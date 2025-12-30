從假面騎士到VIVANT角色！ 佐藤健動作片差點殘廢危機！

意外被星探發掘的病弱少年

佐藤健1989年3月21日出生於埼玉縣，國中時因氣喘體弱多病，經常缺課。沒想到2006年（17歲）在澀谷被星探發現，當時他完全沒想過要當藝人。

2007年正式以《假面騎士電王》飾演野上良太郎（良太郎／電王）正式出道，這部作品讓他一炮而紅，也讓他從此與「假面騎士」這個稱號綁在一起。

出道初期他曾說：「我本來只想當個普通的上班族。」誰能想到，這個害羞男孩後來會成為日本最搶手男演員之一？

從偶像劇到實力派的驚人轉型

2009年《Bloody Monday》裡的恐怖天才少年「風間三月」，讓觀眾見識到他冷靜又帶點危險的演技。2010年《黑執事》真人版、2011年《浪客劍心》真人版劍心，

讓他從偶像派正式跨入動作片領域，親自上陣吊鋼絲、練劍術，敬業程度讓工作人員都佩服。2014年《信長協奏曲》一人分飾兩角，2019年《咖啡未冷前》詮釋失去記憶的丈夫，

細膩情感拿捏讓人鼻酸。2023年《不知火推理之女》與柴崎幸合作，2024年《VIVANT》裡的複雜角色再度展現層次感。2025年他主演的《四月是你的謊言》真人版電影即將上映，預告一出就引發討論。

挑戰極限的動作與懸疑代表作

佐藤健不怕吃苦，為了《浪客劍心》系列，他接受長達一年密集訓練，練就一身結實身材，還親自完成高難度動作戲。2021年《護衛任務：終極章》飾演保鑣，

跑酷、格鬥場面親身上陣。2022年《護衛任務：終極章》續集更是把動作場面推到極致，被粉絲稱為「日本最能打的演員」。

他曾笑說：「拍動作戲最開心，因為可以光明正大打人。」這種拼命三郎的態度，讓他從偶像演員進化成真正的動作巨星。

Instagram上的低調與溫暖一面

佐藤健的IG @takeruxxsato 目前有144.7萬粉絲，但他po文頻率不高，一年大概只有十幾篇，風格極簡：拍攝現場花絮、咖啡廳一角、偶爾露臉的自拍。

粉絲最愛他偶爾po的「一張照片＋一句話」模式，例如「今天也很努力」或「謝謝大家」，簡單卻真摯。他不愛炫富、不搞緋聞，私下愛喝咖啡、聽音樂、看電影，

給人一種「安靜但很有力量」的感覺。2023年來台宣傳時，他在IG分享夜市小吃，寫道「台灣食物太好吃了」，讓台灣粉絲感動到不行。

2025年新作與不變的初心

今年佐藤健依舊忙碌，《四月是你的謊言》真人電影預計2025年上映，他飾演天才鋼琴手公生，挑戰音樂題材。同時他還參與Netflix新劇，據傳是懸疑類型，與國際卡司合作。

他在訪談中說：「我還是喜歡演能讓人有所感受的角色。」無論是劍客、偵探還是普通上班族，他總能用細微表情把角色立起來。粉絲形容他「越看越有味道」，就像一瓶越陳越香的酒。

