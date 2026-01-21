甜心女星社群分享廣告代言！ 模特兒佐藤あかり客串封面！

道場少女的意外星光路

喂，日本娛樂追星族們，來聊聊這位佐藤あかり吧！她出生在大分縣那種陽光普照的地方，從小就握著竹劍揮汗如雨。高中的時候，在大分鶴崎高校練劍道，

參加玉竜旗大會直接拿下全國第三名，還被選為優秀選手。想像一下，一個女孩在道場裡喊著「面！」擊倒對手，那股帥氣勁兒，簡直像漫畫裡跳出來的女主角。

誰知道，這位體育少女後來轉戰娛樂圈，2017年簽約Victory Road，從廣告小咖開始，逐步變成多棲藝人。她的故事就像一杯加了蜂蜜的綠茶，甜中帶勁，讓人一口接一口想繼續探險。

電視銀幕上的多變身影

佐藤あかり的演藝生涯，可不是單調的直線賽道。她從2017年的《謎の彼女 THE夜会》起步，演那些機靈的小角色，接著在《トリニクって何の肉!?》裡展現搞笑天分，

讓觀眾笑到噴飯。2020年，她主演《剣道女子》，把自己的劍道經驗融入劇情，像是本色出演，贏得滿堂彩。進入2023-2024年，電視東京的《今夜もドル箱》

和電視朝日的《秘密のロマンス》讓她挑戰更多情感層次，從喜劇到浪漫，都玩得轉。訪談中她透露，拍戲時最愛即興加點劍道動作，像是給角色加buff，現場導演都直呼有趣。

這些作品不只累積人氣，還讓她從體育界跨到演藝，變成那種一看就記住的親切型女星。

社群小宇宙的溫暖發光

點進佐藤あかり的社群，你會覺得像走進一個陽光小屋。她的X帳號@satoakarii，粉絲已經49.1K，每天分享劍道心得、日常點滴，像是「今天也練劍了，好爽快！」或工作宣傳，

配上可愛自拍，讓人忍不住點讚。Bio寫得簡單：「剣道がとっても大好きです😊」，還附上聯絡方式，感覺超接地氣。Instagram @akari.happyy則有4.3萬追蹤（reels為主），

雖然她說X才是重心，但這裡的短片滿是活力，從散步釣魚到料理分享，偶爾有工作花絮。

這些平台不只秀出她的生活，還拉近和粉絲的距離，像是大夥兒一起在道場外聊天，溫暖又不黏膩。

寫真與廣告的魅力放送

作為寫真女星，佐藤あかり的攝影作品總是充滿驚喜。2019年推出照片集《剣道女子》，捕捉她穿道服的英姿和脫下後的柔美，結合劍道元素，超有創意。

同年還有KIJOKAKU COLLECTION，2020年則和J聯盟大分隊合作，拍出運動風寫真。2023年，她登上B.L.T.雜誌封面，當模特兒，YouTube上有她的グラビア拍攝幕後，

標題直呼「日本一可愛い剣道女子」，那笑容甜到融化人心。廣告方面，她代言過LINE、かっぱ寿司、イエローハット，甚至2021年的東京奧運相關，

2024年的新日本火災海上保険和大分縣推廣。這些機會讓她從道場轉戰鏡頭，證明美貌和實力可以並存。

興趣與未來的無限延伸

除了工作，佐藤あかり的私人時間也超豐富。她愛料理，像是做簡單的家常菜分享在社群；散步時會釣魚，享受那種靜謐的樂趣。訪談裡她笑說，劍道教會她堅持，

現在應用在演藝上，目標是當個「多才多藝的劍道大使」。2025年，她被選為新形象大使，推廣體育和奧運精神，聽起來像在開拓新領域。

誰知道，未來她會不會拍部劍道主題電影，或是出更多寫真集？她的路徑像一場無盡的比賽，總有新招數等著爆發。

Japhub小編有話說

哇，佐藤あかり的魅力就像竹劍一樣，輕盈卻有力，從劍道高手變成寫真甜心，她的故事超鼓舞人。

小編覺得她那種融合運動和娛樂的精神太酷了，未來肯定會有更多亮點！如果你喜歡這種活力女孩，趕緊去她的X和IG追蹤，給她加油。下次我們再挖其他日本藝人的趣聞，晚安囉～

