極罕有！佐敦恆豐酒店自助餐買一送一 人均$2XX起豪食時令生蠔/慢煮西班牙杜洛克黑豚豬/榴槤海綿蛋糕

恆豐酒店的紅煙窗餐廳突發推出快閃優惠，海鮮狂熱盛宴自助午餐、海陸珍饈．「澳洲和牛．生蠔．龍蝦」自助晚餐，自助晚餐買一送一後人均$401，而自助午餐58折後人均才$298起，絕對不能錯過！美食主打泰式和牛木爪沙律、阿拉斯加蟹肉拌番石榴沙律、鐵板即燒M7和牛西冷、板燒日式鰻魚；自助晚餐更有各種榴槤甜品，每人送蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾！不少網友大讚紅煙窗餐廳自助餐高質素，你也心動想嚐嚐嗎？1月21日下午三點上KKday入手優惠！

按此查看恆豐酒店自助餐優惠

國際自助午餐低至人均$298起

恆豐酒店的紅煙窗餐廳一直以性價比取勝，海鮮狂熱盛宴自助午餐有56折，人均$298起，主打一系列時令生蠔、鱈場蟹腳、凍蝦配咯嗲汁、藍青口、翡翠螺、雜錦新鮮魚生、芝士拼盤，主食熱盤必食豉汁蒸扇貝、燒美國肉眼扒、清蒸海魚、馬來西亞咖喱雞、港式車仔即煮麵檔，CP值超高！至於甜品有3.6北海道牛乳布甸、法式焦糖燉蛋、楊枝甘露、多款Häagen-Dazs及 Mövenpick 雪糕杯，非常抵食！

【低至58折】海鮮狂熱盛宴自助午餐（用餐時間：星期一至日12:00nn - 2:30pm）

優惠價：$298起/位 ｜ 原價：$515起/位

SHOP NOW

即開生豪

刺身

海陸珍饈．「澳洲和牛．生蠔．龍蝦」自助晚餐買一送一

另外重點推介「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐，人均$458起食奢華海鮮，包括紐西蘭生蠔、美國生蠔、日本生蠔、法國麵包蟹、鱈場蟹腳、凍蝦、馬來西亞大蜆等；開胃之選必試試紙包香茅檸檬焗烏頭，甜酸中帶著鮮嫩魚肉的清新。最抵食的當然是慢煮西班牙杜洛克黑豚豬配芥末醬、澳洲和牛，脂肪比例入口絕對大滿足！

另外其他推介亦有孜然烤羊髀、板燒海蝦、牛油蒜蓉焗扇貝、紙包香茅檸檬焗烏頭（星期一至四）、香酥椒鹽鮮鮑魚（星期五）、海參燴鴨掌（星期六）；甜品亦有大量榴槤美點，榴槤忌廉蛋糕、榴槤泡芙、榴槤布甸、榴槤海綿蛋糕、榴槤吉士撻，也有芒果拿破崙、日式軟芝士蛋糕、蘋果批、鮮果班戟、多款Häagen-Dazs及Mövenpick雪糕杯。而晚餐時段亦送一份蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾，作為識食之人絕對不能錯過！

【買一送一】海陸珍饈．「澳洲和牛．生蠔．龍蝦」自助晚餐（用餐時間：18:00 – 21:00）

優惠價：$401起/位｜ 原價：$802/位

每人獲贈送蒜蓉粉絲蒸新鮮龍蝦半隻

SHOP NOW

麵包蟹

鐵板即燒M7和牛西冷

火炙和牛壽司

甜品區

恆豐酒店紅煙窗餐廳

地址： 香港九龍尖沙咀彌敦道222號恆豐酒店2樓（地圖）

