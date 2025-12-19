lululemon年末大減價低至3折
必學6個伴郎穿搭提案 | 從婚禮正裝到型格細節，男士最完整造型指南
婚禮是一場儀式，也是一場視覺盛典，而伴郎團向來是賓客眼中最容易被留意、最容易被比較的一個群組。大家都想型格，但絕不能搶新郎的風頭，需要有一致性，但又想保留自己的個性。要求正式，但又不能看起來像在上班。既然做了伴郎，就不應該只求得體，更應該把造型視為對兄弟的尊重。 立即教大家6 大最關鍵的伴郎穿搭方法，從選色、剪裁、布料，到鞋履、飾物甚至髮型方向都說清楚。讓你在婚禮上維持高級感，同時不搶戲、不出錯，做到真正的伴郎。
伴郎穿搭提案 1：同色系更高級
很多人以為伴郎團的重點是要穿一模一樣，其實這是最容易失手的方式。西裝只要有一兩個人的體型與剪裁不太吻合，整體視覺立即失衡。相比之下，同色系的做法更安全有效。例如全團都選海軍藍、西裝灰或深炭黑，然後讓每個人因應身形選擇不同剪裁，有人可穿修身版，有人可穿直筒或寬剪；有人選三件式，有人選兩件式，整體仍然和諧，卻不會像制服般刻板。這種自然、不刻意但統一的效果，正是現代婚禮最推崇的伴郎美學。
伴郎穿搭提案 2：低調質感永遠勝過張揚
婚禮不是時裝週，伴郎的造型不應搶主角光環。因此，布料與款式的選擇尤為重要。絲絨、金属亮面、超誇張的寬翻領，這些本來很有型，但只要新郎不是走這個風格，都會變成喧賓奪主。最穩妥的做法，是選擇霧面布料、正常翻領、乾淨俐落的西裝線條。 想加點氣場？可以從材質細節入手，例如羊毛混絲的布料、柔和光澤的面料或細微的紋理，而非誇張色彩。這樣既提升整體級數，又不搶新郎焦點。
伴郎穿搭提案 3：選擇對的顏色
婚禮場景的燈光比日常強烈百倍，不同布料反光後的色差會非常明顯。伴郎間的襯衫，必須統一色調，要不是純白，就是奶油白，一旦混搭便會混亂。而領帶更是整個造型的靈魂統一者。最理想的做法，是由新郎決定主色，如酒紅、深藍、深綠或灰銀，整個伴郎團以此顏色延伸不同紋理，例如斜紋、點紋、微格紋等。視覺統一，但個性依然存在。口袋巾則應簡潔，最好比領帶顏色再淡半階，呈現柔和層次，不搶戲但不失存在感。
伴郎穿搭提案 4：鞋履是伴郎造型最容易出錯
許多人準備伴郎造型時，把重心放在西裝與領帶上，卻忘記鞋履往往是最容易破功的環節。婚禮並不適合太休閒的鞋，例如全白波鞋、厚底 chunky sole 皮鞋。這類鞋在街拍很型，但在婚禮畫面中會變成格格不入的錯誤。最安全且最優雅的選擇是黑色或深棕色牛津鞋，若婚禮較輕鬆、地點在戶外，亦可以選擇德比鞋或 Loafers。
伴郎穿搭提案 5：飾物點到即止
伴郎造型最忌繁複，尤其是多飾物堆疊，但這並不代表不能有細節。最佳方式，是利用單一的統一亮點，例如全團統一佩戴同色領帶夾或同材質袖口鈕。這種方式不會製造視覺壓力，反而像是一種小小的兄弟象徵。手錶方面，建議避免運動錶、大表殼或太鮮明的豪華款式。極簡皮帶腕錶、薄殼正裝錶，才是不搶戲又不失格調的選擇。
伴郎穿搭提案 6：頭髮和鬍子也要留意
伴郎團的照片永遠拍不完，從儀式到宴會、從戶外到室內、從午間到深夜。這意味著你的髮型與整潔度必須長時間保持最佳狀態。髮型建議在婚禮前兩至三天修剪，而不是前一天，讓線條更自然，鬍子若要保留，也應修成乾淨俐落的形狀。若想提升精緻度，可以用少量霧面髮泥固定，不要選濕亮 gel，以免在鏡頭下過度反光。
其他人也在看
長和賣港口｜據報中方要求中遠海運獲控股權 威脅阻止交易 中國商務部：依法審查保護公平競爭｜Yahoo
《華爾街日報》（WSJ）今日（17 日）引述消息人士指，中方對長和出售港口條件「加辣」，提出中遠海運（COSCO）要在交易中取得控股權，否則會威脅阻止交易繼續進行。報道引述消息人士指，中方這項要求是「不可接受」，並引述一名美國白宮官員指，總統特朗普已經明確表示不能夠接受中方控制巴拿馬運河，因為會違反《美巴條約》，並危及美國國家與經濟安全。報道引述有份參與談判的人士指，目前已經陷入僵局。Yahoo新聞 ・ 1 天前
黎智英案｜梁振英斥黎影響力屬「反對派總和」 籲善於鬥爭「不能僅靠國安法」｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英周一（15 日）被法院裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物罪成。曾任職行政長官的全國政協副主席梁振英今（18 日）在社交平台撰文，形容「黎智英影響之大之壞，是所有其他反對派的總和，我認為對此人的量刑也應該這樣考慮。」他又指，以往多年來透過公開點名，又以特首身份主動約見《蘋果日報》的大廣告客戶，最終讓《蘋果》的全版和半版廣告「壓縮到接近零」，如果大家能夠及早「勇於鬥爭，善於鬥爭」，而非事後鬥爭，「相信 2019 年黑暴事件以至香港歷史至少有些部份可以改寫」，明言善於鬥爭「不能僅靠國安法。」Yahoo新聞 ・ 21 小時前
話題 ｜解構波衫點解咁貴？ 球迷轉買老翻
過去十年，成人版英超正版波衫的平均售價上升了50.7%，而青少年版的升幅亦達46.8%。多間球會的數百名球迷表示，官方球衣價格高昂，令他們被迫轉而購買冒牌波衫。Yahoo 體育 ・ 1 小時前
