹惱川普及政府內部官員。
不願具名的一位高階國防官員表示，克魯塞「將不再擔任國防情報局長」，但未解釋克魯塞離職原因。
在出任國防情報局長之前，克魯塞曾任「國家情報總監」（Director of National Intelligence）的軍事事務顧問，並擔任打擊伊斯蘭國（IS）聖戰組織的情報主管等職。
另一位不願具名的美方官員表示，另兩名被撤職的高階將領分別是海軍後備隊（Navy Reserve）司令拉科爾（Nancy Lacore）中將、海軍特種作戰司令部（Naval Special Warfare Command）司令桑茲（Milton Sands）少將。
今年6月，美國對伊朗3處核設施採取大舉軍事行動，動用逾125架飛機和一艘飛彈潛艦。
川普稱這次襲擊是「非凡的軍事勝利」，並多次表示美方「摧毀」這些核設施，但國防情報局的初步評估引起外界質疑川普的說法。（譯者：紀錦玲）
其他人也在看
不滿言論｜中國官方一再施壓 要求中企避用英偉達H20 全因盧特尼克涉辱華？
在英偉達（Nvidia，NVDA）的H20晶片獲准即將重啟對華銷售之際，先遭中國網信辦以涉漏洞後門安全風險問題約談，後又傳出中國官方要求中企避免使用H20晶片，尤其不得用於政府相關用途。《金融時報》報道指，中方之所以對H20頻頻施壓，主要因為美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）早前對於晶片管制發表了「侮辱性」言論，引發北京官員不滿。BossMind ・ 1 天前
全球郵政暫停對美包裹寄遞 因美國小額包裹關稅豁免即將取消
全球各地的郵政服務紛紛暫停向美國寄遞包裹，因針對小額包裹的關稅豁免即將到期，這給全球運輸業帶來混亂。Bloomberg ・ 1 天前
特朗普移民政策惹禍！勞動力銳減千萬 經濟學家：美國經濟快撐不住了
多位經濟學家近日表示，初步證據顯示，美國政府目前推行的移民政策正大幅減少移民勞動力規模，而這已成為導緻美國整體勞動力數量下滑的重要因素。透過對近期經濟研究與官方數據的梳理，專家警告此趨勢若持續，美國經濟恐將面臨嚴峻挑戰。鉅亨網 ・ 1 天前
27歲Eve Jobs結婚，告訴你什麼是「上流婚禮」：豪花5千萬低調完婚、「禁用電話」規則令婚禮不留蛛絲馬跡
已故蘋果公司創始人 Steve Jobs 的女兒 Eve Jobs 日前完婚，社交媒體上沒太多的消息，幾乎沒有任何的內幕消息，只待新娘自行公佈才能看到婚禮的極限量細節。有效徹底保密的原因，竟是婚禮訂下了「禁用電話」規則？Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難
【彭博】— 中國在汽車和高鐵等領域已經成功趕超西方工業技術。Bloomberg ・ 21 小時前
鄭裕玲與好姊妹相聚慶祝生日 位位凍齡美貌保養得宜 吳美珩罕有現身
人緣不俗嘅鄭裕玲（Do姐）喺圈中有唔少好友，喺噚晚（20日）Do姐就喺社交網站上載與一班閨蜜丘凱敏、劉曉彤、顧紀筠、宣萱及吳美珩相聚嘅照片Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
嫖娼名聲跌谷底 李易峰遭強制執行2.1億
[NOWnews今日新聞]中國38歲男星李易峰在2022年因嫖娼被警察通報，不只形象瞬間跌入谷底，所有微博帳號還都被微博官方封鎖。事發三年後，近日傳出他旗下公司被強制執行4990萬元人民幣（約台幣2....今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
江欣燕屢傳健康出問題 宣傳《俠醫》突中途離場 發福身形惹關注
現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 分鐘前
林家謙演唱會2025｜再次展現香港設計師的童趣品味，其中一個單位曾跟NewJeans和I-DLE合作
林家謙演唱會除了聽歌、聽他說笑、看場地設計等等，別忘了要看他和造型師團隊精心挑選的服裝。自從有穩定的造型師團隊，林家謙每次的造型大多都貫徹童趣個性，無論是西裝骨骨的造型，還是相對日常的hoodies look，他永遠都不忘有趣。這次「White Summer」演唱會，又再次有美學驚喜，再次把一眾香港品牌帶上舞台。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Uniqlo最新高級「顯瘦神褲」登場！延續闊腿褲鬆弛感，小個子也秒變大長腿
Uniqlo再度推出神褲，這條褲子在眾多褲款之中成功擄獲了網路上一片好評。無論是渴望擁有修長比例的嬌小女生，還是想在日常造型中增添俐落氣息的上班族，這款褲子都能滿足你的需求。不只顯瘦，還能讓腿部線條在視覺上瞬間拉長。搭配襯衫、針織衫或簡約背心，皆能打造出毫不費力的高級氛圍，難怪一經推出便在網上引起瘋狂討論。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
財經｜據報英偉達下令暫停H20晶片生產
