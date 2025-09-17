小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
佐敦逾40年老字號糖水店「佳佳甜品」 總店結業 月底將於白加士街/銅鑼灣連開兩店
位於佐敦、開業逾40年的老字號「佳佳甜品」總店已於昨日（9月17日）結業，店家表示於同區的全新總店將與銅鑼灣分店同時在9月底開業，即睇內文：
開業逾40年的佐敦老字號糖水店「佳佳甜品」總店結業 ！佳佳甜品主打平民價錢傳統中式甜品， 自2016年連續10年獲得米芝蓮推介 ，是不少本地食客及遊客的人氣熱店。昨日（9月17日）店家突發於社交媒體發文，寫道「佐敦舊舖將於9月17日起停止營業」，令一眾熟客大感震驚。幸好店家透露全新總店將於佐敦白加士街開幕，而另一間銅鑼灣分店亦會同時在9月底開業，延續逾四十年的傳統風味。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
國際巨星周潤發愛店
位於佐敦寧波街的佳佳甜品總店經營超過40年，曾獲不少名人明星捧場，更是發哥周潤發的愛店。老字號近年也積極變陣求新，早前已在旺角開設首家分店，餐牌與總店一樣，傳統中式糖水如芝麻糊、紅豆沙、番薯糖水皆有供應，也有坊間少見的糯米麥米粥及芋蓉西米露，價錢方面則每碗稍貴數元。
曾於7月被業主以12萬元放租
今次搬遷一事，早在7月時已有消息傳出，指佐敦總店舖位被業主以月租12萬元放租，引來不少網民狠批業主離地，直言「佳佳都做唔到，其他人點做得到？」。事隔不過兩月，佳佳亦正式宣佈搬遷，文中指新店「以更寬敞的空間、溫馨的設計，迎接三代街坊的到來 」，並表示確實試業及開幕日期將會盡快公佈。而位於銅鑼灣的分店更是品牌首次進軍港島區， 估計屆時會掀起一陣排隊人潮。
佳佳甜品
佐敦總店
地址︰佐敦白加士街113-115號地舖 (地圖按此)
銅鑼灣店
地址：銅鑼灣駱克道472號地舖 (地圖按此)
圖片來源： FB@kaikai.dessert.hongkong
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
70年老字號「炳記茶檔」休業半月重開 上月因人手問題短暫停業 重開後被指水準下跌惹易手疑雲
食物安全｜英國德文郡爆H5N1禽流感 香港暫停進口其禽肉及禽類產品
旺角版蘭桂坊｜旺角康樂餐廳受留學生歡迎 $100任食小炒任飲啤酒？
米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線
結業潮2025｜東京過江龍壽司店「Sushi Tokami」結業 曾連續兩年奪香港米芝蓮一星
人氣小店「Dear Bakery」進駐九龍塘TASTE 營業至晚上11時 手工Bagel$18起
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
文：Amy
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
Esprit香港店11月重生？選址銅鑼灣，「時代眼淚」重回香港市場
Esprit香港店重生？一代「時代眼淚」時裝品牌Esprit，在2020年關閉亞洲的所有實體店後，在2025年重回香港市場，並在11月選址銅鑼灣跟香港市民見面。這個曾經是很多香港人的「集體回憶」時裝品牌，會以什麼形象重回香港市場呢？確是令人有點期待！Yahoo Style HK ・ 1 天前
柯克遇害亡 遺孀艾瑞卡接掌「美國轉捩點」
（法新社洛杉磯18日電） 美國保守派政治網紅柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡後，他創辦的青年運動組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）今天宣布，將由他的遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）接任領導職務。如今，美國轉捩點董事會宣布，艾瑞卡將接替柯克的領導地位。法新社 ・ 2 小時前
