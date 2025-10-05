佐敦嚴重交通意外 有私家車相撞後衝上行人路 據報至少 8 人受傷︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】佐敦道近上海街交界今日（ 5 日）下午約 2 時發生嚴重交通意外，有私家車相撞後剷上行人路，造成至少 8 人受傷，其中兩人重傷倒地。

從網民於社交平台上載的相片顯示，其中一輛灰色私家車沿佐敦道行駛時，疑失控撞向前方一輛白色私家車車尾，白色私家車衝上行人路，當時有多名市民正在等候過馬路，慌忙閃避。

據報指，一名女途人滿身鮮血倒卧地上，救護員接報趕至現場，為傷者即場急救後，將多名傷者送院治理。現場相片可見，警方封鎖現場調查，涉事灰色私家車停在安全島中間，白色私家車則停在行人路，兩車車頭嚴重損毀。

運輸署表示，因交通意外，佐敦道(往雅翔道方向)近上海街的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

灰色私家車停在安全島中間。

現場有一大片血跡。

白色私家車嚴重損毀。