伊能靜罕談與庾澄慶離婚 內疚沒給兒子完整的家

【on.cc東網專訊】台灣藝人「哈林」庾澄慶和伊能靜2009年離婚，之後兩人都各自再婚，並生下小孩，而兩人所生的兒子「小哈利」庾恩利近年亦出道發展，雙方更是費盡心思幫忙宣傳，近日小哈利登台開唱，伊能靜也到場支持。而日前，伊能靜亦發文回憶兒子中學畢業典禮時，自己正忙錄製實境節目《浪姐》所以無法現身，小哈利當時回：「沒事，媽媽，還有大學畢業呢」，伊能靜坦言有些缺失感，很希望能盡力抽出時間，參與兒子的每次「第一次」。

伊能靜透露，小哈利為了這次音樂節登台表演，親力親為編曲、設計背景、連衣服的布料設計都認真對待，對很多人來說可能就是唱幾首歌，但對小哈利來說是人生永恒的重要回憶；小哈利離場時，還特別對伊能靜說：「Mom, I love you」，伊能靜秒掉淚道：「恩利很少直接表達對爸爸媽媽的感情，男孩總是把情感藏在心裏。但那一刻，我知道他明白：雖然我們沒有給他外人眼中完整的家庭，但我們對他的愛，只會更多，不會減少」。

最後，伊能靜也說，最近有空就會從上海飛回台北，雖然每年只見媽媽幾次、每次只留三、四天，但跟媽媽的相處記憶很珍貴，並有點遺憾自己很多第一次，母親都不在場，因此更想填補這份遺憾。而她那晚看完兒子的演出就回到上海的家，女兒米粒問她哥哥表演的好嗎？伊能靜回：「哥哥盡了他所有的力氣完成這場表演。這種全力以赴面對自己人生的舞台，就是最棒的」，也感慨說：「我還私心希望，恩利和米粒未來第一次戀愛時，能第一個介紹給我；第一次遇到挫折時，能想到有爸媽，就不會輕易退縮。」

