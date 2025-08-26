拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
低敏面膜推介10款 轉季必備！39折起入手保濕睡眠面膜/救急用燕麥面膜（附敷面膜三大禁忌）
轉季節要開始勤力護膚！尤其是秋季十分乾燥，需要用面膜來加強保濕效果，內文為大家推薦10款低敏面膜，即看內文：
不知不覺快要踏入轉季時刻，雖然夏季燥熱仍在，但皮膚也有感覺到越來越容易乾燥。不少敏感肌的朋友會因換季和環境影響引起皮膚痕癢、乾燥脫皮、皮膚過敏的情況，所以轉季時的護膚程序和使用的產品更要小心挑選，首要條件是穩定肌膚狀態，敷保濕面膜能幫助乾燥的肌膚快速補水自然是首選。這次就為大家盤點10款轉季必備的低敏保濕面膜推薦，包括片狀面膜與霜狀面膜，大家可按喜好選擇，讓敏感肌飲飽水！更在文末同場加映敷面膜三大禁忌，這三件事千萬不要做，不然會白敷面膜，還有機會有反效果，大家快看詳情吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
乳霜狀面膜推介
低敏保濕面膜1.FRESH玫瑰保濕面膜
來自美國的Fresh使用大量天然成分製造護膚產品，當中皇牌玫瑰保濕系列的玫瑰保濕面膜，更是換季維持皮膚狀況穩定的好幫手。蘊含真正玫瑰花瓣、青瓜萃取精華、綠茶、白茶、南非紅茶成分，搭配清涼蘆薈啫喱配方，輕輕一抹瞬間為肌膚降溫，此外還可有效提亮皮膚，玫瑰的天然香氣還可療癒身心。iHerb入手還有限時8折優惠，折後只需$209入手30ml，大家可以試試看！
Fresh玫瑰保濕面膜（30ml）
8折特價：$209｜
原價：$261
低敏保濕面膜2.Laneige睡眠面膜
Laneige推出後大受好評的睡眠面膜共有三款，分別是清爽的水亮保濕睡眠面膜、深層修復肌膚的細胞修復保濕睡眠面膜以及增加肌膚彈性的膠原彈滑睡眠面膜。三款都是溫和低敏配方，不含合成色素、人工香料、PEG表面活性劑，敏感肌適用。綠色款的細胞修復保濕睡眠面膜則更適合在換季時使用，森林植物酵母成分具有強大修復功效，讓敏感、受損肌膚能在夜間得到舒緩。使用方式是睡前塗上一層面膜，睡醒後洗臉即可，可以節省下敷面膜的時間，又有敷面膜的好處，非常方便！
Laneige細胞修復補濕睡眠面膜（60ml）
53折特價：$125｜
原價：$235
Laneige水亮補濕睡眠面膜（70ml）
39折特價：$87｜
原價：$225
Laneige膠原彈滑睡眠面膜（60ml）
57折特價：$158｜
原價：$280
低敏保濕面膜3.BIODERMA 深層再生防護面膜
不少敏感肌人士超愛BIODERMA的卸妝水，低刺激性而且不用額外再用眼唇卸妝水都可以有效卸下頑固彩妝。這次為大家推薦敏感肌轉季必備的防敏面膜，如果大家在這幾日感到秋天的乾燥，導致皮膚發生過熱，發紅和繃緊的感覺，就可立即使用這款面膜急救！內含的TOLÉRIDINE™專利配方和甘草次酸，可抑制皮膚敏感發炎，還可以重組皮膚屏障讓皮膚更加平滑。
BIODERMA深層再生防護面膜（75ml）
8折特價：$300｜
原價：$375
低敏保濕面膜4.Frist Aid Beauty 強效修護燕麥補水面膜
強效修護燕麥補水面膜適合任何膚質，當中除了皇牌膠體燕麥粉還加入了紅沒藥醇、乳木果油和沙棘，可急速保濕修護肌膚，只要厚敷10分鐘就能煥發肌膚活力，讓肌膚水嫩柔滑。最適合臨時有約會的時候，立刻厚敷這款面膜就能帶來強效柔滑肌膚效果，肌膚像喝飽水一樣飽滿彈滑。
Frist Aid Beauty 強效修護燕麥補水面膜（56.7g）
73折特價：$137｜
原價：$188
低敏保濕面膜5.Kiehl’s牛油果保濕注養面膜
Kiehl’s牛油果保濕注養面膜質感非常有趣，尤如天然牛油果肉一樣柔滑。高濃度牛油果精華、牛油果油及月見草油，富含豐富奧米加成份，能即時為肌膚鎖緊水份，滋養保濕狀態不穩的肌膚。每個星期可以使用2至3次，塗上面膜後等待15分鐘再以清水洗淨。
Kiehl’s牛油果保濕注養面膜（100g）
價格：$450
片狀面膜推薦
低敏保濕面膜6.TTM提提研面膜
Sephora暢銷產品之中，不能不提來自台灣的TTM提提研，產品無添加防腐劑、硫酸鹽等對皮膚有害的化學成分，而且還嚴選天然成分，因此適合易敏感皮膚使用。這款雙活性外泌體賦活生物纖維面膜加入了最近大熱的抗衰老成分外泌體Exosome，修復細胞、撫平抗皺，一張面膜即可舒緩曬後肌膚、換季鎮定穩膚，敷完後更為肌膚做到提亮效果。建議大家可以搭配同品牌的面膜舒醒前導噴霧使用，讓精華更容易被肌膚吸收，然後將面膜敷貼於臉部，15-20分鐘後取下。
雙活性外泌體賦活生物纖維面膜（3片）
價錢：$225
平均每片面膜$75
面膜舒醒前導噴霧（150ml）
價錢：$200
低敏保濕面膜7.Physiogel抗敏紓緩面膜
Physiogel 一向是乾燥、敏感及濕疹性肌膚人士的必備單品，其中抗敏紓緩系列更是連香港診所及醫院都會選用。而這款抗敏紓緩面膜蘊pH值接近肌膚，當中含脂質及PEA，可以迅速紓緩乾燥肌膚，有效減退泛紅問題，全方位照顧乾燥及敏感肌膚人士的需要，即時紓緩皮膚乾燥泛紅問題，讓肌膚回復健康彈滑。
Physiogel 抗敏紓緩面膜（5片）
67折特價：$132｜
原價：$199
平均每片面膜$26.4
低敏保濕面膜8.EAU THERMALE AVENE抗敏舒緩修護面膜
AVENE有不少忠實用家，幾乎全部產品都是敏感肌適用。抗敏舒緩修護面膜每星期可以使用1至兩次，每次大約敷10分鐘即可修復肌膚屏障，讓肌膚水潤彈滑，不易變紅敏感。面膜原價$297，這次直接$118就可以入手，超級抵買！敏感肌人士建議入手多幾包囤貨，這樣的折扣優惠不常有！
EAU THERMALE AVENE抗敏舒緩修護面膜（5片）
價錢：$297
平均每片面膜$59.4
低敏保濕面膜9.CUREL潤浸保濕修護面膜
來自日本的CUREL，推出了敏感肌也可放心使用的潤浸保濕修護面膜。面膜性質溫和，適合乾燥敏感肌膚使用，獨特的面膜紙設計能更貼服面部肌膚，覆蓋眼周、鼻翼、嘴角等位置。面膜蘊含桉樹精華，能夠深沉保濕，讓肌膚回復健康水潤狀態，同時有效抵抗秋冬轉季節帶來的乾燥刺激。
CUREL潤浸保濕修護面膜（4片）
價格：$140
平均每片面膜$35
低敏保濕面膜10.MINON氨基酸保湿面膜
擁有超高保濕力的MINON氨基酸保湿面膜，也適合乾燥的敏感肌膚使用。小編用過覺得補水能力不錯，面膜精華液裡有9種肌膚必備的氨基酸及低分子透明質酸，強效滋潤敏感肌塑造柔嫩肌膚，強化肌膚的鎖水屏障。而且面膜紙也非常柔軟、成分特別設計低過敏性，無香料、色素，弱酸性，無添加酒精，是換季皮膚必備的面膜。
MINON氨基酸保湿面膜（4片）
86折特價：$115｜
原價：$135
平均每片面膜$29
敷面膜三大禁忌
越是皮膚容易敏感的時候，越要注意正確使用面膜。別以為面膜十分溫和，無論怎麼敷都不會出錯，其實亂敷會有反效果，以下是三件敷面膜不能做的事情。
不清潔面部直接敷面膜，帶著殘妝和污垢敷面膜是護膚大忌。敷面膜時毛孔會打開，如果臉部沒有清潔乾凈，油脂、灰塵、彩妝殘留物會更容易堵塞毛孔，甚至可能引發痘痘和粉刺。
超時敷片狀面膜。片狀面膜敷到半乾時，不僅無法繼續為皮膚提供水分，反而會開始吸收皮膚本身的水分，導致皮膚越敷越乾。正常面膜普遍敷10分鐘左右，大家可以按照面膜包裝上的建議時間來敷面膜。
敷面膜頻率過高，面膜並非敷得越多越好。尤其是清潔型或有功能的面膜，敷面膜太勤勞會導致皮膚屏障受損，而滋潤補水面膜，則會令皮膚營養過剩導致長粉刺等問題。每週敷2至3次即可。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
連卡佛夏日美妝禮盒低至2折開賣！13款精選護膚、美妝品 貴婦專用La Mer面霜、奢華抗衰老Niance冰川面膜
倪晨曦敷面膜竟致雙眼通紅劇痛險失明？親述痛苦親身經歷！危險真相曝光：小心犯敷面膜致命錯誤
Olive Young面膜熱銷排行榜Top 10，一敷秒變水潤嫩白肌！5折起入手韓妹最愛MEDIHEAL、BIODANCE、Torriden等面膜
其他人也在看
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
泰國房市慘崩！三大致命傷釀百年最慘危機 新屋到豪宅都受衝擊
一場被泰國銀行界與業界人士稱為「百年來最糟糕」的房地產風暴，正席捲這個東南亞國家。從豪華公寓的銷售處到郊區的住宅工地，市場的冰冷氣息無所不在。 隨著新房銷售急凍、買家信心跌落與銀行信貸緊縮，泰國房地產正經歷一場前所未有的結構性危機，其影響範圍已超越單一產業，直接威脅到家庭財富與鉅亨網 ・ 18 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣
內媒報道，泡泡瑪特(9992.HK)近日線上首發多款新品，包括2024年新簽約IP、正在冒起的Twinkle Twinkle(星星人)的新款毛絨掛件盲盒「星星人好夢氣象局系列」。AASTOCKS ・ 15 小時前
Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha
Arc'teryx外套入手攻略！不論是喜愛日系機能穿搭的潮男，又或是日常返工想找一件多功能外套，Arc’teryx亦有絕佳的選擇。近年Arc’teryx積極進攻時尚界，與Louis Vuitton等品牌合作走進新世代，同時保留高品質的機能性，網購專員為大家精選不同天氣適合的外套款式，一同入坑入手第一件「始祖鳥」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定
滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...BossMind ・ 20 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
北都發展｜新世界元朗南補地價4.4億 每呎樓面補地價1570元 地價重返2016年前
新世界（0017.HK）與華潤置地（1109.HK）合作發展的元朗南項目第一期完成補地價4.4億元，每方呎樓面補地價約1,570元，比較9年前同區補地價還要低逾1成。項目可以提供約700個中小型單位，估計最快今年內可以動工。新世界股價今日造好，一度升至7.15元，暫時報7.07元，升9.12%。BossMind ・ 22 小時前
西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標
西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。Yahoo Food ・ 1 天前
TWICE定延因生病變胖，被網民抨擊！不一樣的偶像拒絕「身材焦慮」，自愛不內耗告白：展現強大能量和真實的我
