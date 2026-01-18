警察 1

一名隸屬水警總區的休班警員於上周五(16日)晚上約9時，在牛頭角不慎遺失其警察委任證。警方接獲報告後隨即展開調查，並派員到可能遺失的地點進行搜尋，但至今仍未尋回。案件已列作「遺失政府財物」，由水警總區人員跟進。

警方呼籲市民如拾獲該警察委任證，應立即致電999或交到就近警署。警方同時重申，警隊設有既定機制及程序，規管人員妥善保管各類警務文件。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004585/休班水警牛頭角遺失委任證-警方搜尋無果籲拾獲者交回?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral