CHIIKAWA DAYS 大型特展結束 本地觀眾佔七成
佐保里的爆紅背後有何內幕？Elon Musk點讚爆紅的OL！
佐保里的爆紅背後有何內幕？Elon Musk點讚爆紅的OL！
從普通OL到網路紅人
你有沒有想過，一張上班族的隨手自拍能讓人一夜爆紅？😲 這就是佐保里（SAO）的故事！這位1996年5月13日出生、長崎出生的女孩，白天是認真工作的OL，晚上兼職寫真偶像和模特兒。
她的社群帳號@kawausosuki0513（Instagram 42.8萬粉絲，X 388.2K追隨者）本來只是po點生活日常，誰知道2025年7月25日一張「早安」自拍，
直接讓她從7000粉絲飆到38萬，還被Elon Musk轉發！這女孩到底什麼來頭？快跟小編來一探究竟！😉
一張照片引爆全球熱議
事情的開端超簡單！7月25日，佐保里為「竹田設計工業」拍廣告，po了一張穿灰色套裝、抱筆電的自拍，配上「おはよう☀」。
這張照片不知怎麼被海外網友瘋傳，還捲進美國一場時尚廣告的爭議，4天內狂吸7730萬次觀看，23萬個讚！😱
更誇張的是，狗狗幣創辦人Billy Markus用Grok Imagine把她的照片做成迷因短片，連Elon Musk都跑來轉發，說：「這短片笑死我了！」這波操作，直接讓佐保里成為國際迷因！
偶像夢與OL日常的完美平衡
佐保里的故事可不只是「一照成名」！她高中就在長崎的「ミルクセーキ」當偶像C位，2014年退團後改名「荒木佐保里」，
加入「Tokyo Girls Bravo」，拍過CM，還登上2024年《ヤングマガジン》第33號，模特兒事業小有成績！😎
大學時，她一邊讀書一邊追夢，還考到TOEIC 700分，英語好到能跟海外粉絲聊嗨。她的X貼文經常用英文回覆，像是「Thanks for the love!」超有親和力！
她的社群魔法有多強？
佐保里的社群帳號簡直是「吸粉神器」！她的Instagram滿是陽光自拍和搞怪表情，每張照片都像在喊：「來跟我一起開心！」😺
7月30日，她po了首支YouTube短片《SAO - OHAYO》，24小時破10萬觀看，8月30日又推自拍MV，
5萬次播放讓網友直呼：「這歌有毒，聽完想跟SAO去上班！」她的內容結合清新寫真和輕鬆節奏，難怪能讓粉絲一看就上癮！
洛杉磯的秘密任務
佐保里的野心絕不只在社群打轉！8月19日，她在X上拋出重磅消息：「很快有個大計畫要公布！」還說9月底要飛洛杉磯出差，粉絲瞬間腦洞大開，有人猜：「是要拍寫真集了吧？」
也有人喊：「SAO不會要去好萊塢試鏡吧？」😏 她還在X上問：「洛時候有啥必吃必玩？」留言區直接變成旅遊攻略大賽，粉絲狂推「Taco Bell」「環球影城」！
Japhub小編有話說
佐保里的爆紅簡直是網路時代的奇蹟！一張「早安」自拍，從7000粉衝到38萬，還被Elon Musk點讚，這運氣也太逆天了吧？😍
她的陽光笑容、健康氣質，還有那份「OL兼偶像」的真誠，讓人忍不住想為她打call！從《ヤングマガジン》到YouTube短片，她用實力證明自己不只是迷因女王。
洛杉磯的秘密計畫會帶來啥？快去彼此她的X（@kawausosuki0513）和Instagram，留言告訴小編，你是不是也拜倒在SAO的甜笑下了？
其他人也在看
45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！
韓國女星孔孝真與韓裔美國歌手 Kevin Oh 結婚後，工作依然浪接浪十分充實。繁重的工作、婚姻以外，她亦能平衡社交及個人生活，生活從容不逼而活在當下，就是靠自我建立生活的人生勝利組。一起來向這坐「鬆弛感女神」學習生活平衡之道吧！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
渾水專欄│《鬼滅》撐起全港票房 小品電影有錯嗎？（渾水）
隨着觀眾口味變化和疫情後觀影習慣的改變，無論是做電影院，還是拍電影，每個持份者都在思考電影業的未來出路。 幾年前，Marvel 風靡全球，但現在，全世界反而更流行一些小品電影，整體潮流逐漸發生了變化。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
61歲張達明近況曝光 身體暴瘦需撐拐杖 好友攙扶健康惹關注
現年61歲的藝人張達明，昔日口齒伶俐兼擅長搞笑，於2011年確診鼻咽癌後一直與病魔搏鬥，體重一度瘦至剩下40公斤（約88磅），近年抗癌成功逐步復出幕前Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
謝霆鋒45歲生日帶父母探店吃大餐 89歲謝賢近況曝光 精靈揮手開心舉杯
早前忙於開演唱會的謝霆鋒，於8月29日迎來45歲生日，當天他在個人微博「鋒味」上載「探店」影片，可見去了一家餐廳吃大餐，同場還有89歲爸爸謝賢（四哥）及73歲媽媽狄波拉(拉姑)，一家三口開心享用美食。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄧麗欣夥拍林峯張繼聰開拉闊 台灣大隻仔男友與未來外母排排坐撐場
鄧麗欣（Stephy）近年事業愛情兩得意，去年被爆與台灣大隻猛男拍拖，她隨即在IG公開戀情，甜甜地留言指「感謝大家的祝福」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林家謙紅館演唱會第九場盲盒嘉賓驚喜揭盅 張栢芝久未在港演唱呼籲活在當下珍惜所愛
