休班輔警涉駕駛的士期間自瀆 被女乘客揭發後遭拘捕停職︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】警方昨日（1 日）接獲一名 55 歲女子報案，指一名 57 歲男子懷疑在跑馬地堅拿道天橋駕駛的士期間，作出有違公德的行為，被捕人士為一名休班輔警，現已被停職。消息指，該名的士司機在行車期間自瀆，被女乘客發現後，抵達目的地隨即向巡邏期間的警員揭發事件。

警方到場後，拘捕該名 57 歲男司機，涉嫌「作出有違公德的行為」，案件交由灣仔警區重案組跟進。被捕男子已獲准保釋候查，須於十月上旬向警方報到。

警隊強調非常重視人員操守，任何人員若干犯違法行為，絕不容忍和姑息，並會嚴正處理。