長崎偶像早安照引馬斯克火箭！ 西山改SAO讓HIKAKIN手抖！

長崎小偶像的轉職神技

1996年長崎某小巷，啪一聲來個愛唱歌的小女生。佐保里（SAO），本名荒木佐保里，高中的她用「西山美結」當偶像，在「ミルクセーキ」蹦蹦跳跳。

畢業後乖乖上班，沒兩年又辭職，2024年1月跳進「東京ガールズブラボー」當開朝元老。

結果2025年2月說掰掰，秒回公司打卡，週五天OL，週末拍廣告。粉絲笑翻：「這妹子轉職比換濾鏡還快！」😆

灰色套裝照直接引爆宇宙

7月去竹田設計工業拍廣告，隨手丟張「おはよう☀」自拍，灰西裝＋鮑伯頭，隔天5萬讚，兩天10萬，4天20萬，最後停在26萬讚、8000萬瀏覽！

她事後說：「睡一覺起來以為手機壞了，怎麼全世界都在問我是誰？」這張照瞬間變成海外「日本OL教科書」，連假帳號都冒出來搶流量。📸

馬斯克一轉，全世界跟著嗨

7月30日，Elon Musk轉她照片，丟句「Grok Imagine超好玩😎」，直接把她送上火箭。粉絲尖叫：「從長崎飛到火星，中間不用轉機！」

她淡定上YouTube用英文謝粉，15萬播放秒破。X粉從幾萬暴衝42.5萬，IG也飆64.8萬，HIKAKIN默默關注，她PO文：「手還在抖🥹」這波連她自己都嚇到。🚀

上班摸魚時的穿搭救星

現在她白天開會寫報告，晚上變模特兒。英語韓語一把抓，TOEIC 700分不是裝的，愛一個人跑咖啡廳喝拿鐵。

IG全是季節OOTD，從大衣到咖啡杯，粉絲留言：「上班卡關就刷妳，壓力直接歸零！」她秒回：「一起撐到下班啦💪」互動親到像隔壁同事。☕

X總部當天就變公司吉祥物

11月被請去X東京總部，站上All Hands全公司大會，分享爆紅心得。置頂文寫：「謝謝大家，下次去舊金山！」7,500讚、300轉推直接刷版。

網友刷：「OL變X代言人，這劇情誰寫的？」她笑回：「我只是去聊聊天，結果變成公司寶貝😂」英文感謝片又圈一波粉。🎤

Grok超人短片笑翻全網

上週丟段Grok AI變身片，OL裝秒變First Grok🦸‍♂，11,000讚、400轉推。留言全是「可愛到犯規」跟「馬斯克快轉」，她狂回表情：「🦸💫」

還有籃球早安片，15,000讚，粉絲玩梗：「SAO灌籃，誰敢蓋？」她回得比球還快。🏀

TikTok五萬粉的日常碎念

TikTok @kawausosuki0513五萬粉，短片從早安伸懶腰到首爾咖啡廳。8月那支「ID改來改去」笑片，粉絲笑噴：「從西山美結到SAO，這改名史太強！」

她用韓語推薦店家，留言日英韓混戰：「快來韓國開直播！」品牌私訊已經塞爆。📹

訪談裡的真心小吐槽

RealSound訪談她說：「爆紅像掉進另一個世界，朋友傳截圖我還以為中獎。偶像時期練就的抗壓，現在變成加分項！」業界說她是「全球清楚系定心丸」。

她卻謙虛：「運氣好啦，繼續當好上班族就好。」粉絲回：「別謙虛，妳就是我們的早安鬧鐘！」⏰

