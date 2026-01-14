低至1折！HONOR 屯門新店開業狂歡：HK$999搶智能手機，HK$99入手無線耳機

文章來源：Qooah.com

HONOR 其香港第四間體驗店在屯門 V city 隆重開幕，為慶祝新店落成，HONOR 特別策劃了一系列豐富的開幕慶典活動，包括屯門店的「超值搶購週」、全線體驗店的「開幕多重賞」與「即開即賞」禮遇，更攜手潮流玩具品牌POPMART推出「HONOR 400 Pro x Molly 20週年限定版禮盒」，為消費者送上開年驚喜。

每日驚喜低至一折起

為慶祝屯門新店開業，HONOR 特設從1月14日至21日的「超值搶購週」活動。活動期間，每日將推出一款特定產品以震撼促銷價發售，部分優惠力度低至原價的一折。

廣告 廣告

首日（1月14日）主角為 HONOR X9c Smart 智能手機，促銷價僅 HK$999（建議零售價 HK$2,299）。隨後每日依次推出包括 HONOR Watch 4智能手錶（ HK$499）、HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Pro（ HK$199）、HONOR Earbuds Open 開放式耳機（ HK$599）等在內的熱門產品。整個搶購週期間，消費者還可隨時以 HK$19 的優惠價換購原價 HK$199 的 HONOR SuperCharge 快速充電組合（Max 22.5W）。

全線店鋪狂歡

自即日起至1月31日，HONOR 全港所有體驗店同步推出廣受歡迎的「即開即賞」活動。

消費者在此期間購買任何手機、平板或電腦產品，即可參與抽獎，有機會獲得包括 HONOR CHOICE Earbuds Clip（價值 HK$499）、HONOR黑色菱格背包（價值 HK$499）等在內的多重精選禮品。此外，活動期間購買任何產品，均可享額外優惠換購多款熱門配件，例如以 HK$199 換購HONOR CHOICE 頭戴式耳機 Pro（原價 HK$799），或以 HK$59 換購 HONOR CHOICE 10000mAh 行動電源（原價 HK$299）。

限量 Molly 20 週年禮盒登場

HONOR 同時宣佈與知名潮流玩具品牌 POPMART 展開跨界合作，推出極具收藏價值的「HONOR 400 Pro x Molly 20週年限定版禮盒」。此聯名禮盒內含印有經典 Molly 形象的多款專屬周邊，如定制手機殼、精美取卡針、手機掛繩及利是封等。自2026年2月1日起，凡購買 HONOR 400 Pro 的消費者即有機會獲得此限量禮盒，數量有限，送完即止。此次合作展現了 HONOR 融合科技產品與潮流文化的創新嘗試。