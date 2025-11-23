佐藤健訪港 幸運粉絲野生捕獲！柯打偶像同款美食脆皮雞及蟹粉小籠包

BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
人氣日星佐藤健上週訪港，於11月19日在亞博舉辦粉絲見面會，吸引不少粉絲買飛捧場！作為粉絲最開心的是莫過於在街上可以野生捕獲偶像，來個近距離的接觸！日前就有粉絲在社交平台Threads分享在圓方食飯期間看到偶像佐藤健出現，揚言是因得到神仙運氣才會見到，還特別吃了與偶像同款的脆皮雞及蟹粉小籠包，想知道哪間餐廳，就要看看Yahoo Food的內文介紹！
幸運粉絲偶遇佐藤健
幸運粉絲kkkayingw_日前在社交平台Threads發帖文表示在圓方偶遇佐藤健：「你怎麼知道我偶遇了佐藤健!!!啊啊啊救命！今天是什麼神仙運氣！⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄ 在圓方十里湘薈吃飯一抬頭竟然看到佐藤健！ 真是長在我心巴上的男人，偷偷點了同款脆皮雞和蟹粉小籠包～ 四捨五入就是一起吃過飯了」。帖文一出，隨即吸引不少佐藤健粉絲表示羨慕引來流量，紛紛留言詢問，經過Yahoo Food記者整理後，相信大家最關注與佐藤健有關的，就是他在午市前來在十里湘薈的VIP房間用餐，還表示因問了店員得悉佐藤健吃了脆皮雞和蟹粉小籠包才柯打同款美食，相信又會吸引不少粉絲會特意前往惠顧同款美食！
人氣必吃脆皮雞及蟹粉小籠包
佐藤健到訪的十里湘薈，除了在圓方設店，更於上海及深圳均有分店，主打上海菜及湖南湘菜的經典風味，以新派方式呈現，餐廳裝潢也有別於一般滬菜館，份外時尚雅致，特別設有多個獨立房間。至於佐藤健同款的脆皮雞及蟹粉小籠包是餐廳的招牌名物，前者酥脆可口且肉質嫩滑，小籠包除了供應坊間常見的鮮肉小籠包，推介的蟹粉小籠包更是每枱必點，皆因時值大閘蟹當造，蟹粉份外滋味且富有啖啖鮮美湯汁。另外其他人氣菜式如十里醬油炒飯、爆汁和牛燒餅及鮑魚酥也是人氣菜式，不妨試試。
十里湘薈
地址：尖沙咀柯士甸道西1號Elements圓方火區1樓1008號舖（地圖按此）
電話：2337 2883
營業時間：11:30-22:00
資料及圖片來源：kkkayingw_@Threads
