低敏面膜推介10款 轉季必備！39折起入手保濕睡眠面膜/救急用燕麥面膜（附敷面膜三大禁忌）

不知不覺快要踏入轉季時刻，雖然夏季燥熱仍在，但皮膚也有感覺到越來越容易乾燥。不少敏感肌的朋友會因換季和環境影響引起皮膚痕癢、乾燥脫皮、皮膚過敏的情況，所以轉季時的護膚程序和使用的產品更要小心挑選，首要條件是穩定肌膚狀態，敷保濕面膜能幫助乾燥的肌膚快速補水自然是首選。這次就為大家盤點10款轉季必備的低敏保濕面膜推薦，包括片狀面膜與霜狀面膜，大家可按喜好選擇，讓敏感肌飲飽水！更在文末同場加映敷面膜三大禁忌，這三件事千萬不要做，不然會白敷面膜，還有機會有反效果，大家快看詳情吧！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

乳霜狀面膜推介

低敏保濕面膜1.FRESH玫瑰保濕面膜

來自美國的Fresh使用大量天然成分製造護膚產品，當中皇牌玫瑰保濕系列的玫瑰保濕面膜，更是換季維持皮膚狀況穩定的好幫手。蘊含真正玫瑰花瓣、青瓜萃取精華、綠茶、白茶、南非紅茶成分，搭配清涼蘆薈啫喱配方，輕輕一抹瞬間為肌膚降溫，此外還可有效提亮皮膚，玫瑰的天然香氣還可療癒身心。iHerb入手還有限時8折優惠，折後只需$209入手30ml，大家可以試試看！

Fresh玫瑰保濕面膜（30ml）

8折特價：$209｜ 原價：$261

Fresh玫瑰保濕面膜（30ml）

低敏保濕面膜2.Laneige睡眠面膜

Laneige推出後大受好評的睡眠面膜共有三款，分別是清爽的水亮保濕睡眠面膜、深層修復肌膚的細胞修復保濕睡眠面膜以及增加肌膚彈性的膠原彈滑睡眠面膜。三款都是溫和低敏配方，不含合成色素、人工香料、PEG表面活性劑，敏感肌適用。綠色款的細胞修復保濕睡眠面膜則更適合在換季時使用，森林植物酵母成分具有強大修復功效，讓敏感、受損肌膚能在夜間得到舒緩。使用方式是睡前塗上一層面膜，睡醒後洗臉即可，可以節省下敷面膜的時間，又有敷面膜的好處，非常方便！

Laneige細胞修復補濕睡眠面膜（60ml）

53折特價：$125｜ 原價：$235

Laneige細胞修復補濕睡眠面膜（60ml）

Laneige水亮補濕睡眠面膜（70ml）

39折特價：$87｜ 原價：$225

Laneige水亮補濕睡眠面膜（70ml）

Laneige膠原彈滑睡眠面膜（60ml）

57折特價：$158｜ 原價：$280

Laneige膠原彈滑睡眠面膜（60ml）

低敏保濕面膜3.​​BIODERMA 深層再生防護面膜

不少敏感肌人士超愛BIODERMA的卸妝水，低刺激性而且不用額外再用眼唇卸妝水都可以有效卸下頑固彩妝。這次為大家推薦敏感肌轉季必備的防敏面膜，如果大家在這幾日感到秋天的乾燥，導致皮膚發生過熱，發紅和繃緊的感覺，就可立即使用這款面膜急救！內含的TOLÉRIDINE™專利配方和甘草次酸，可抑制皮膚敏感發炎，還可以重組皮膚屏障讓皮膚更加平滑。

BIODERMA深層再生防護面膜（75ml）

8折特價：$300｜ 原價：$375

BIODERMA深層再生防護面膜

低敏保濕面膜4.Frist Aid Beauty 強效修護燕麥補水面膜

強效修護燕麥補水面膜適合任何膚質，當中除了皇牌膠體燕麥粉還加入了紅沒藥醇、乳木果油和沙棘，可急速保濕修護肌膚，只要厚敷10分鐘就能煥發肌膚活力，讓肌膚水嫩柔滑。最適合臨時有約會的時候，立刻厚敷這款面膜就能帶來強效柔滑肌膚效果，肌膚像喝飽水一樣飽滿彈滑。

Frist Aid Beauty 強效修護燕麥補水面膜（56.7g）

73折特價：$137｜ 原價：$188

Frist Aid Beauty 強效修護燕麥補水面膜

低敏保濕面膜5.Kiehl’s牛油果保濕注養面膜

Kiehl’s牛油果保濕注養面膜質感非常有趣，尤如天然牛油果肉一樣柔滑。高濃度牛油果精華、牛油果油及月見草油，富含豐富奧米加成份，能即時為肌膚鎖緊水份，滋養保濕狀態不穩的肌膚。每個星期可以使用2至3次，塗上面膜後等待15分鐘再以清水洗淨。

