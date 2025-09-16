57歲伊能静分享兩性關係「聊天技巧魅力」，避免成為「話題終結者」先從分享開始

大家也有看《母胎單身戀愛大作戰》嗎？看著各位母胎單身每逢開口亦讓人跟著緊張，就會了解到兩性溝通技巧是重大課題。57歲伊能靜近日在訪談節目中，分享兩性關係的聊天技巧，有助增強魅力而減低成為「話題終結者」的機會，一起來努力增加對談自信吧！

伊能靜聊天技巧1）先分享．再關心 不要成為「話題終結者」

伊能靜於節目中分享聊天技巧，不要致電或傳訊息給男生或女生時，一來就像警察般盤問「你在做甚麼」。應該先分享你正在做甚麼，忙亂中想念並抽空打給對方，再輕輕的問一下對方正在做甚麼。

如此下來，讓對方感受到你溫柔的關心，除去「被查詢行程」的不快感，如此下來就能順利地打開話題，不會因尷尬而話題終結。

伊能靜聊天技巧2）先聆聽．再回應 不要只回覆單字斷句

伊能靜分享使用問句回覆，就能自然地延續話題。

伊能靜指出當對方回應你的問題後，應好好的聆聽對方所說的話，再用「問句」回應對方，才能令話題持續。即使話題只是日常的無聊事，也不是只回應單字讓對方無法延續話題，用「問句」回覆方能讓對方「有話可聊」，不至尷尬收線。

伊能靜聊天技巧3）製造約會機會 目標要明確

輕鬆地表達想與對方一起出外的願望，達到真正的約會目的。

伊能静指出聊天的目的要明確，就是要製造約會機會，不要只進行「查問式」對話，了無目的對脫單毫無幫助。對話要輕快而不帶壓力地表示想與對方約會，例如「下一次帶我去吃好吃的餐廳好嘛？」、「我從來沒遇到一家好吃的」，再輕輕讚對方一句「你好會吃！」，讓對方也有意分享自己的喜好，才能產生好感及留下好的印象。

伊能靜聊天技巧4）凡事留一線 留有下台階

凡事留一線，如果對方回絕的話就別在糾纏，不要讓場面太尷尬。

如果對方無意的話，那就尷尬了吧？伊能静教路凡事留一線，例如說「如果你有朋友在，我就下次再找你吧」，又或「你可以把地址給我，我可以自己去」，讓對方能禮貌回絕，回絕的話就別在糾纏，不要讓場面太尷尬。

如此強大的聊天技巧，大家也學到了嗎？網友直指就是：「體諒別人心情，不強迫」，才能好好的享受談話的樂趣呢！