男人進化父親，形象大不同！12星座男「當爸後的轉變」，巨蟹化身奶爸、處女變成教練
男人當了爸爸之後，就像是從一個大男孩，瞬間被賦予了超能力，同時也肩負起巨大的責任。他們不再只是為自己而活，而是為了那個小生命心甘情願地做出改變。從個性、生活習慣到人生目標，都因為這個新身份而有了天翻地覆的變化。姊妹淘 ・ 5 小時前
KPOP「最佳忙內」2025最新10大排行榜出爐！子瑜穩坐前五、BTS柾國僅奪第二、第一名再度封冠
每一個偶像團體裡的「忙內」，也就是年紀最小的成員，往往成為粉絲與隊友們最寵愛的成員。他們不只擁有可愛的一面，還常常展現超越年紀的實力與舞台掌控力。近日，全球人氣投票網站King Choice公布了「2025 KPOP最佳忙內排行榜」，榜單瞬間引發網民熱烈討論，即看看到底是誰勇奪第一名吧！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
「藍色指甲油理論」是什麼？解密Blue Nail Theory背後真相，為何能讓男生主動搭訕？
席捲TikTok的「藍色指甲理論（Blue Nail Theory）」正好成為熱門話題，據說當女生塗上藍色指甲油，會更容易被男生關注，甚至被視為愛情中的「隱形信號」。到底藍色指甲油是否真能成為愛情的幸運色呢？Yahoo Style HK ・ 4 小時前
H&M全新「Essentials」系列，超有高級質感到不敢相信！這款千元「落肩襯衫」靜奢極簡請鎖定
想用親民價格穿出高級質感？H&M全新「Essentials」系列絕對是你的首選！這個系列主打靜奢風與極簡設計，用低調剪裁和優質面料提升日常穿著品味，重點是價格非常友好，輕鬆就能搭配出毫不費力的時尚感！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
月餅2025｜Hotel ICON唯港薈中秋月餅早鳥優惠77折！貓山王榴槤冰皮月餅／雙黃白蓮蓉月餅
月餅2025優惠正式出爐！今次Yahoo購物專員推介由Hotel ICON唯港薈中菜廳「天外天」推出的中秋月餅禮盒，現在只要去KKday預訂更有限時77折優惠，折後最平只需$368即可入手雙黃白蓮蓉月餅及貓山王榴槤冰皮月餅。Hotel ICON的「天外天」是米芝蓮推介餐廳之一，一直都是城中熱門中菜廳，長期有不少捧場客，相信今次推出的中秋月餅禮盒都有一定保證。各位趁早鳥優惠買定一兩盒，到時中秋節送禮或自用都得。Yahoo Food ・ 8 小時前
范冰冰生日不愁寂寞 造型師分享合照贈興
【on.cc東網專訊】內地女星范冰冰前日(16日)踏入44歲生日，正在拍攝電影《瘋癲老人日記》的她，雖然於工作中度過，但仍獲劇組送上鮮花及生日蛋糕為她慶生，幸福滿滿。而冰冰自己亦於社交平台PO出於日本東京拍下的短片，於露台不停擺甫士，搔首弄姿的她，被網民大讚是女東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
寵粉天花板！男神鄭容和愛心、飛吻連發，還中文大爆發，脫口：「笑死」超接地氣， 粉絲嗨翻
鄭容和寵粉無極限、還大秀中文新詞彙，果然語言天才當之無愧鄭容和一現身就寵粉無極限，飛吻、愛心無限放送，搭配身上的帥氣丹寧風、隱約閃爍的光澤倍添質感。語言天才的他，除了中文問候：「大家好，我是鄭容和」、「今天是美好的一天」通通難不倒他之外，這次還大秀中文新...styletc ・ 3 小時前
思樂冰喺香港沒落原因惹熱議 網友細數原因比呢啲原因玩死？
最近有網民於網上討論區發帖，查問思樂冰於香港沒落的原因，樓主回憶兒時打完波一定去買，拿個空杯自己去按部汽水機好開心，懷念當年那份簡單快樂。帖文一出，立即引起網友熱論，有人指衛生跟保養麻煩是致命傷，有人認為競爭激烈也是主因，直言思樂冰已成過氣飲品，食客轉而追捧手搖飲品！立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 1 天前
周家怡海兒「執車匙」晒S形身材 好腰功震驚眾人
【on.cc東網專訊】藝人周家怡、海兒以及李靖筠近日於網上節目《恨駕女團》中，齊齊以「執車匙」，來挑戰徐子珊在無綫劇《My盛Lady》以S形姿勢執筆的經典一幕，整個過程十分爆笑，周家怡做動作時，雖然有些棘，但最終都成功完成，李靖筠則「硬晒軚」十足十機械人咁去執，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
