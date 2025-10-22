位元堂猴棗除痰散成香港首個傳統口服中成藥獲批內地上市

開啟大灣區中成藥市場新篇章

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月22日 - 香港中醫藥業先驅位元堂（0897.HK）今日欣然宣佈，旗下經典產品「猴棗除痰散」已正式獲得國家藥品監督管理局批准，於中國內地市場上市。此舉標誌著位元堂成為全港首家依據《國家藥監局關於簡化港澳已上市傳統口服中成藥內地上市註冊審批的公告》政策成功獲批的企業，實現了香港傳統口服中成藥進入內地市場的「零的突破」。



2025年初，國家藥監局推出簡化審批政策，旨在推動粵港澳大灣區中醫藥融合發展。位元堂積極回應，憑藉其產品的卓越品質與百年信譽，率先完成註冊。從提交申請至正式獲批僅約兩個月，不僅體現了政策的順利落地，更充分展示了監管機構對位元堂生產工藝、品質體系及產品安全性的高度認可。



位元堂執行董事鄧蕙敏表示：「這是我們進軍內地市場的重大里程碑。猴棗除痰散作為家傳戶曉的經典產品，能夠成為首個以簡化註冊獲批內地上市的香港口服中成藥，不僅是國家政策對香港中醫藥發展的支持，更是對位元堂品牌和產品品質及功效的肯定。此次成功，為我們未來將其他產品引入內地奠定了堅實基礎，極大鼓舞了我們拓展內地市場的信心。」



本次獲批的「猴棗除痰散」，是位元堂的核心產品之一，以其良好的化痰止咳功效廣受香港及海外市場歡迎。此次借助大灣區政策東風，位元堂將「香港製造」的優質中成藥帶給更廣大的內地消費者，滿足市場對高品質中醫藥產品日益增長的需求。未來，位元堂將繼續把握大灣區融合發展的機遇，積極推動旗下其他傳統名方進入內地市場，進一步鞏固其作為香港中醫藥品牌標杆的地位，為中醫藥國際化發展注入新動力。











