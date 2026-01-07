休班警牛頭角駕私家車撞警車 涉酒駕等四罪被捕停職 據了解隸屬東九龍總區︱Yahoo

警車車頭被撞毀。（網傳相片）

【Yahoo新聞報道】牛頭角協調道昨日（6 日）深夜發生交通意外，一名休班男警員駕駛私家車撞向警車。該名男警涉嫌酒後駕駛、不小心駕駛、發生交通意外後沒有停車、及發生交通意外後沒有報案，現已被落案起訴，並即時停職。據了解，休班警隸屬東九龍總區。

警方指，事發於晚上約 11 時 59 分，男警駕駛的私家車在牛頭角協調道行駛期間懷疑失控，撞向一輛警察車輛，私家車司機未有即時停車及報案，事件無人受傷。警員接報抵達現場調查，該名休班警未能通過酒精呼氣測試。

該名男警務人員已被落案起訴一項「酒後駕駛」罪、一項「不小心駕駛」罪、一項「發生交通意外後沒有停車」罪及一項「發生交通意外後沒有報案」罪。案件安排於 1 月 15 日上午在觀塘裁判法院提堂。

涉案男子為一名休班警務人員，目前已被停職。警隊表示，非常重視人員操守，強調絕不容忍及姑息任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。