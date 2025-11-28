精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
伯伯於大火災難中不幸離世 暫托兩狗狗失蹤至今未尋回
【動物專訊】大埔宏福苑五級大火造成大量家破人亡，與至親至愛從此陰陽相隔。其中宏泰閣2304室居住的呂伯伯不幸離世，而他替親人暫托照顧的兩隻貴婦狗不知所蹤，懷疑在逃生過程中走失，兩狗至今生死未卜。其親人已得知呂伯伯的死訊，哀傷之餘亦希望能夠尋回兩隻狗狗，只盼兩狗能夠奇蹟生還。
呂伯伯的朋友鄧小姐對本報表示，兩隻狗狗是呂伯伯的親人所養，早前因事要將兩狗暫時寄住在呂伯伯家中，惟兩隻狗平時都留在家中，很少出街，遇上這種災難應該會十分驚慌，由於現時沒有找到兩狗蹤影，估計可能是在混亂中走失。現時呂伯伯的親人仍留守現場附近，等待兩狗狗的消息，只盼兩狗狗能夠平安尋回。
除了呂伯伯和兩貴婦狗個案，宏福苑還有很多動物至今音訊杳然，很多主人仍不放棄，每日在封鎖線外等待消防員的救援消息。宏泰閣103室的住戶麥小姐雖然幸運地避過死劫，但她心愛的貴婦狗Archie當時在屋內，她這幾日一直在等待奇蹟出現，但她今日收到的消息，卻是消防員說單位內幾乎燒光，沒有找到她狗狗的蹤影，令她對尋回愛犬感到很悲觀和難過。
3歲的Archie從小便由她養大，感情很深厚，狗狗性格亦十分乖巧。大火發生當日她趕回家中，卻已不得其門而入，只能告訴消防員愛犬留在單位中，她說當日狗狗有穿衫仔，亦有戴著軟棉棉的頭罩。她說：「我很心急想再見到他，他很乖亦很細膽。」
由於她在封鎖線外，無法知道自己單位的受災情況，但今日下午卻獲消防員告知，該單位已被燒光，他們搜尋了整間屋都找不到狗狗，她坦言：「可能佢都燒到冇晒，應該尋找唔到。」
仍有很多動物不知所蹤，但願有更多奇蹟出現，讓更多動物能夠逃出生天，與主人團聚。
