中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
佐敦道5車相撞 至少8人受傷 老翁捱撞浴血倒地
佐敦發生嚴重交通意外，警方今日(5日)下午2時03分接報，指佐敦道有3架私家車及2部巴士，5車相撞，共8人受傷，當中有2名途人被撞倒，其中一名男途人腳部骨折，網上圖片可見其腳部浴血，明顯扭曲變形。從網上影片可見，一輛灰色私家車沿佐敦道往海傍方向行駛，馳至庇利金街時撞到一輛九巴，私家車及後再撞另一巴士，並途至上海街十字路口時再撼前方一輛白色私家車車尾。 至於被撞白色私家車失控剷上行人路，當時在燈位等候過馬路人士不少，連忙慌忙逃生。
據了解，警員在灰色私家車搜出懷疑毒品，不排除肇事司機受藥物影響。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/佐敦道5車相撞-至少8人受傷-老翁捱撞浴血倒地/605878?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
