佐藤健合體ONE OK ROCK！扯頭髮全開麥嗨唱

▲日本樂團ONE OK ROCK和佐藤健（左）在台上合體，讓現場粉絲瞬間暴動。（圖／佐藤健IG@takeruxxsato）

[NOWnews今日新聞] 日本搖滾樂團ONE OK ROCK昨（13）日在大阪長居陸上競技場舉辦演唱會，安可時驚喜和日劇《玻璃之心》中出道的樂團TENBLANK（佐藤健、町田啓太、志尊淳、宮崎優）合體，佐藤健還在台上跟ONE OK ROCK主唱Taka抓著對方的頭合唱，讓現場粉絲全部都嗨爆，相關影片也在網路上引起超大討論度。

佐藤健合體ONE OK ROCK！TENBLANK突現身全場嗨爆

TENBLANK為電視劇《玻璃之心》所衍伸出的音樂團體，由佐藤健擔任主唱、町田啓太飾演吉他手、志尊淳為鍵盤手，新人演員宮崎優擔任鼓手。一行人為了演出真實樂團形象，在開拍前接受了許多音樂培訓，後來在《玻璃之心》播出後正式以樂團身分出道。

廣告 廣告

ONE OK ROCK昨日在大阪長居陸上競技場舉辦演唱會，演唱會安可時邀請TENBLANK一起合唱《玻璃之心》劇中歌曲〈旋律と結晶〉，佐藤健和主唱Taka在舞台上直接玩嗨，還抓著對方的頭髮靠著額頭大唱，讓現場氣氛沸騰。不僅如此，總是禁止拍攝的日本演唱會，還大方開放拍攝許可，在網路上留下許多傳奇同台瞬間。

▲佐藤健（右）在舞台上和ONE OK ROCK主唱Taka（左）合體。（圖／佐藤健IG@takeruxxsato）

▲佐藤健（右）、ONE OK ROCK主唱Taka（左）在舞台上抓著對方的頭合唱。（圖／佐藤健IG@takeruxxsato）

TENBLANK形象參考ONE OK ROCK 結合動人瞬間展現

佐藤健身為《玻璃之心》的主演兼製作人，日前在接受台灣媒體訪問時，提及劇中樂團TENBLANK的帥氣形象，其實參考了ONE OK ROCK、藤井風等知名藝人的形象，「我看了許多演唱會，也參考了ONE OK ROCK等人的演出現場，把最動人的瞬間融入到劇中角色上。」本次佐藤健真的和ONE OK ROCK在舞台上合體，讓許多劇迷、樂迷都感到非常驚訝，直呼「在現場的人實在太幸福了！」

資料來源：IG

看更多佐藤健相關新聞：

佐藤健《玻璃之心》狂賺2億！超高片酬曝 為演天才花6年苦練鋼琴

佐藤健跑步還撩妹！約朋友健身大搞神隱 被志尊淳抓包超傻眼

更多 NOWnews 今日新聞 報導

佐藤健超大豪宅裝潢曝光！玄關寬敞到能住人 客廳竟有4台鋼琴

《玻璃之心》合作i-dle薇娟！佐藤健男友視角曝 超浪漫MV今上架

佐藤健11／1來台在TICC舉辦《玻璃之心》見面會 行程全部公開！