佐治古尼回應羅浮宮劫案 竟大讚大賊：我為佢哋驕傲

【on.cc東網專訊】法國巴黎羅浮宮博物館上周日（19日）發生驚天劫案，而於舊作《盜海豪情》（Ocean's Eleven）系列中飾演大賊的美國男星佐治古尼（George Clooney）日前出席美國電影學院活動時回應事件。

向來愛開玩笑的佐治說：「如果你係一個如我般的專業大賊，我為呢班仁兄（羅浮宮大賊）而感到非常之驕傲。」之後他回復正經表示那班匪徒好恐怖，並對他們的盜竊手法而感震驚。說畢他又再次「冇嚟正經」表示他開拍《盜海豪情》第4集故事可以考慮劫羅浮宮。

廣告 廣告

另方面，由「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）與奧斯卡影后荷爾芭莉（Halle Berry）合演的犯罪新片《犯罪101》（Crime 101）故事同樣講述有關名畫珠寶等的劫案，首個預告片日前公開後，即令不少網民發現劇情與羅浮宮劫案極為相似，引起熱烈討論！

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】