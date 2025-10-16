伍富橋為氹富妻扮《頭文字D》 水手服晒絕頂腹肌

【on.cc東網專訊】藝人伍富橋（Alvin）2022年與富家千金梁兆楹（Shirley）結婚後，被傳媒封為「億萬駙馬」，雖然兩夫妻婚後經常面對外界的流言蜚語，仍無阻兩人恩愛至今，適逢昨日是Shirley生日，前晚兩人在家中舉行大型生日Party，並以電影《頭文字D》為主題，邀來一眾親友打扮成《頭文字D》角色現身派對。

從Shirley分享上社交平台的照片及影片可見，身為老公的Alvin最為用心裝扮，穿上一套超性感貼身水手服短裙的他，完美還原戲中周杰倫女朋友「茂木夏樹」，不但晒出充滿腳毛的「美腿」，還露出爆肌靚腰，玩得相當開心的Shirley，更把穿上白色水手服的Alvin推落泳池，令他全身「若隱若現」透視出fit爆身材，其後昨日兩夫妻分別在社交平台再甫出生日寫真，相中兩人相當有儀式感地手捧蛋糕，又甜蜜咀對咀親吻，恩愛程度羨煞旁人，幸福感溢出螢幕。

