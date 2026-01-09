伊能靜性感大解放 濕身比堅尼惹轟動

【on.cc東網專訊】台灣女星伊能靜2015年與細10歲的內地藝人秦昊結婚，不時透過社交網分享生活點滴的她，日前就透露與丈夫及老爺奶奶去杜拜阿布扎比旅行，眼見和沙漠相連的無邊際泳池，伊能靜也忍不住換上比堅尼戲水，還罕見分享自己中空露出小蠻腰的好身材，引來粉絲讚嘆她凍齡有道，根本不像57歲。

伊能靜透露，因為自己十分喜歡《沙丘》系列的電影，因此特別期待一訪有異國風情的拍攝場地之一阿布扎比沙漠，結果沒讓她失望，還拍了不少美照，更換上泳衣在酒店的泳池玩了水，難得在沙漠中戲水，伊能靜表示：「在這種矛盾的組合裏游泳，感覺特別不一樣，游過泳之後，感覺心都放鬆了呢」。弗到宛如青春少艾的凍齡狀態，更引來不少網友留言大讚：「這個狀態太牛了」、「身材真的超讚，皮膚也超好」、「這沙漏型身材！秒殺20幾歲小姑娘吧！」、「好像她的身材像二十幾歲，我的像四五十歲」、「我38歲都沒她狀態好，好羨慕」、「出水那個身材真的絕了」。

