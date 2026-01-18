佐敦天降無人機 私家車天窗玻璃遭撃毀

曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
《中年好聲音2》陳俞霏曬碩士畢業證書 網民質疑淘寶貨 刪帖惹更大爭議
2023年舉行的《中年好聲音2》第五名、女團MISSY成員陳俞霏（霏霏）日前在社交平台曬出「MBA工商管理碩士」畢業證書，興奮留言表示：「啊霏！！！你得咗啦！考咗個MBA充實自己，完成咗自己2025年嘅一個小小目標，學習新知識真係會令人好快樂，2026年繼續努力上進，生活處處都係舞台，精彩Everywhere。」Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
周潤發參加渣馬10公里賽事 鼓勵老友記一齊跑步 Alton@MIRROR四字回應姜濤轉會 林家謙首度出賽即挑戰半馬
今天是一年一度渣打馬拉松，大批藝人都有參與賽事，而第四年參賽的周潤發則參與了10公里賽事，他考到東區走廊的時候，即被大班跑手包圍合照，場面墟冚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
TVB「御用女警」何嘉麗罕有受訪 送別患癌妹妹後再遇輕生父親 憶述爸爸曾自責「我真係折墮」
1986年參加TVB首屆電視小姐選舉打入五強嘅何嘉麗，入行後好快就獲派加入劇組，因外表關係而一度成為劇集主角「御用細妹」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
歐洲議會將對馮德萊恩發起不信任動議
歐洲議會將於下周一(19日),就針對歐盟委員會的不信任動議進行辯論,並於22日進行表決。infocast ・ 1 天前
伊朗示威｜ 香港少女入境伊朗後一度失聯逾一周 親友獲報平安｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】伊朗爆發大規模反政府示威，當局實施封網，人權組織指至少已造成 2600 死，香港保安局日前發出紅色旅遊警示。有香港少女近日出遊，入境伊朗期間一度失聯，家人向入境處求助，至今（17 日）終獲少女報平安。Yahoo新聞 ・ 1 天前
好人好事｜移加夫婦雪地遺失婚戒 網民自攜金屬探測器尋獲 相認發現三人同為香港醫護
【Yahoo 新聞報道】一隻在雪地遺失的求婚戒指，意外地將幾位移民加拿大多倫多的香港人連結起來。日前一對移加夫婦在社交平台發文求助，指在茫茫雪地中遺失了戒指，無法尋回。怎料一日後，竟有網民貼出戒指的照片，並詢問「點樣俾返你」，意指成功尋獲。《Yahoo新聞》聯絡到該名熱心網民，原來她也是移民港人，「我都希望件事可以安慰到大家，等大家喺個混亂嘅世界入邊有少少喘息空間。」Yahoo新聞 ・ 17 小時前
神仙姐姐美一輩子！劉亦菲20年前學生照瘋傳 16歲清純素顏讓人戀愛
近日，一組劉亦菲2003年就讀北京電影學院時期的舊照在網路上流傳，引起不少討論。照片拍攝時她年僅16歲，素顏入鏡仍顯得膚況清透，其中一張坐雲霄飛車的畫面尤其受到關注，即使在高速晃動下，五官仍完全沒被醜化，令網友感嘆「天生明星美貌」。姊妹淘 ・ 1 天前
曼聯下仗撼阿仙奴 卡域克：不可能場場激情
【Now Sports】卡域克回巢執教曼聯即領軍贏打吡戰，他直言是好開始，但又為熱情降溫，認為最重要是貫徹球隊的水平。獲曼聯委任為看守領隊到季尾的卡域克，於周六帶領球隊力挫強敵曼城，他賽後說：「貫徹是一切成功的關鍵。如果尋求不到，不會成為得勝者。」卡域克並未因贏波過份興奮：「我們不會時常帶著激情及像今天一樣的感覺。大家都明白。」說的是，曼聯斷不能被勝利充昏頭腦，畢竟下一場聯賽作客榜首球隊阿仙奴。「不過，那絕對是我們需要達到的標準與期望。那是對我們的考驗。」卡域克續說。卡域克雖然已非曼聯球員多年，但與家人一直都是曼聯季票持有人，卡域克表示一直留意曼聯，故熟悉球隊的現況，上任後可迅即作出調整。now.com 體育 ・ 7 小時前
渣打馬拉松2026｜70歲周潤發重返10公里賽事，關於跑步發哥想說的是：慢慢吧，我80歲跑到就滿意了
渣打香港馬拉松2026在1月18日舉行。作為渣馬常客的周潤發發哥，今年以70歲的姿態繼續參與其中，並重回10公里賽事。去年2025年參與半馬賽事的他，以2小時24分33秒完成，是他的個人最好成績。發哥對上一次參加10公里賽事是2023年，是他首次參與，並以1小時3分58秒完成。這裡跟發哥說聲加油，期待會有更好的個人成績！Yahoo Style HK ・ 1 天前
孔孝真的家太有品味了！芋頭紫、牛油果綠等復古色調，像走進Wes Anderson電影世界
45歲韓劇女王孔孝真，衣著穿搭公認是有品味之人，沒想到她的家居設計也很有品味。她在YouTube上分享Roomtour的片段，屋內部裝潢設計引起廣泛關注！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「四仔主義」過時？年輕人「及時行樂」不婚不置業惹熱議
