住林業署阿里山員工宿舍 黑龍江男子拍片炫耀

【on.cc東網專訊】台灣阿里山森林遊樂區員工宿舍近日有一名黑龍江男子入住，拍片上傳社交網稱「願寶島台灣早日回歸祖國的懷抱」。台灣林業及自然保育署嘉義分署周二表示，中部某分署員工早前申請登記入住宿舍，實際卻由友人代為入住，目前已函請涉事員工任職分署針對其違反規定行為作查處。

社交網Threads近日流傳影片顯示，有來自哈爾濱的男子在阿里山森林遊樂區員工宿舍前拍片，自稱「東北人來看寶島台灣阿里山最美日出」。經林保署嘉義分署了解，任職於林保署其他分署的簡姓員工依相關管理規範登記申請住宿，但上月2日當天實際入住人員並非簡姓員工，而是他的友人。

嘉義分署強調，員工宿舍主要是提供因公上山員工住宿休息使用，一般不開放外人入住。將檢討宿舍管理，確認入住人員與申請資料相符，強化住宿審核與管理機制，以確保宿舍使用符合規定。

