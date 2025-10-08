住宅成交持續活躍 樓價有望年內觸底回升 中區超甲級寫字樓租金初現回穩 核心街舖租金跌幅收窄

衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
隨著市場信心回暖以及減息利好消息帶動，住宅成交量及樓價在整固期中均呈現穩中向好的趨勢；第三季住宅成交量將較去年大升63%至16,700宗水平，而樓價亦在季内平穩發展；
甲級寫字樓市場第三季的淨吸納量錄得40.1萬平方呎，創2019年第二季後單季新高；整體租金雖然按季續跌0.8%，但中區超甲級寫字樓租金按季逆市微升0.6%；
第三季核心區一線街舖平均空置率稍微回落至8.3%水平，當中以銅鑼灣和旺角的租賃活動最爲活躍；各區一線街舖租金按季調整幅度均在正/負1%以內，相信租金水平將逐步靠穩，料全年跌幅約 -1% 至 -2%。
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月8日 - 全球領先的房地產服務商戴德梁行 | Cushman & Wakefield 今天發表香港房地產市場2025第三季回顧及展望。受按揭息率回落及股票市場向好等因素支持，加上發展商繼續積極以低開策略推售新盤，住宅市場交投勢頭延續，每月成交量維持超過五千宗，至第三季住宅買賣合約總數達約16,700宗。甲級寫字樓方面，受香港首次公開招股（IPO）增長及股市上升的勢頭帶動，第三季淨吸納量及新租賃成交繼續保持活躍，以中區的表現最爲亮眼。雖然整體寫字樓租金仍然因待租率高企而受壓，但中區超甲級寫字樓租金初現上升。至於零售市道方面，年初至今零售業銷售貨額跌幅逐步收窄，第三季核心區一線街舖平均空置率亦稍微回落，一線街舖租金按季跌幅溫和。
甲級寫字樓租賃市場：租賃需求及動力增強 中區超甲級寫字樓租金表現靠穩
在金融板塊復甦及首次公開招股(IPO)集資帶動下，香港甲級寫字樓需求和租賃動力增強。季内錄得113萬平方呎的新租賃面積，使今年首三季累計共錄得逾337萬平方呎，已高於2024年全年總和。整體租金於第三季按季跌幅收窄至-0.8%，當中中區超甲級寫字樓租金較其他分區表現亮眼，開始止跌回穩並按季輕微回升0.6%。供應方面，位於銅鑼灣區的港島壹號中心於第三季竣工(約46.3萬平方呎)，但由於季內錄得正40.1萬平方呎的淨吸納面積，為2019年第二季後單季新高，使第三季整體待租率略為下跌至19.2%。
戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝先生表示：「香港甲級寫字樓市場於第三季延續活躍表現，受惠於金融業回暖及IPO活躍勢頭，帶動來自相關企業以及上下游行業的租賃需求。而中區作為金融機構的首選地段，在本季表現尤為突出，約佔整體新租賃面積三成，新增需求不乏來自對沖基金及財富管理公司，反映高端金融服務業正積極部署擴展策略。」
他指出：「值得留意的是，中區寫字樓的租金跌幅在本季進一步收窄，尤其在8至9月期間已見止跌回穩跡象。當中，中區超甲級寫字樓租金更按季微升0.6%，顯示市場對優質辦公空間的需求正穩步回升，相信市場表現兩極化的趨勢會越見明顯。隨著年內新增供應持續釋放，市場仍面對一定挑戰，然而鑒於頭三季度的租賃氣氛較早前預期為佳，我們調整2025年全年整體寫字樓租金預測至下調4%至6%的幅度。」
商舖租賃市場：零售表現漸趨穩定 平均空置率按季下調 租金跌幅進一步收窄
在第三季的首兩個月，香港零售業銷售貨額漸趨穩定，按年錄得2.8%升幅。若單看八月份，零售總額按年增長3.8%，為連續第四個月錄得增長，反映市場逐步走出過往的疲弱階段。隨著股市表現向好，加上政府積極推動旅遊發展，本地消費氣氛漸趨穩定，旅客數字亦維持增長，對整體零售市場情緒起了提振作用。因而， 今年一月至八月期間，本地零售銷售額總計2,451億港元，相比去年同期跌幅收窄至1.9%。在各主要零售類別中，"藥物及化妝品"和"食品、酒類飲品及煙草"繼續錄得溫和增長，按年升3.8%和0.8%。