香港樓市回穩之際，「不婚不買」再成熱話。連登討論顯示年輕人置業取態趨保守，與內地資金持續入市並存，或促使發展商調整推盤部署。Yahoo 地產 ・ 57 分鐘前
下半場轟兩球 曼聯2：0揚威打吡戰
【Now Sports】由看守領隊卡域克首度領軍的曼聯，周六於英格蘭超級聯賽迎戰曼城的同市打吡戰，雖則上半場兩食詐糊，但憑安保姆及杜古下半場各入1球，終以2:0勝出，後阿摩廉時代首勝。曼聯今場以明奈擔任正選中場，配合卡斯美路，而攻擊則由般奴費蘭迪斯、阿密迪亞路及杜古，支援前鋒的安保姆，這個陣式確實是主隊上半場佔有較多攻勢，以及具威脅埋門的主因，尤其3名攻擊中場組合，使曼城防線受壓不少。開賽僅3分鐘，紅魔鬼差點便有收穫，哈利麥佳亞接應左路角球伏兵遠柱跳頂，皮球中楣彈出，這記快來的攻勢已為藍月後防敲響警號。34分鐘，阿密迪亞路突破防線後成單刀之勢，扭過門將當拿隆馬後射入，可惜被判越位在先，紅魔鬼先食一記詐糊。7分鐘後，曼聯又出現詐糊情況，隊長般奴費蘭迪斯同樣突破防線下單刀，又是扭過門將當拿隆馬，再呃過守衛飛鏟後射入，但同樣因越位在先無效。曼城上半場控球在腳組織攻勢時間不少，奈何被主隊快速佈防下，顯得老鼠拉龜，兩翼杜古及施曼尤鮮有製造機會予射手賀蘭攻門，最具威脅一次是37分鐘的麥斯阿倫接應角球頭槌攻門，被門將拿文斯及後衛達洛治合力化險為夷。半場互無紀錄後，曼城以卓基及歷高奧懷利，入替霍頓及麥now.com 體育 ・ 16 小時前
賭王「最美外孫女」2,760萬購蔚皇居3房 帶挈原業主勁賺960萬
樓市見底回升，老牌家族成員趁勢入市。有賭王何鴻燊「最美外孫女」之稱的的何鍶珩，上月以2,760萬元購入中半山梅道蔚皇居一夥高層3房單位，原業主持貨約17年賬賺960萬元。28Hse.com ・ 1 天前
菲律賓官員臉書貼習近平漫畫照 中國駐菲使館抗議
（法新社馬尼拉16日電） 中國駐馬尼拉大使館今天針對菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉，在社群媒體上發布含有中國國家主席習近平漫畫形象的貼文，提出外交抗議。塔瑞耶拉14日在臉書貼文中，附上一張自己發表演說的照片，背景是一幅以「為什麼中國持續霸凌？」法新社 ・ 1 天前
「美國佬滾回去」 丹麥各地數千民眾走上街頭 抗議特朗普對格陵蘭的企圖
【彭博】— 數千人周六在丹麥各地走上街頭，抗議美國總統唐納德·川普意圖控制格陵蘭的雄心，凸顯對這座北極島嶼未來走向的深切不安。Bloomberg ・ 16 小時前
特朗普發出最新關稅威脅後 歐盟準備暫停歐美貿易協議
【彭博】— 歐盟議員準備暫停批准歐盟與美國的貿易協議，原因是美國總統特朗普誓言對支持格陵蘭的國家加徵關稅。Bloomberg ・ 9 小時前
前港姐胡家惠經歷兩次離婚 IG上載甜蜜合照公開新戀情：謝謝你20年來的守護
現年43歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過去年年尾佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。踏入2026年，原來佢已經火速有新戀情，仲不時喺社交網站放閃，真係恭喜晒呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
英超 ｜ 熱刺被絕殺 球迷勁噓 法蘭聞到魷魚香
熱刺主場鬥榜尾的韋斯咸，結果被鎚仔幫在補時階段絕殺揼死，慘輸1比2；令熱刺在過去5場比賽，取得3敗2和的劣績，主帥法蘭炒味濃郁。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
傳姜濤約滿轉會 陳卓賢自爆合約比其他成員長
男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨晚（16日）到銅鑼灣出席品牌活動，吸引大批粉絲應援，他走近粉絲打招呼答謝支持，令粉絲相當開心。Ian剛到澳洲出席音樂監製陳考威與前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）婚禮，指婚禮相當感動，畫面相當有愛，令人從心底裏笑出來。問到可有被婚禮感染希望拍拖和結婚﹖他笑說：「反而啟發咗我喺回程嘅飛機上寫咗一首婚禮嘅主題曲，諗起自己婚禮播咩歌呢，不如自己寫一首，所以有咁嘅靈感，已經寫咗半首。（寫嚟送畀另一半？）冇呀，依家係冇嘅（指拍拖），想呢首歌成為大家婚禮嘅歌。」東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
西環美食｜57年港式扒房森美餐廳結業 獨創招牌森美汁牛柳
結業潮不斷，西環開某半世紀的港式扒房森美餐廳都宣布結業！森美餐廳的獨家「森美汁」鐵板牛扒，成為人氣的集體回憶，亦是餐廳的招牌之一，今次老店結業，不少街坊食客都感到可惜。Yahoo Food ・ 1 天前