Kiehl’s牛油果保濕注養面膜（100g）

價格：$450

Kiehl’s牛油果保濕注養面膜（100g）

片狀面膜推薦

低敏保濕面膜6.TTM提提研面膜

Sephora暢銷產品之中，不能不提來自台灣的TTM提提研，產品無添加防腐劑、硫酸鹽等對皮膚有害的化學成分，而且還嚴選天然成分，因此適合易敏感皮膚使用。這款雙活性外泌體賦活生物纖維面膜加入了最近大熱的抗衰老成分外泌體Exosome，修復細胞、撫平抗皺，一張面膜即可舒緩曬後肌膚、換季鎮定穩膚，敷完後更為肌膚做到提亮效果。建議大家可以搭配同品牌的面膜舒醒前導噴霧使用，讓精華更容易被肌膚吸收，然後將面膜敷貼於臉部，15-20分鐘後取下。

雙活性外泌體賦活生物纖維面膜（3片）

價錢：$225

平均每片面膜$75

雙活性外泌體賦活生物纖維面膜（3片）

面膜舒醒前導噴霧（150ml）

價錢：$200

面膜舒醒前導噴霧（150ml）

低敏保濕面膜7.Physiogel抗敏紓緩面膜

Physiogel 一向是乾燥、敏感及濕疹性肌膚人士的必備單品，其中抗敏紓緩系列更是連香港診所及醫院都會選用。而這款抗敏紓緩面膜蘊pH值接近肌膚，當中含脂質及PEA，可以迅速紓緩乾燥肌膚，有效減退泛紅問題，全方位照顧乾燥及敏感肌膚人士的需要，即時紓緩皮膚乾燥泛紅問題，讓肌膚回復健康彈滑。

Physiogel 抗敏紓緩面膜（5片）

67折特價：$132｜ 原價：$199

平均每片面膜$26.4

Physiogel 抗敏紓緩面膜

低敏保濕面膜8.EAU THERMALE AVENE抗敏舒緩修護面膜

AVENE有不少忠實用家，幾乎全部產品都是敏感肌適用。抗敏舒緩修護面膜每星期可以使用1至兩次，每次大約敷10分鐘即可修復肌膚屏障，讓肌膚水潤彈滑，不易變紅敏感。面膜原價$297，這次直接$118就可以入手，超級抵買！敏感肌人士建議入手多幾包囤貨，這樣的折扣優惠不常有！

EAU THERMALE AVENE抗敏舒緩修護面膜（5片）

價錢：$297

平均每片面膜$59.4

EAU THERMALE AVENE抗敏舒緩修護面膜

低敏保濕面膜9.CUREL潤浸保濕修護面膜

來自日本的CUREL，推出了敏感肌也可放心使用的潤浸保濕修護面膜。面膜性質溫和，適合乾燥敏感肌膚使用，獨特的面膜紙設計能更貼服面部肌膚，覆蓋眼周、鼻翼、嘴角等位置。面膜蘊含桉樹精華，能夠深沉保濕，讓肌膚回復健康水潤狀態，同時有效抵抗秋冬轉季節帶來的乾燥刺激。

CUREL潤浸保濕修護面膜（4片）

價格：$140

平均每片面膜$35

CUREL潤浸保濕修護面膜

低敏保濕面膜10.MINON氨基酸保湿面膜

擁有超高保濕力的MINON氨基酸保湿面膜，也適合乾燥的敏感肌膚使用。小編用過覺得補水能力不錯，面膜精華液裡有9種肌膚必備的氨基酸及低分子透明質酸，強效滋潤敏感肌塑造柔嫩肌膚，強化肌膚的鎖水屏障。而且面膜紙也非常柔軟、成分特別設計低過敏性，無香料、色素，弱酸性，無添加酒精，是換季皮膚必備的面膜。

MINON氨基酸保湿面膜（4片）

86折特價：$115｜ 原價：$135

平均每片面膜$29

MINON氨基酸保湿面膜

敷面膜三大禁忌

越是皮膚容易敏感的時候，越要注意正確使用面膜。別以為面膜十分溫和，無論怎麼敷都不會出錯，其實亂敷會有反效果，以下是三件敷面膜不能做的事情。

不清潔面部直接敷面膜，帶著殘妝和污垢敷面膜是護膚大忌。敷面膜時毛孔會打開，如果臉部沒有清潔乾凈，油脂、灰塵、彩妝殘留物會更容易堵塞毛孔，甚至可能引發痘痘和粉刺。 超時敷片狀面膜。片狀面膜敷到半乾時，不僅無法繼續為皮膚提供水分，反而會開始吸收皮膚本身的水分，導致皮膚越敷越乾。正常面膜普遍敷10分鐘左右，大家可以按照面膜包裝上的建議時間來敷面膜。 敷面膜頻率過高，面膜並非敷得越多越好。尤其是清潔型或有功能的面膜，敷面膜太勤勞會導致皮膚屏障受損，而滋潤補水面膜，則會令皮膚營養過剩導致長粉刺等問題。每週敷2至3次即可。

轉季要更勤力護膚。

