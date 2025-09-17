佐敦逾40年老字號糖水店「佳佳甜品」 總店結業 月底將於白加士街/銅鑼灣連開兩店

開業逾40年的佐敦老字號糖水店「佳佳甜品」總店結業 ！佳佳甜品主打平民價錢傳統中式甜品， 自2016年連續10年獲得米芝蓮推介 ，是不少本地食客及遊客的人氣熱店。昨日（9月17日）店家突發於社交媒體發文，寫道「佐敦舊舖將於9月17日起停止營業」，令一眾熟客大感震驚。幸好店家透露全新總店將於佐敦白加士街開幕，而另一間銅鑼灣分店亦會同時在9月底開業，延續逾四十年的傳統風味。

位於佐敦寧波街的佳佳甜品總店。

國際巨星周潤發愛店

位於佐敦寧波街的佳佳甜品總店經營超過40年，曾獲不少名人明星捧場，更是發哥周潤發的愛店。老字號近年也積極變陣求新，早前已在旺角開設首家分店，餐牌與總店一樣，傳統中式糖水如芝麻糊、紅豆沙、番薯糖水皆有供應，也有坊間少見的糯米麥米粥及芋蓉西米露，價錢方面則每碗稍貴數元。

今年在旺角開設首家分店。

每日手工現炒芝麻。

曾於7月被業主以12萬元放租

今次搬遷一事，早在7月時已有消息傳出，指佐敦總店舖位被業主以月租12萬元放租，引來不少網民狠批業主離地，直言「佳佳都做唔到，其他人點做得到？」。事隔不過兩月，佳佳亦正式宣佈搬遷，文中指新店「以更寬敞的空間、溫馨的設計，迎接三代街坊的到來 」，並表示確實試業及開幕日期將會盡快公佈。而位於銅鑼灣的分店更是品牌首次進軍港島區， 估計屆時會掀起一陣排隊人潮。

定價實惠。

佳佳甜品

佐敦總店

地址︰佐敦白加士街113-115號地舖 (地圖按此)

銅鑼灣店

地址：銅鑼灣駱克道472號地舖 (地圖按此)

圖片來源： FB@kaikai.dessert.hongkong

文：Amy

