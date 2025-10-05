佐敦道5車相撞 至少8人受傷 老翁捱撞浴血倒地

【Now新聞台】十一黃金周踏入第五日，香港往澳門及珠海的金巴受颱風影響一度停運，期間，數百名旅客提前到港珠澳大橋香港口岸等候出境。中午之前，大樓外的旅客已經大排長龍，不少人在早上十一時已經來到港珠澳大橋香港口岸，他們拿著行李在排隊區等候。在金巴宣布恢復服務之後，職員分批讓旅客進入口岸大樓，疏導人潮。內地國慶黃金周來到第五日，除了「轉戰」澳門，亦都有人選擇在周一中秋節之前回程。在深圳福田口岸，不少人旅遊完拖著行李過關，他們來香港的目標各有不同，但都一樣有滿滿的收穫。內地旅客王女士︰「(這些花了多少錢？)一萬多塊錢吧。這個節假日我們也沒有回自己的老家，剛好留在深圳，因為我是在深圳這邊工作，她們來找我玩，所以就帶她們過去逛一下，香港最起碼說吃的、化妝品比較出名嘛。主要是購物為主。」內地旅客吳小姐︰「我們是1日上午到的，然後過關過去，到麥理浩徑的起點，然後今天是12時多走完全程直到終點，過程的話睡的不同地方，他有營地嘛，每一個段。」內地旅客陳小姐︰「穿的這身衣服，都是省著穿下來，要不然像個流浪漢一樣過關。」根據入境處的數字，周六內地訪客的出境人次約為22.2萬，而總出境人次達到約67.6萬。深

now.com 新聞 ・ 5 小時前