林家謙《White Summer》紅館演唱會第九場邀得久未露面的張栢芝擔任嘉賓，為全場觀眾揭開這個難以猜中的盲盒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黎宣逝世享年93歲 黎姿姑媽 香港電影之父黎民偉女兒《真情》演阿家深入民心
曾於《真情》演阿家（阮文娟）一角而深受觀眾歡迎嘅甘草演員黎宣驚傳逝世，傳媒向黎宣女兒查詢後證實黎宣於周四（28日）凌晨辭世，暫未知黎宣離世原因。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
黃淑蔓捲「W姓女歌手」風波 本尊回應：大家唔使估
近日一名跨性別人士，在網台節目《情感關注組》中以電話訪問形式向主持人Dada和子羽爆料，透露曾跟W姓女歌手有過一段情，並指女方知道對方有另一半時仍堅持在一起，更指以對方的年紀，床上功夫已經很深厚。主持人追問歌手身份，當事人提供了9大線索：1. 歌手 2. 胸大 3. 曾唱過為人皆知的主題曲，推出出道作時只有十多歲 4. 曾有新聞指她與另一位歌手有拗撬 5. 本身簽約了唱片公司，後來有唱電視劇集主題曲或片尾曲 6. 曾拍攝女性用品廣告 7. 幾姣8.現時仍活躍於幕前 9. W姓！」主持人曾競猜過幾位女星，包括：林欣彤、JW、衛蘭，但都遭當事人否認。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Taylor Swift 訂婚引發股市效應 美投資平台推「The Swift Effect」組合
Taylor Swift 與 Travis Kelce 訂婚，投資平台即推「The Swift Effect」組合，押注婚慶、珠寶及零售股受惠，聯儲局亦曾點名「Swift 經濟」推高消費。Yahoo財經 ・ 1 天前
陳曉華被網民爆與朱敏瀚蜜遊日本 認同遊：我同女仔朋友去旅行你哋又唔發現
日前有網民於社交平台發文，於日本街頭偶遇張振朗、楊偲泳和朱敏瀚，並與三人合照 ，照片中雖然陳曉華Hera 未有現身，不過就暗示照片由Hera拍攝，隨即被爆出Double Dating。昨晚（31日），Hera出席港姐2025決賽活動，Hera就親自回應，更承認有一同出遊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 21 小時前
操盤手札記│3.85厘息銀債 成港股程咬金（割柑人）
新一批銀債保底息3.85厘，浮息同最近6個月通脹掛鈎，以較高者為準，半年派息一次，年期3年，每手10,000元。以發行額達550億元計，相當於一隻大型股份嘅集資額，加上3.85厘息具吸引力，相信會抽走股市唔少資金！Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
爆一爆｜何柱國山頂「遺產」$3.3億放售 （Louise）
政府將於8月31日新增禁煙區，此又令人想起臨終前做咗件好事嘅煙仔何-何柱國公開呼籲戒煙。煙仔何過身後，富豪圈都在盤算到底其身家如何安排呢？個仔何正德又有咩搞作呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
阿里績後股價急彈逾16% 首財季業績符預期 研發新AI晶片
阿里巴巴(9988.HK)上周五(29日)收市後公布首財季收入增近2%至2,477億元人民幣，符合預期。研發新AI晶片消息刺激阿里美股(BABA.US)急彈12.9%至135美元，今日(1日)阿里港股高開14.95%，最高見137.5元。現報134.4元，升16.16%，成交7,219.5萬股，涉資97.23億元。AASTOCKS ・ 3 小時前
豐澤開倉｜各款電子產品及名牌家電激減至$100起 Dyson風筒、Apple iMac低至半價
豐澤又開特賣場！今次荃灣特賣場由即日起至9月7日舉行，現場有多款人氣品牌家電、手機、智能手錶及平板電腦等產品，最搶手有Dyson風扇及風筒、Huawei/Honor手機及智能手錶等等，即刻睇吓今次有咩抵買產品啦！YAHOO著數 ・ 1 小時前
日本人長壽晚餐菜單大公開！「這樣吃」抗炎控糖又延壽，輕鬆維持體重不怕老
人們常說「你吃什麼，就成為什麼」，而日本人的飲食方式正是好好詮釋了這句話的代表。如果希望擁有如日本人般的健康體魄，不妨從今天開始調整晚餐菜單，讓這種簡單而平衡的飲食方式，成為你的日常習慣！Yahoo Style HK ・ 29 分鐘前
自助餐低至$1XX！港麗酒店自助餐快閃買一送一 體驗正宗印度咖哩/冰鎮鱈場蟹腳/日式刺身
位於金鐘港麗酒店的兩大餐廳「樂聚廊」及「咖啡園」，8月28日中午十二點均分別在Klook推出自助午餐快閃買一送一優惠！樂聚廊的「印度風情自助午餐」人均低至$197，即可體驗正宗印度咖哩及甜品；而咖啡園的「國際美食自助午餐」人均則低至$281，供應多款環球美食如冰鎮鱈場蟹腳、日式刺身、馬來西亞喇沙等！兩款自助餐均提供大量美食，無論鍾情印度風味還是國際佳餚，總有一款合口味！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
古佩玲港姐決賽回應樣貌進化傳聞 自爆當年選美爭啲跣低喺台上
古佩玲（Kelly）2019年參選香港小姐勇奪季軍入行，數度被指疑容貌升級。古佩玲昨晚（8月31日）出席2025香港小姐競選決賽，再次就樣貌疑似再進化指控作出回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前