休斯敦機場頻查中國留學生 華籲慎選入境航線

【on.cc東網專訊】中國駐美國大使館周一（25日）提醒中國赴美留學生，謹慎選擇赴德州休斯敦航線入境，稱近期有數名中國留學生自該市喬治布殊洲際機場入境時，遭美國海關邊境執法人員無端盤查滋擾、檢查所攜電子設備，甚至有人被限制人身自由長逾80小時，最終被無理遣返回國，嚴重損害他們的合法權益。

使館提醒擬來美留學人員謹慎選擇入境機場，並慎重考慮來美留學入境時可能遇到的問題。使館建議留學生提前準備好有效護照及簽證，確保護照有效期在6個月以上、留學簽證及留學身份狀態證明有效；又提到美國海關邊境執法人員近期還增加對留學生社交媒體的審查，故應確保自身言行合法合規。

如遇美國海關邊境執法人員盤查，使館呼籲留學生客觀如實回答相關問題；如遇不公正對待，可記下現場執法人員資料並留存必要證據等用於日後投訴；如遇入境受阻，可嘗試與執法人員協商申請中止入境，以免留下被拒入境及遣返紀錄。

