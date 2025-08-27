低壓區逐漸發展 天文台今晚至明早或發一號戒備信號

【Now新聞台】呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，天文台指，如低壓區今晚至明早進一步發展成為熱帶氣旋，屆時會考慮發出一號戒備信號。

天文台指，該低壓區現時組織仍然鬆散，預料會移向海南島以及海南島以南海域，但強度存在變數。在低壓系統與中國東南部高壓脊的共同影響下，明日及周五，南海北部及華南沿岸風勢頗大，有驟雨、雷暴及狂風，海有湧浪。

除非低壓系統顯著增強或在較接近廣東沿岸發展，又或者採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則本港普遍持續吹強風的機會較低。

