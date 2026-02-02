伊院顧問醫生羅偉霖醉後擲杯打人 准守行為3年

伊利沙伯醫院呼吸系統科顧問醫生去年到尖沙咀飲酒消遣時，涉酒醉後向男酒客擲酒杯及掌摑女經理。他被控傷人及普通襲擊兩罪，案件今日(2日)在九龍城裁判法院再訊。署理主任裁判官黃雅茵批准羅自簽2000元，守行為3年，控罪撤銷。

被告羅偉霖(52歲)，被控於去年6月5日，在香港九龍尖沙咀諾士佛臺1號10樓「V SING」內非法及惡意傷害鄭浩耀和襲擊陳紀君。羅承認的案情，鄭浩耀和女友於案發時在涉案酒吧飲酒，羅和3名朋友則坐在斜對面。期間，羅看似飲醉且情緒激動，以酒杯擲向鄭，鄭因此鼻有裂傷和流血，上前制止的酒吧女經理陳紀君亦遭掌摑左臉，另一名職員上前制止並報警。羅隨後被捕，他在警員調查時指，因飲得很醉而對事件沒有印象。鄭和陳被送至廣華醫院救治，同日出院，其中鄭需縫上7針。

廣告 廣告

案件編號：KCCC1564/2025

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1008279/伊院顧問醫生羅偉霖醉後擲杯打人-准守行為3年?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral