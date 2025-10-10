低腰褲潮流全面回歸｜6個男士低腰褲穿搭技巧全攻略，這樣穿才是時尚

低腰褲是最經典的Y2K時尚元素，在2025年及SS26系列以全新姿態回歸。從Hip-Hop歌手的褲，到T台上的解構設計，低腰褲不再只是舊潮流的代名詞，而是當代年輕世代新潮流。雖然不少人對低腰褲的印象仍停留在比例災難，但只要懂得掌握穿搭技巧，低腰褲就能展現你的個性與態度，甚至成為造型中的亮點。

為什麼低腰褲會再度成為潮流焦點？

PHOTO / IG@marcforne

低腰褲最初於90年代末興起，當時Hip-Hop文化盛行，明星與饒舌歌手習慣穿著瀨屎低腰褲，透過「露內搭」展現叛逆不羈。進入2000年代，低腰牛仔褲更成為流行符號，從男團、女團到荷里活明星，無一不在舞台或街拍中演繹。近年，隨着Y2K風格強勢回歸及多個品牌大力催谷，低腰褲再次成為時尚品牌與明星造型的寵兒。Diesel 在近幾季的系列中持續推出誇張的低腰牛仔；Miu Miu 、Gucci則將低腰設計融入高端剪裁，讓這股潮流不再只是街頭專屬，而是進入高級時裝的語境。對於男士來說，低腰褲正好成為展現自由與不羈的載體。

男士低腰褲穿搭技巧 1 : 選對版型，避免比例失衡

PHOTO / IG@pelayodiaz

要駕馭低腰褲，首要條件是挑選合適的版型。過於寬鬆的垮褲會讓比例顯得笨重，反而失去時尚感；相對地，直筒或微喇叭的低腰褲則更具平衡感，不但能修飾腿型，還能在隨性感與俐落之間取得微妙的張力。這也是為什麼時尚品牌的伸展台上，低腰設計多半結合剪裁細節，而不再是單純的「掉下來」。

男士低腰褲穿搭技巧 2 : 短版上衣，拉高身形重心

PHOTO / IG@jilsander

上衣的選擇亦是關鍵。低腰褲將腰線壓低，如果仍配搭過長的Tee或襯衫，很容易顯得比例失衡。因此，短版上衣或半紮的造型會是最佳解法。露出腰線的同時，也能營造一種視覺上的對比，讓造型更有精神感。如果選擇的是寬鬆衛衣或針織衫，不妨將衣角隨性地收進褲頭，打造出一種「不經意的時尚」。

男士低腰褲穿搭技巧 3 : 內搭外露要講究

PHOTO / IG@marcforne

低腰褲另一個經典元素，當然是內搭的露出。不同於2000年代誇張的圖案與鮮豔色彩，如今更講究低調與質感。一條帶有簡單Logo或條紋的內褲頭，便足以成為造型的暗示。這種細節處理不需要過份張揚，卻能表現穿著者的態度與格調。

男士低腰褲穿搭技巧 4 : 善用腰帶修飾細節

PHOTO / IG@gucci

腰部的細節不止於內搭，腰帶與配件的運用同樣不可忽視。皮革腰帶能為低腰褲注入成熟氣息，而金屬鏈條腰帶則是街頭風格的最佳拍檔，尤其搭配牛仔布料時，能夠強化Y2K的叛逆感。這些小小的修飾，往往比你想像中更能決定造型的方向。

男士低腰褲穿搭技巧 5 : 外套層次平衡比例

PHOTO / IG@gucci

若擔心低腰褲過於隨性，外套是平衡整體比例的利器。一件剪裁俐落的長版西裝外套，或者帶有皮革質感的機車皮衣，都能瞬間令造型更完整。內搭短上衣，外層長外套，腰線若隱若現，這樣的層次感不僅能修飾身形，還能製造時尚張力。

男士低腰褲穿搭技巧 6 : 厚底鞋延伸造型態度

PHOTO / IG@casoperdido

鞋履的選擇，則是塑造風格的最後一筆。球鞋能夠呼應街頭文化的根源，尤其是Chunky款式，與低腰褲的寬鬆輪廓相得益彰；皮靴或樂福鞋則能賦予造型更成熟的氣質，把低腰褲拉入Smart Casual的語境。至於厚底鞋，更是小個子男士的秘密武器，不僅增高，還能延伸整體比例。