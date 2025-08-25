天氣

蝴蝶、韋帕、楊柳、劍魚……均是今年曾影響本港的熱帶氣旋的名字。天文台昨發布的天氣隨筆指，今年已7度發出熱帶氣旋警告信號，平了1946年以來1至8月的最高紀錄，與1971年及1980年並列。

天文台指，強颱風劍魚遠離本港，但現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區，本周中期進入南海中部，預料再為香港帶來不穩定天氣。該低壓系統進入南海中部後，較大機會移向海南島及其鄰近海域，會否發展為熱帶氣旋仍存在變數，但預料在其和中國東南部的高壓脊的共同影響下，周四及周五間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，海有湧浪。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/低壓區本周中期入南海中部-周四五再有狂風雷暴/592838?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral