伊能靜首度母子同台演出 牛仔短裙極火辣

【on.cc東網專訊】台灣藝人伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）的兒子「小哈利」庾恩利，近年跟隨父母的腳步踏入演藝圈，並於早前推出新曲《nihilistic joy》，一舉一動備受關注。而日前，伊能靜跟庾恩利一同出席公開活動，對此伊能靜亦直言從來沒想過在57歲的年紀還可以跟兒子在舞台上唱跳，表示這不僅僅是兒子的初舞台，同樣也是他們母子的「初舞台」，最後伊能靜亦直呼：「人生真的太美好」，坦言這段記憶將會永遠留存心中，對於能跟兒子同台感到高興。

而片中所見，伊能靜似乎為了配合兒子而選擇牛仔系列的風格，身穿牛仔外套搭配短裙，在舞台上「回春」展現滿滿活力，與兒子同框唱跳毫不違和，完全看不出來真實年紀，但事後伊能靜亦透過社交網分享道：「浪姐之后沒有再上過舞台跳舞了，但是兒子，為甚麼你的舞要編的這麼難呀！！！媽媽都快散架了！！」引來不少網友留言道：「看着這樣的造型太吸引人了」、「伊能靜漂亮的過分」、「誰能想像她已經57歲了」。