韓國人氣女團 TWICE 早前登上芝加哥 Lollapalooza 音樂節，除了舞台魅力大爆發，更讓全網震驚成員們的川字腹肌及肌肉線條。因病令身材走樣的 TWICE 定延，亦再一次引起網民討論，不少更毒舌地攻擊她「為何多年還瘦不下來？」、「退團吧」、「看來不打算減肥了」，但這位不一樣的韓流偶像，如何面對排山倒海的攻擊而不失信心？Yahoo Style HK ・ 1 天前
英偉達為中國推B30晶片！效能達Blackwell GPU 80% 特朗普：滿足這條件才准出口
《華爾街日報》報導，人工智慧（AI）晶片巨頭英偉達 (NVDA) 正為中國市場開發一款基於最新 Blackwell 架構的定制版 AI 晶片 B30，其性能預計可達 Blackwell GPU 約 80%。鉅亨網 ・ 22 小時前
進出口貿易人手5年減24% 港去年就業人數較疫前少近半成
雖然本港GDP已回復疫情前水平，惟就業人數仍低於疫前，即2019年。政府統計處早前發布有關〈2024年就業綜合估計數字〉的專題文章，提到本港2024年總就業人數為369.47萬人，較2019年減少4.6%或17.75萬人；當中減幅較大的行業為進出口貿易、批發及零售業，其就業人數較2019年分別大減23.7%、19.6%及18.7%；相反公共行政、人類保健及社會工作服務行業。信報財經新聞 ・ 1 天前
鄺玲玲同款Dior三大爆款手袋：D-Dream、D-Motion、Grand Tour Multipocket，時尚迷要搶翻了
鄺玲玲（Cilla Kung）在泰國以「GL 劇」封神後，她的帶貨力也非常驚人！作為 Dior 品牌大使，她的私服穿搭經常出現 Dior 手袋的身影，每一款都充滿話題。以下為你盤點鄺玲玲最愛的 Dior 三大爆款手袋：Grand Tour Multipocket、D-Motion、D-Dream，這些完美融合實用與奢華的單品，勢必成為 2025 年的必備手袋！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
Taylor Swift「現代戀愛的平衡藝術」，與Travis Kelce的愛情啟示：是互補的藝術｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
Taylor Swift剛宣佈即將發行新專輯《The Life of a Showgirl》實屬是樂壇盛事。這位全球超級巨星一向擅長掌控關於她藝術創作與個人生活的敘事。然而，當她選擇在週三與男友Travis Kelce的《New Heights》播客節目中宣佈新專輯時，她甚至沒有嘗試動用主流媒體的任何常規宣傳手段，而是完全繞過了它們。她與NFL球星Travis Kelce這段打破常規的高調戀情，從演唱會後台到超級盃賽場，他們的互動一直成為媒體焦點。Yahoo Style HK ・ 1 天前
楊宗緯演唱會2米高墮台一刻曝光 面容痛苦被扶走 送院後報平安：我沒事
台灣歌手楊宗緯昨日（8月23日）在西寧出席《動聽音樂超級Live演唱會》時，發生墮台嚴重意外！現場歌迷拍下事發一刻...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港滙脫離7.85 拆息升勢料近尾
港元拆息（HIBOR）由月初近乎零水平，急漲至現時全線約2.8厘水平，升勢高峰期料近尾聲。綜合分析指出，港滙脫離7.85水平，沽港元買美元的套息活動亦開始減少，港元再走資令資金抽緊而HIBOR上揚的空間變得相當有限；相反，當美國聯儲局減息，金管局基本利率跟隨下調，隔夜HIBOR將相應回落，拖低整條拆息曲線，1個月HIBOR頂峰料在2.8厘左右，合理價值為2厘至2.5厘。信報財經新聞 ・ 1 天前