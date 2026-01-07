佐敦街頭遇按摩女兜搭 中年漢疑被偷2両重金鍊

【on.cc東網專訊】佐敦發生盜竊案。今晨(7日)11時48分，執法部門接獲一名中年男子報案，指在吳松街123至127號一間賓館，接受按摩服務期間，被一名女子偷走一條約2両重的金鏈。警員到場調查後，列作「盜竊」案處理，正設法追緝涉案女子。

據了解，事主在上址附近街頭，被一名年約40歲女子上前兜搭，稱以300元提供按摩服務。其後事主跟隨女子登上址賓館。事主進入房間後，脫去上衣及長褲，下身圍着毛巾，在床上等候按摩服務。期間，該女子聲稱暫時離開房間取按摩油，約兩分鐘後仍未折返，事主心感不妙下查看，檢查衣物時，發現放在長褲袋內、一條約2両重的金鏈不見了。

