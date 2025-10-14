休班警醉酒非禮女途人 被判囚半年 官斥破壞法紀

休班警早前承認非禮罪，今日於九龍城裁判法院判囚6個月。(資料圖片)

休班警涉於今年2月深宵在黃大仙一升降機，突然摸女途人胸部，女子當場被嚇至跌倒，惟休班警繼續非禮其胸部及私處，最終被其他途人制服及報警。休班警早前承認非禮罪，今日（14日）於九龍城裁判法院判囚6個月。裁判官批評被告身為警員，不但沒有保護市民，更危害市民安全，犯案破壞法紀。

辯方求情指，被告鄭毓偉於正常家庭長大，加入警隊 13 年，因醉酒犯案，已失去工作、宿舍，以及升職機會。辯方引述背景報告指，不時帶女兒參與義工服務，被告為守法、盡責的父親。辯方又指，認罪後已還押19天，相當於1個月監獄，望法庭考慮被告已受到多方面刑罰，予以輕判。

辯方懇求判囚兩個月，裁判官反駁現非「討價還價」，指本案情節嚴重，有別於一般街頭非禮，此類案件判刑太輕會失去阻嚇力。

裁判官：以9個月監禁為量刑起點

裁判官判刑時表示，求情信反映被告是好父親和好警員，考慮被告身為警察，以及犯案情節和手法嚴重，加上他在警誡下全盤否認控罪，並非醉酒者能即時捏造的藉口。裁判官強調，大眾期望警員保護市民，相信被告最初加入警隊旨在維護法紀，惟他不但無保護市民，更危害市民安全，故以9個月監禁為量刑起點，因被告認罪減至6個月。

被告鄭毓偉（33 歲，報稱警員），被控一項猥褻侵犯罪，他被指於 2025 年 2 月 4 日，在黃大仙鳳德道行人天橋升降機外，非禮侵犯女子 X。

案件編號：KCCC968/2025