科技媒體The Information引述知情人士報道稱，英偉達(美：NVDA)已通知部分零部件供應商暫停H20相關的生產作業。H20是英偉達專為中國市場設計的晶片。 另外，就近期市場盛傳中央政府出手限制國有企業購買英偉達的H20晶片，英國《金融時報》引述多位知情人士報道，中國國家互聯網信息辦公室、國家發展和改革委員會和工業和信息化部之所以採取行動，是因為美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)關於晶片出口的言論，被中國官員認為「具侮辱性」。 盧特尼克7月15日接受CNBC採訪時表示，美國「不會把最好的產品賣給他們，第二好的也不會，甚至連第三好的都不會」。他還說，「你想要賣給中國人足夠的量，讓他們的開發者對美國技術上癮，這就是我們的想法。」 知情人士透露，中國高層領導人認為這些言論「具侮辱性」，促使政策制定者尋求限制中國科技公司購買輝達晶片的方法。消息人士指出，這導致中國科技集團暫緩或大幅縮減H20的訂單。Fortune Insight ・ 1 天前
53歲鄭秀文再晒增肌長肉新身型 自爆不再節食「快樂多了輕鬆多了」
早前鄭秀文準備澳門巡迴演唱會期間，將身體鍛練嘅重點由過去嘅減重變成增肌，成果相當顯著。Sammi仲喺佢嘅facebook page post咗條演唱會片段，見到Sammi背部同手臂練出結實線條，就連下圍都圓潤不少，比起以前嘅鋼條身型有所不同。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鮑威爾暗示9月可減息 強調貨幣決策趨難
聯儲局主席鮑威爾在一次廣受關注的演說中，為9月減息開啟大門，然而他強調，前景相當不明朗，令貨幣政策的決定變得艱難。Yahoo財經 ・ 14 小時前
新加坡凱德投資考慮為香港上市公司提供救助資金
新加坡凱德投資(CapitaLand Investment)高層Gabriel Fong表示，正考慮向香港上市公司提供紓困資金，因流入香港及內地的資本不多，相信當香港樓市復甦時該些公司將可從中受惠。AASTOCKS ・ 1 天前
郭富城為粉絲簽名險被擊中眼睛 臉露驚恐揉眼後退 果斷緊急處理獲讚
由天王級影帝郭富城（Aaron）主演的電影《無名指》在本周二（8月19日）舉行了慈善首映禮，郭富城與戲中女兒許恩怡（Natalie）、梁詠琪、影后鮑起靜及導演孔令政一同現身與影迷見面。當郭富城走近粉絲時，眾人熱情地湧上前索取簽名及拍照，期間有人拿手機伸到郭富城面前，疑差點打到他的眼睛，令他下意識地把身體向後閃避，隨即伸手揉了一下眼睛，而且面露驚恐神色。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
方媛懷孕8個月四肢仍纖幼 挺著大孕肚記錄母女互動畫面
郭富城（Aaron）與細22年太太方媛（Moka），於2017年結婚，育有Chantelle（郭詠希）及Charlotte（郭詠萱）兩名女兒，現時方媛懷有第三胎，變成五口之家。雖然二人拍拖時其戀情不被外界睇好，但至今仍愛得甜蜜；於結婚8周年時，郭富城更於Threads發帖分享與方媛嘅合照大放閃，寫道：「親愛的老婆，時間為証，愛如初見。結婚八周年快樂。」Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
農曆七月十四2025│農曆七月鬼節鬼月7大飲食禁忌！有啲生果唔食得？呢個月唔好掃街住？
農曆七月十四（又稱鬼節或盂蘭節），傳說是「鬼門關」開門的日子。一般人通常認為鬼節在農曆七月十四，但其實正日是農曆七月十五的子時，2025年鬼節正日是9月6日（即農曆七月十五），當日又稱盂蘭節或中元節。民間風俗相信整個農曆7月都為「鬼月」，是鬼門關大開的時間，大量靈體在人間遊盪，靈異事件大增，因而衍生出不少傳統社會禁忌。以下7大鬼節飲食禁忌，信則有，不信則無，有些食物要少食，也有些飲食習慣要注意，信不信由你，但都要提醒各位讀者，不要太迷信啊！Yahoo Food ・ 1 天前
廖慧儀自揭近一年受「小魔怪」困擾 po自拍爆喊片被質疑 兼重提舊愛墮樓
2020年港姐十強之一廖慧儀Jessica因身上有紋身而被稱為「狂野港姐」，後來更因為舊愛Sam 2020年墮樓事故而被雪藏一年，近年演出機會逐漸增加，更於2022年TVB台慶頒獎禮獲提名「飛躍進步女藝員」。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
內地男星李易峰三年前涉嫖妓遭封殺 今被強制執行近5000萬元人民幣
內地男星李易峰曾因拍攝多部劇集包括《古劍奇譚》、《青雲志》及《盜墓筆記》等爆紅，更一度擠身內地「四大頂流男星」之列。不過其後於2022年被揭發牽涉嫖妓風波後，被官方通報「多次嫖娼」 ，形象一落千丈，作品被全數下架，連個人及工作室微博等社交平台都被封禁。 日前，更有指李易峰相關公司被強制執行4,990萬元人民幣，消息隨即登上熱搜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前