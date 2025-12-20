伊院走犯執法部門循人為疏忽調查 不排除有紀律研訊

【on.cc東網專訊】伊利沙伯醫院走犯事件，今晨（20日）執法部門回應，過去兩個月發生三次走犯事件，據有關內部指引，正向是否有人為疏忽方向調查，不排除會有紀律研訊或紀律行動，不能再有類似事件發生，並探討會否有適合的科技可以應用，以協助相關工作。

該名涉嫌搶劫及偷竊等10罪被捕的35歲男疑犯，昨晨（19日）趁在伊利沙伯醫院羈留往照X光時伺機逃走，身穿病人服兼赤腳衝紅燈返回旺角寓所更換衣服，繼而落街搶走他人手機，且先後3次乘搭「霸王的士」逃往新界。約5小時後，該男子乘的士抵達元朗白沙村時，遭追蹤而至警員撳地擒獲。經調查後，他涉嫌「從合法羈押逃離」、「盜竊」及「不付款而離去」被捕，現正被扣留調查。

