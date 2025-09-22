不只大牌才好用！這些低調系香氛保養品牌海外也很紅：「聖朵波緹」「KORRES」「ANOTHER LAND」妳聽過嗎？

（圖／品牌提供）

妳是不是也常覺得市面上的香氛牌子都大同小異？其實除了大牌，還有不少「低調系香氛」悄悄爆紅，不靠浮誇包裝，卻憑實力擄獲懂香女孩的心！從法式浪漫、希臘療癒到結合設計與科研的新勢力，這些品牌的調性低調卻不簡單，聞過一次就會愛上！

法式優雅代表：聖朵波緹Senteur et Beauté

來自法國普羅旺斯的聖朵波緹，這次直接在台北統一時代百貨快閃登場，讓妳可以「看得到、聞得到、玩得到」香氛體驗！聖朵波緹最紅的就是被稱為「白色黃金」的驢奶系列，柔和乳香中帶著天然草本氣息，擦在身上不只保濕修復，還自帶一種法式小清新的療癒氛圍。

聖朵波緹快閃櫃即日起~10/19就在統一百貨台北店1F！現場可以試用到高人氣的護手霜。（圖／吳雅鈴攝）

不管是敏感肌能安心使用的驢奶系列還是護手霜，都有禮盒組能入手。（圖／吳雅鈴攝）

不只是經典的驢奶，還有天使來過淡香精系列也是品牌的熱賣item，七種宛如羽翼輕撫的高雅香氣和高持香度的淡香精特性，讓妳在日常中多一點守護感，瓶身設計低調優雅，送人或自用都剛剛好。

7款獨特調香的天使來過淡香精中，最受歡迎的便是台灣女生最愛的玫瑰香味-「波斯玫瑰」。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

如果不知道自己適合哪種香氣？旁邊也貼心附有命定香氣測驗卡牌，測驗完之後再來玩幸運轉盤，人人都有獎可以免費拿！（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

希臘自癒系代表：KORRES

誕生於愛琴海的KORRES，今年夏天終於在P＋純淨佳引進下宣布正式登台！它們家的調性超特別，不走濃烈路線，而是主打「天然自癒系香氛」，像是明星款《LEFKO清晨告白淡香水》，味道乾淨到像剛洗過的白襯衫，前調帶點鈴蘭與晨露花香，後調是麝香與白檀香，簡單卻讓人心安。

《LEFKO清晨告白淡香水》是KORRES來台首推款人氣商品！售價1,980元。（圖／品牌提供）

除了香氛，它們也把草本藥學做到極致！例如富含益生元與優格蛋白的希臘優格舒緩系列、承載希臘島嶼特有品種葡萄精華的聖托里尼葡萄系列、添加野玫瑰油與獨家SUPER C的地中海野玫瑰系列，都把大自然的療癒力裝進瓶子裡，將千年藥學傳承與現代科學實證完美結合，打造專屬於肌膚的純淨護膚哲學。

KORRES每一滴保養品皆承載著對土地的尊重與對大自然的熱愛，嚴選希臘在地植物與草本精萃，於六大實驗室中細緻調配，確保成分純粹、高效且溫和。（圖／品牌提供）

設計系新寵代表：ANOTHER LAND

如果說前兩個品牌走的是「純粹」與「草本」，那這個台新混血品牌-ANOTHER LAND就是設計感爆棚的新勢力！品牌在松菸「香氛一條街」開設首間形象店，空間直接打造成都市桃花源，連入口拱門都像任意門，走進去就像瞬間抽離喧囂。

台北松菸必逛小店再+1！ANOTHER LAND形象店為繁忙的都會現代人打造一座療癒系城市桃花源。（圖／品牌提供）

ANOTHER LAND的產品講求「感官療癒」，像及時雨精華霧、開啟勿擾枕巾噴霧，都是大人系療癒小物，不只香味純粹，還被五星級飯店Ritz-Carlton選用！更酷的是品牌也會和許多國際藝術家合作，邀請他們以視覺創作詮釋日常生活中的感官場景，把保養品做成有故事的藝術禮盒，讓香氛不只是香，而是一段能收藏的記憶風景。

ANOTHER LAND以「感官療癒」為核心，除了臉部保養產品，更推出涵蓋身體與居家的全方位生活品項。（圖／品牌提供）

