伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫

HOY TV飲食節目《領廚爭霸戰》日前播畢，伍富橋太太Shirley於節目中奪得亞軍及「最強廚神」的，樂翊榆近日受訪時曾直言「原來HOY TV是這麼公平的」，隨即惹怒Shirley。Shirley爆喊開Live，又撰文回應樂翊榆。

Shirley截圖回應樂翊榆

樂翊榆曾私訊Shirley

《領廚爭霸戰》剛剛播畢，終極決賽的四強參賽者為歐愛琳（Cherry）、張文采（文采）、劉欣婷（Owen）和梁兆楹（Shirley），Shirley於節目中奪得亞軍及「最強廚神」後惹來是非。樂翊榆接受「一蚊Joe」游茛維訪問時稱：「原來HOY TV是這麼公平的」。Shirley其後Cap圖回應：「其實你咁大意見 不如返去叫你個台開個票數岀嚟睇吓」、「我要做假冠軍就係我啦 唔通我課金買豬肉獎？ 唔明你咁嘅質素點做公眾人物囉」。

樂翊榆之後曾私訊Shirley：

「我指既好笑係寫稿馬先生以前係我做既節目係我搵既 item cut 走我。有記者會唔通知我出席。佢地對我唔公平。

我只係參與明星賽同埋部分買餸既拍攝，我唔知成個比賽既內情係點。我只係答記者個比賽公平，但係我笑自己既遭遇係唔公平。

另外，如果你既資訊係來自一個記者，我坦誠咁講，該記者自以前已經捉我訪問既字眼黎做文章，制造分化。

我係呢個電視台一向都其他藝人都唔熟悉，亦唔知道大家既背景故事，但係該記者唔只一次用我既片言隻語挑釁其他藝人，意圖要所有人同我對立。

我相信對你講真話係化解誤會既唯一方法。我亦都相信你係能夠分辨是非。」

Shirley爆喊開Live

Shirley回覆她：

「樂小姐你好

其實你要解釋嘅唔係我

而係你所謂一句俾人所謂嘅挑撥

係會抹煞咗成個比賽嘅台前幕後, 參賽者嘅努力

亦會令到所有評判, 主持人嘅公信力被質疑

所以我先會俾反應你

至於你同馬先生嘅過節,並唔係我嘅問題

如果你可以先注意一下自己嘅言行舉止

人哋係唔會有機會挑撥離間,製造分化

你嘅人緣關係問題,亦唔需要同我分享

我自問係一個可以明辨是非嘅人,亦聽得明人話

己所不欲勿施於人,如果你曾經有個同樣嘅遭遇

就更應該知道唔應該將自己一時嘅諗法去隨便評論別人

希望你可以學識’道歉'兩個字點樣寫

而唔係繼續推卸責任」