第三季核心區一線街舖平均空置率由上季度的9.7%稍微回落至8.3%水平，當中以銅鑼灣和旺角的租賃活動最爲活躍，分別下調至7.9%和5.3%，主要收受惠於旅客人流穩定且租金已調整至理性水平，吸引各類型零售商進駐；季內中環和尖沙咀的空置率則分別輕微上升至10.0%和10.6%。
核心區一線街舖租金方面，銅鑼灣、中環和尖沙咀按季跌幅均在1%範圍內，旺角則大致保持平穩，按季輕微升0.1%。有見各核心區街鋪租賃活動不乏承接力，加上業主在議價時更趨向理性和務實，相信租金水平將逐步靠穩，料全年跌幅約 -1% 至 -2%。至於餐飲租金，各區變幅在正負1%內，但整體餐飲租務活動仍相對淡靜，相信短期內餐飲租金仍然有議價空間。
蕭亮輝表示：「自通關以來，市場上接連錄得零售品牌在香港開設首店的租賃活動。2025年首第三季期間，我行錄得至少91個非本地品牌在來港開設首店的個案，當中以餐飲類別佔比最高，其次爲時裝及運動優閑類別。值得留意的是，當中約六成的零售商選擇把它們在港的首個據點定在四個核心區內。此外，在這91間首店中，來自亞太地區的品牌佔41%，內地品牌的緊隨其後 (39%)，可見香港仍然是內地及國際品牌青睞的熱門據點。若聚焦銅鑼灣，除了啟超道和羅素街這兩條一綫街外，附近的白沙道、恩平道、蘭芳道等一帶近期聚集了不同的新開時裝店、潮牌和烘培店，深受年輕一代和遊客歡迎而為銅鑼灣街區帶來了穩定人流和活力，亦帶動了相關舖位的租賃需求。另外，我行亦樂見政府在最新一份《施政報告》中著墨推動「寵物經濟」，將能爲零售市場開拓客源及提升顧客消費體驗，為零售商與餐飲業營運者迎來發展機遇。」
住宅市場： 第三季樓價維持整固趨勢 租金持續上升
隨著股市表現向好、資金持續流入，香港住宅市場延續第二季的回穩勢頭。第三季住宅買賣合約總數約16,700宗，按年大升63%。當中，一手市場保持活躍，佔七至八月總成交逾三成，不少發展商透過貼市定價及優惠條款吸引買家，尤其在中小型住宅方面，市場入市意欲明顯回升。季内，9月份美國聯儲局宣布減息0.25厘，為本年度首次減息，本港多家銀行亦相繼跟隨下調住宅按揭利率，變相降低入市門檻和成本，相信有助進一步刺激住宅市場需求。
戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢女士表示：「隨著資金環境逐步寬鬆，加上住宅租金回報持續上揚，買家入市意欲提升，支持住宅成交自今年三月份起一直維持在每月5,000宗以上。另外，9月份美國聯儲局宣布減息0.25厘，為市場釋出正面信息，有助樓市在整固期中逐步走出谷底。根據差估署數據，整體住宅樓價指數自今年三月份低位後逐步回穩，於三至八月份累計回升1.3%，令首8個月累計跌幅收窄至0.2%。」
她續稱：「同期，住宅租金指數在外來專才和非本地學生帶動下首八個月亦錄得約3.2%的升幅，反映租賃市場表現穩健。展望後市，若美國年內再度減息，港元拆息有望進一步下調令資金成本下降，使租金回報更具吸引力，促使部分投資客及租樓人士入市，為香港整體樓市成交量和售價提供正面支持作用。預期2025年全年成交量可達到58,000至60,000宗，而全年樓價有望止跌回升至2%內的水平。」
戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明先生指出：「第三季樓市氣氛持續改善，尤其在中小型住宅市場表現尤為突出。根據本行追蹤受歡迎屋苑樓價表現，各類市場均錄得按季升幅，反映市場承接力逐步回穩。當中代表細價盤的沙田第一城回按季升3.8%；代表中價市場的太古城按季亦升1.9%；而代表豪宅市場的貝沙灣亦見1.5%的按季升幅。最近我們收到的銀行詢價量雖然比五月高位稍微回落，但仍然屬於年内較高水平，顯示市場活躍度維持，當中亦不乏連租約的樓盤成交。買家入市興趣集中於細銀碼物業，尤其是樓價介乎港幣500萬至600萬以下的中小型單位。配合銀行現金回贈及減息預期，相信此類物業的成交量將持續高企，成為推動整體住宅市場復甦的主要動力。」
