美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查
低壓區本周中期入南海中部 周四五再有狂風雷暴
蝴蝶、韋帕、楊柳、劍魚……均是今年曾影響本港的熱帶氣旋的名字。天文台昨發布的天氣隨筆指，今年已7度發出熱帶氣旋警告信號，平了1946年以來1至8月的最高紀錄，與1971年及1980年並列。
天文台指，強颱風劍魚遠離本港，但現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區，本周中期進入南海中部，預料再為香港帶來不穩定天氣。該低壓系統進入南海中部後，較大機會移向海南島及其鄰近海域，會否發展為熱帶氣旋仍存在變數，但預料在其和中國東南部的高壓脊的共同影響下，周四及周五間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，海有湧浪。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/低壓區本周中期入南海中部-周四五再有狂風雷暴/592838?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
醫學奇蹟｜頸椎斷開身首幾乎分離，上海醫生奇蹟救回一命！醫生：哪怕只有一線生機，我們也願意嘗試
醫學奇蹟｜頸椎連接着腦部與整個身體，一旦嚴重受傷，性命隨時不保。近日上海有病人頸椎意外重傷，更斷開至幾乎身首分離，幸接受手術後奇蹟地逃過死神！ 編輯：YK@Medical Inspire │ 圖片來源：上海長征醫院、shutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
98歲老人頭上「長角」親手剪掉 大量出血命危急送院(有片)
上海一名98歲婆婆，因額頭長出一枚形似「犄角」的贅生物，3年來深受困擾，她在住院期間因不堪其擾，竟自行拿起剪刀將它剪掉。隨後傷口迅速腫脹，差點引發大出血，情況一度十分危急。 綜合《都市時報》、《羊城晚報》等內地媒體報道，事發後中心的值班醫師立即啟動緊急機制，並聯絡正在坐診的十院崇明分院普外科專家聶洪鵬趕到會診。經am730 ・ 1 天前
天文台：廣闊低壓區將進入南海中部 會否發展為熱帶氣旋仍有變數
【Now新聞台】天文台預料，一個廣闊低壓區本周中期進入南海中部，但現時各個電腦預報模式對它會否發展為熱帶氣旋，以及移動速度預測存在分歧，會密切留意其發展。 天文台今年至今已發出7次熱帶氣旋警告信號，平了1946年以來1至8月的最高紀錄。天文台指，菲律賓以東再有廣闊低壓區發展，較大機會移向海南島及鄰近海域，本周後期南海北部及華南沿岸風勢會頗大。天文台又指根據現時評估，本港普遍吹烈風的機會較低，雖然潛在的熱帶氣旋結構鬆散，亦與本港距離較遠，但相關雨帶亦有可能在本周後期影響南海北部及華南沿岸，預料屆時該區有驟雨及狂風雷暴，而出現較大雨勢的時間和地點仍有不確定性。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
打風評估｜天文台：本週後期華南沿岸風勢頗大 料本港普遍吹烈風機會較低｜Yahoo
熱帶氣旋劍魚已經進入越南內陸並逐漸減弱，天文台昨日（24 日）撰文回顧，指劍魚是今年以來西北太平洋及南海增強速度最快，以及強度最高的熱帶氣旋；截至 8 月 25 日，今年一共發出了 7 次熱帶氣旋警告信號，平了 1946 年以來 1 至 8 月的最高紀錄。至於現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區，會在本週中期進入南海中部，會否發展為熱帶氣旋仍存變數。天文台預料，受這個低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，本週後期南海北部及華南沿岸風勢頗大，不過根據現時評估，「本港普遍吹烈風的機會較低。」Yahoo新聞 ・ 14 小時前
職啟未來招聘會本周四及周五舉行 提供超過3100個職位空缺
【on.cc東網專訊】勞工處於本周四(28日)及周五(29日)在旺角麥花臣場館（室內）舉行職啟未來招聘會，為求職人士提供大量飲食、零售及其他不同行業的職位空缺。on.cc 東網 ・ 11 小時前
以巴戰爭 │加沙醫院遇襲四名記者身亡 至今最少 217 新聞工作者遇害
以色列今日（25 日）再向加沙的醫院設施空襲，造成最少二十人喪生，包括最少四名記者。遇害記者來自半島電視台、路透社及美聯社等主流媒體，以軍今次否認以記者為目標，國際記者聯盟指出，自 2023 年以巴戰爭爆發以來，至今已有最少 217 名新聞工作者殉職，聯盟譴責暴行，並要求立即展開調查。Yahoo新聞 ・ 1 天前
搵工｜職啟未來招聘會提供逾3100個職位 月薪可達2.6萬元
