伯爵茶長條薄片唧花曲奇餅

☕️伯爵茶長條薄片唧花曲奇餅☕️ 第1次整呢款長條又薄身的唧花曲奇，不過，今次整得太薄，好易斷😅😅 如果整番厚身少少比較好，下次再努力💪💪 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1ZrGc8jgkp/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

牛油 42.5 g

糖 12.5 g

蛋 15 g

低筋麵粉 46.5 g

高筋麵粉 4.5 g

粟粉 7.5 g

奶粉 1.5 g

伯爵茶葉 1.8 g



食譜份量

15塊 N／A





作法:

1 ：

1. 將牛油（牛油先放室溫軟化／用微波爐加熱至略為軟化）攪拌成軟滑忌廉狀 2. 加入糖攪拌至變白及輕軟 3. 加入蛋、奶粉和伯爵茶葉攪拌至完全均勻

2 ：







3 ：





1. 用篩逐少加入低筋麵粉、高筋麵粉和粟粉（分3次，加到第3次時可用手將粉團搓勻至光滑） 2. 粉團加入唧袋，於不黏烤盤上唧出花紋

4 ：







5 ：







6 ：







7 ：







8 ：





1. 預熱5分鐘（160°），放中層，焗約14-16分鐘（時間視乎厚薄而定） 2. 然後再焗1-2分鐘（220°）至表面金黃（調高溫度上色） 3. 最後用餘溫再焗2分鐘（餘溫可令曲奇更上色和脆口），放涼，即可

9 ：







10 ：











- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56280

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com