周冠威《自殺通告》被指「不利國安」禁映 田啟文促交代準則：究竟係針對人定事？｜Yahoo
由周冠威執導的電影《自殺通告》被香港政府禁止上映，稱「上映會不利於國家安全」。香港電影工作者總會發言人田啟文在電台表示，希望當局提供清晰準則和界線，否則無法向投資者交代，業界只能夠自行猜測。他認為，要先看過電影才可評論，「未睇過部戲真係唔知，究竟係（針對）人定係事先？」他續說：「如果係事，咪針對件事解決，如果係人，就得個知字。咁下一個 question 係：仲有冇，仲有邊個？得個知字。我唔希望係咁啦，但都係要了解囉。」Yahoo新聞 ・ 20 小時前
公院醫護病房內嬉鬧 「針筒噴水」再自拍上網 議員促醫管局查證跟進︱Yahoo
公院醫護病房內嬉鬧 「針筒噴水」再自拍上網 議員促醫管局查證跟進︱YahooYahoo新聞 ・ 9 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 20 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 1 天前
持刀搶劫｜中環持刀搶劫案 找換店被劫10億日圓
今早中環發生持刀搶劫案，一名找換店職員報稱在皇后大道中對開街頭，遭4名男子持刀搶劫，被劫走10億日圓（近5,000萬港元），現時有一名涉案者被捕。BossMind ・ 19 小時前
蘇民峰大宅曝光 半圓形飯廳夠闊落 自貼自煮家常晚飯口味極貼地
玄學家蘇民峰早前喺社交平台招收明年暑期風水班學生，4日課程每位學費高達5萬，蘇師傅打算招收一百人，即係話師傅時薪25萬元Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 1 天前
消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因（附高分肉丸名單）
每次去燒野食、打邊爐或者食魚蛋麵，肉丸都是必嗌食物，款式多又好味。但大家食落肚的肉丸，你又知道用什麼肉類製成及當中營養成分嗎？消委會543期測試了市面共60款不同類型的肉丸，有24款為預先包裝及36款非預先包裝，當中包括20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸及10款龍蝦丸，發現有部分肉丸檢不出其聲稱的肉類基因！而在營養成分方面，有7成半肉丸屬高鈉，更有部分被測出有少量重金屬及防腐劑等，消費者購買及食用前需多加留意！整個消委會肉丸測試中，有14款牛丸、4款貢丸、9款魚蛋、3款墨魚丸及2款龍蝦丸獲4分以上，整體表現尚可。Yahoo Food ・ 23 小時前
文詠珊Janice Man產後首現身出席婚禮 極速修身回復狀態
現年36歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到今年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，佢出席商人張俊傑婚禮，產後首次露面嘅佢容光煥發及已極速修身，身形同生BB之前差別不大。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
婚配公司指香港男女失衡嚴重 籲女士放寬擇偶條件否則「渴死」
消委會日前分享有關交友配對的投訴個案。香港婚姻介紹所董事總經理廖吳美玲今早(17日)在商台節目指出，現時香港女性尋覓對象時期望與現實落差愈來愈大，許多女士認為應該找門當戶對的理想伴侶，但香港男女比例失衡，以女士在沙漠堅持要飲名牌樽裝水作比喻，最後只會「渴死」，因此認為香港女性需要放寬要求。 性別比例差距為16am730 ・ 1 天前
國產晶片｜「中國曼哈頓計劃」成功 打造EUV光刻機原型 盼3年後生產AI晶片
在美國多重落閘，試圖限制中國取得先進技術之術，路透報道指，中國科學家已經成功打造出一部極紫外光（EUV）光刻機...BossMind ・ 21 小時前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 1 天前
2026馬年生肖運程雲文子｜屬羊「氣勢如虹」貴人運勢旺盛，事業、桃花、財運青雲直上（附增運飾物及顏色）
雲文子2026馬年生肖運程屬羊篇｜今年肖羊朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
李連杰追利智承諾「賺的錢都給妳」！向太爆他30年身家全交出：出門都沒有錢包
向太（陳嵐）近日談到李連杰與妻子利智的婚姻相處，意外揭露李連杰多年來的「寵妻模式」。她表示，李連杰從追求利智開始，就曾承諾「賺到的每一分錢都交給妳」，而這句話不只停留在口頭，實際行動一路維持至今，時間超過30年。姊妹淘 ・ 1 天前
李日朗舊愛黃靜藍奉子成婚 嫁飲食集團老闆 過大禮曬墜手金器
曾與李日朗拍拖5年的Hoy TV藝人黃靜藍，在分手3個月後火速搭上飲食集團老闆Wilson Lau，拍拖一年左右更決定簽紙閃婚Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
美中角力新變數！川普對馬杜洛出重手 恐為中國對台行動鋪路
美國總統川普下令封鎖受制裁的委內瑞拉油輪，雖意在加大對馬杜洛政府的壓力，卻引發專家警告，此舉可能削弱美國反對中國對台封鎖的立場，為台海安全帶來新的戰略風險。鉅亨網 ・ 2 小時前