勞工處於周四(28日)及周五(29日)在旺角麥花臣場館室內舉行職啟未來招聘會，為求職人士提供大量飲食、零售及其他不同行業的職位空缺。 每日約30機構即場招聘 招聘會由勞工處和民主建港協進聯盟合辦，共有超過60間機構參加，合共提供超過3,100個不同行業的優質職位空缺，其中逾2,000個來自飲食業、零售業及運am730 ・ 11 小時前
以巴戰爭｜加沙大饑荒 51 萬人受災料持續增加 解構「人為」饑荒如何造成｜Yahoo
聯合國上周五（22日）正式宣布加沙陷入饑荒，旗下「糧食安全階段綜合分類」（IPC）最新報告指，加沙約近四分之一民眾，約 51.4 萬人正經歷饑荒，預計人數將上升。報告明確指出，加沙的饑荒完全是人為造成，本來就可以制止和逆轉。Yahoo新聞 ・ 1 天前
加薩民防機構：醫院遇襲至少15人喪命 含4記者
（法新社加薩市25日電） 加薩走廊民防機構表示，以色列今天襲擊南部汗尤尼斯的納瑟醫院，造成至少15人身亡，其中包含4位記者。加薩走廊（Gaza Strip）民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）在汗尤尼斯（Khan Yunis）的納瑟醫院（Nasser Hospital）遇襲後指出，「死亡總數為15人，包括4名記者和1位民防成員」。法新社 ・ 1 天前
AirPods Pro 3 又變今秋登場？Max 銷量不上不下，新品遙遙無期
原本據稱要拖到 2026 年才會到來的 AirPods Pro 3 現在又被傳會在今秋登場，彭博的 Mark Gurman 表示這款新耳機會是 Apple 接下來新品陣容的一部分。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
金鐘國錄《RM》宣布婚訊畫面曝光 宋智孝感動到喊
【on.cc東網專訊】憑韓國綜藝節目《Running Man》在海外擁有大批粉絲的49歲韓星金鐘國，上周一突爆婚訊，透露將會舉行婚禮，事務所指其另一半是圈外人，有韓媒則爆料指婚禮定於下周五舉<br/>行。昨日播出的《RM》中便公開了金鐘國上周一錄影時東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黑雨連場｜天文台前台長岑智明與學者撰文：分區暴雨警告難實行 地形複雜致暴雨難測｜Yahoo
天文台在今年 7、8 月發出 5 次黑色暴雨警告信號，破歷來年內最多黑雨紀錄。香港天文台前台長岑智明，以及科大環境及可持續發展學部主任劉啟漢今日（25 日）在《明報》撰文，提及有評論指本港應該考慮仿效深圳採取「分區暴雨警告」，岑智明和劉啟漢都不贊同建議；指政府難以就不斷變化的暴雨情況，制定一套簡單且容易理解的停工停課安排。兩人亦表示，香港山多、地形複雜，是現今香港暴雨難測的主因；至於定點定量的大雨預報，在技術上「仍然是不可能」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
綠在區區｜全港218個屋邨增設智能廚餘機！一文睇地點/回收方法/儲分換日用品、換易賞錢積分（每月更新）
不少人都問到底廚餘可否回收？其實各種廚餘包括生熟食物，以至變質食品均可回收，環保署現於全港設有逾百個公共屋邨設有「智能廚餘機」，方便大家一落樓就可以收集廚餘。今次就為大家介紹廚餘機用法，及整合全港廚餘機地址詳情，支持環保之餘，大家亦可累積綠綠賞積分，換領日常用品或食品公仔麵、食鹽、廁紙等，更與「易賞錢 MoneyBack」合作，可以邊回收邊賺積分換更多日用品！YAHOO著數 ・ 1 天前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 9 小時前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
中年好聲音4︳鄔友正斷腳肚痾照去海選 苦練3個月打定輸數 網友：難怪家人反對
經營海馬床褥生意嘅鄔友正，長袖善舞之餘亦都好識享受生活，工餘時間跳國標舞之外，早排仲開始練歌，因為要參加《中年好聲音4》！Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
住簡約公屋入息夠買新iPhone？ 升級iPhone 17有難度
行政長官李家超到牛頭角探訪簡約公屋住戶，卻引發iPhone爭議，畫面顯示公屋住戶疑似使用iPhone 16 pro max，引起網民熱議新iPhone不便宜，自言仍在用iPhone 11 因此相當羨慕。翻查簡約公屋入息上限資料，一般住戶不吃不喝一個月也買得到，用蘋果並不稀奇，不過據報iPhone17全線加價，簡約公屋住戶資源有限，實在不宜升級Yahoo財經 ・ 1 天前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 14 小時前