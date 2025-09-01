佐保里的爆紅背後有何內幕？Elon Musk點讚爆紅的OL！

從普通OL到網路紅人

你有沒有想過，一張上班族的隨手自拍能讓人一夜爆紅？😲 這就是佐保里（SAO）的故事！這位1996年5月13日出生、長崎出生的女孩，白天是認真工作的OL，晚上兼職寫真偶像和模特兒。

她的社群帳號@kawausosuki0513（Instagram 42.8萬粉絲，X 388.2K追隨者）本來只是po點生活日常，誰知道2025年7月25日一張「早安」自拍，

直接讓她從7000粉絲飆到38萬，還被Elon Musk轉發！這女孩到底什麼來頭？快跟小編來一探究竟！😉

一張照片引爆全球熱議

事情的開端超簡單！7月25日，佐保里為「竹田設計工業」拍廣告，po了一張穿灰色套裝、抱筆電的自拍，配上「おはよう☀」。

這張照片不知怎麼被海外網友瘋傳，還捲進美國一場時尚廣告的爭議，4天內狂吸7730萬次觀看，23萬個讚！😱

更誇張的是，狗狗幣創辦人Billy Markus用Grok Imagine把她的照片做成迷因短片，連Elon Musk都跑來轉發，說：「這短片笑死我了！」這波操作，直接讓佐保里成為國際迷因！

偶像夢與OL日常的完美平衡

佐保里的故事可不只是「一照成名」！她高中就在長崎的「ミルクセーキ」當偶像C位，2014年退團後改名「荒木佐保里」，

加入「Tokyo Girls Bravo」，拍過CM，還登上2024年《ヤングマガジン》第33號，模特兒事業小有成績！😎

大學時，她一邊讀書一邊追夢，還考到TOEIC 700分，英語好到能跟海外粉絲聊嗨。她的X貼文經常用英文回覆，像是「Thanks for the love!」超有親和力！

她的社群魔法有多強？

佐保里的社群帳號簡直是「吸粉神器」！她的Instagram滿是陽光自拍和搞怪表情，每張照片都像在喊：「來跟我一起開心！」😺

7月30日，她po了首支YouTube短片《SAO - OHAYO》，24小時破10萬觀看，8月30日又推自拍MV，

5萬次播放讓網友直呼：「這歌有毒，聽完想跟SAO去上班！」她的內容結合清新寫真和輕鬆節奏，難怪能讓粉絲一看就上癮！

洛杉磯的秘密任務

佐保里的野心絕不只在社群打轉！8月19日，她在X上拋出重磅消息：「很快有個大計畫要公布！」還說9月底要飛洛杉磯出差，粉絲瞬間腦洞大開，有人猜：「是要拍寫真集了吧？」

也有人喊：「SAO不會要去好萊塢試鏡吧？」😏 她還在X上問：「洛時候有啥必吃必玩？」留言區直接變成旅遊攻略大賽，粉絲狂推「Taco Bell」「環球影城」！

Japhub小編有話說

佐保里的爆紅簡直是網路時代的奇蹟！一張「早安」自拍，從7000粉衝到38萬，還被Elon Musk點讚，這運氣也太逆天了吧？😍

她的陽光笑容、健康氣質，還有那份「OL兼偶像」的真誠，讓人忍不住想為她打call！從《ヤングマガジン》到YouTube短片，她用實力證明自己不只是迷因女王。

洛杉磯的秘密計畫會帶來啥？快去彼此她的X（@kawausosuki0513）和Instagram，留言告訴小編，你是不是也拜倒在SAO的甜笑下了？