盆菜2025｜免費送貨！鼎爺廚房中秋手工盆菜早鳥優惠 人均低至$166享秘汁靚鮑魚＋特級爽口海參＋鮑汁燴花膠
中秋即將來臨，鼎爺廚房推出精心製作的手工盆菜，市區可享免費送貨，每日新鮮即製，加熱即食，方便得來又隆重兼美味！鼎爺廚房有兩款豪華盆菜選擇，包括中秋手工盆菜8人份或12人份，人均低至$166；以及極上鮑參鼎級盆菜10人份，人均低至$219！食材頂級，涵蓋鮑魚、海參、花膠等珍饈，超有誠意，完美適合親朋好友團聚時一同品嚐！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
JOGUMAN韓國爆紅「療癒系恐龍」懶人包！11大角色全解析，揭秘呆萌臘腸狗身世之謎
從韓國一路紅到全球的JOGUMAN恐龍們，憑著軟萌可愛卻帶點黑色幽默的角色設定，迅速攻佔年輕人的心！除了腕龍、劍龍以及三角龍這些熟悉的恐龍角色，你可能會好奇為什麼恐龍群中居然會混進了一隻臘腸狗呢？即帶大家深入JOGUMAN的世界，認識每個角色背後的暖心故事與意想不到的趣味設定吧！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
ELLA 44歲零贅肉狀態曝光！不靠激烈運動，而是「超慢跑＋1神招」消滅副乳超有感
44歲的ELLA陳嘉樺狀態好到逆天，最近在IG分享一系列代言美照，她穿上白色禮服展現零贅肉手臂和緊實美背，氣質優雅又帶點性感，完全看不出歲月痕跡，想知道她如何養成這種女神體態，關鍵就在「超慢跑搭配小技女人我最大 ・ 2 小時前
深水埗美食｜吉隆坡過江「緊張咖喱麵」 必試古早咖喱雞乾撈麵/花膠雞腳咖喱麵/斑蘭葉巴斯克蛋糕
吉隆坡增江人氣麵店「緊張咖喱麵」登陸香港，於深水埗汝州街開業！老香港風情的裝潢非常打卡，主打的咖喱麵以至小食及甜品都頗有水準，開業不久便經常爆場，不少明星亦是座上客，即睇Yahoo Food專訪：Yahoo Food ・ 11 小時前
吉米金摩談柯克槍擊案惹爭議 深夜脫口秀無限期停播
（法新社洛杉磯17日電） 美國知名脫口秀主持人吉米金摩因對保守派政治網紅柯克（Charlie Kirk）遇害動機的評論而招致批評，美國廣播公司表示，他主持的深夜電視節目將「無限期」停播。美國廣播公司（ABC）發言人向法新社表示：「『吉米夜現場』（Jimmy Kimmel Live）將無限期暫停播出。」法新社 ・ 1 天前
觀塘美食｜叁拾士多觀塘店搬遷重開 聯乘本地醬料老字號 全新形象「綿香研究所」登場
開業8年，憑魚肉燒賣及芫荽醬油等自家食品爆紅的叁拾士多，其位於成業工業中心的觀塘總店，今年5月因飽受歲月洗禮無奈停業，店主當時亦透露將於區內覓舖搬遷。事隔數月，店主近日就於社交媒體宣布，觀塘店已經正式試業中，並聯乘本地醬料老字號「綿香」，以全新形象「叁拾士多 by 綿香研究所 」登場， 繼續堅持香港製造。Yahoo Food ・ 1 天前
傳奇料理巨匠再臨維港：松久信幸10月香港麗晶酒店推「Nobu in Town Omakase」限定體驗
國際知名料理巨匠松久信幸（Nobu Matsuhisa）將於2025年10月15日至17日，再度親臨香港麗晶酒店旗下的Nobu餐廳，為香港食客帶來為期3日的「Nobu in Town Omakase」限定體驗。這位開創獨特日式料理風格、風靡全球的當代飲食界傳奇人物，將在維港...men’s Reads ・ 1 天前
日本人真的很拼命工作？在日外國人分享日本工作實況！
說到「社畜」一詞就讓人想起日本上班族對上司鞠躬哈腰、深夜拼命加班的畫面，到底日本人上班是否真的如此辛苦？這麼拼命是為了什麼？將這些看在眼中的在日外國人們又是怎麼想的呢？實際在日本工作時又有遇到哪些狀況呢？來看看大家的意見吧！ （本文訪問部分為疫情前個人經驗分享，不代表本網站立場，亦不代表全日本的現象）LIVE JAPAN ・ 1 天前
蘋果iPhone｜iPhone 17 似炒燶 僅Pro Max有捧場 半日暫報賺近3000元
最新一代蘋果iPhone 17系列今日正式在香港發售。雖然網上不少人表示iPhone不如以往，但根據網上最新回...BossMind ・ 3 小時前