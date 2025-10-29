伊藤英明IG偷跑海猿5側拍！ IG 53萬暖爸不露臉家庭照！

住院童年直接開啟生存模式

1975年岐阜出生的小英明，幼稚園就中了慢性腎臟病，大部分童年都在病房度過。小學六年級前，他親眼目睹同房小病友離開，嚇到晚上睡不著。

直到割掉扁桃腺才終於脫離殘障手冊，粉絲聽完這段都哭喊：「原來仙崎大輔的正義感是從鬼門關爬回來的？」

25歲就敢一人演兩個靈魂

大學一畢業直接衝進演藝圈，1997年《素描》跑龍套，隔年《愛有時要說點謊》開始被注意。2000年《夜叉》直接挑戰一人分飾兩角，

廣告 廣告

電影《模型的異想世界》還順手拿高崎新人賞。那時候他才25歲，製作人已經在旁邊鼓掌：「這小子有料！」

唐澤壽明直接變人生導師

2002年《利家與松》演前田利長，第一次跟唐澤壽明搭檔。他後來直說：「沒唐澤さん就沒現在的我。」從台詞到做人都抄滿筆記。

隔年《白色巨塔》再合體，演技直接開掛，觀眾看到下巴都掉下來。

海猿一出直接把他人氣送上天

2004年《海猿》電視劇開播，仙崎大輔這角色讓他紅遍大街小巷。2006年《LIMIT OF LOVE 海猿》71億稱霸，

2010年《THE LAST MESSAGE 海猿》更衝80.4億，還創日本首部3D大片紀錄！粉絲連署硬把第三部拉出來拍，推特直接被「#海猿回歸」洗版。

獎項收割機還低調到爆

2006年《垃圾律師》拿日劇學院賞助演男優賞，2007年《壽喜燒西部片》進威尼斯競賽片，2009年《警官之血》又抱ギャラクシー奨勵賞。這男人根本是人間掃獎器，偏偏私下安靜得像路人。

2025年海猿5開拍直接炸場

消息一出粉絲直接失控！雖然官方還在賣關子，但IG已經有人偷跑他穿潛水衣的側拍。50歲還要下水救人，網友留言：「這體能給我檢測是否外掛！」

IG 53萬的暖男爸爸日常

@thehideakiito 帳號低調到不行，但每PO潛水照都能破萬讚。2025年生日貼文「50歲了謝謝大家」，粉絲刷爆「永遠的海猿」「爸爸我可以」。偶爾曬不露臉家庭照，留言區秒變曬娃大會。

50歲武士片砍殺全場

2024年4月《Bushido》上映，他演武士砍人砍到手軟，訪談說：「這是對身體的極限測試。」粉絲看完直呼：「這刀法跟救人完全反差，給跪！」

網友真心話大放送

「住院那段聽完直接鼻酸，海猿的正義原來這麼沉重！」

「《THE LAST MESSAGE 海猿》80億我刷了五次，第五部直接包場！」

「50歲潛水教練資格，伊藤さん你幾歲開始凍齡的？」

「IG家庭照雖然不露臉，但那幸福感隔著螢幕噴出來！」

Japhub小編有話說

老實說，伊藤英明從病床爬到海猿英雄，再到50歲武士硬漢，這人生根本是奇蹟吧！《緊急救援5》要是真的上，票房鐵定再創紀錄～快去IG蹲他潛水照，說不定明天就丟出救人花絮！