佐藤健訪港 幸運粉絲野生捕獲！柯打偶像同款美食脆皮雞及蟹粉小籠包

人氣日星佐藤健上週訪港，於11月19日在亞博舉辦粉絲見面會，吸引不少粉絲買飛捧場！作為粉絲最開心的是莫過於在街上可以野生捕獲偶像，來個近距離的接觸！日前就有粉絲在社交平台Threads分享在圓方食飯期間看到偶像佐藤健出現，揚言是因得到神仙運氣才會見到，還特別吃了與偶像同款的脆皮雞及蟹粉小籠包，想知道哪間餐廳，就要看看Yahoo Food的內文介紹！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

幸運粉絲偶遇佐藤健

幸運粉絲kkkayingw_日前在社交平台Threads發帖文表示在圓方偶遇佐藤健：「你怎麼知道我偶遇了佐藤健!!!啊啊啊救命！今天是什麼神仙運氣！⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄ 在圓方十里湘薈吃飯一抬頭竟然看到佐藤健！ 真是長在我心巴上的男人，偷偷點了同款脆皮雞和蟹粉小籠包～ 四捨五入就是一起吃過飯了」。帖文一出，隨即吸引不少佐藤健粉絲表示羨慕引來流量，紛紛留言詢問，經過Yahoo Food記者整理後，相信大家最關注與佐藤健有關的，就是他在午市前來在十里湘薈的VIP房間用餐，還表示因問了店員得悉佐藤健吃了脆皮雞和蟹粉小籠包才柯打同款美食，相信又會吸引不少粉絲會特意前往惠顧同款美食！

廣告 廣告

幸運粉絲在餐廳偶遇佐藤健。（圖：kkkayingw_ threads）

幸運粉絲在餐廳偶遇佐藤健。（圖：kkkayingw_ threads）

人氣必吃脆皮雞及蟹粉小籠包

佐藤健到訪的十里湘薈，除了在圓方設店，更於上海及深圳均有分店，主打上海菜及湖南湘菜的經典風味，以新派方式呈現，餐廳裝潢也有別於一般滬菜館，份外時尚雅致，特別設有多個獨立房間。至於佐藤健同款的脆皮雞及蟹粉小籠包是餐廳的招牌名物，前者酥脆可口且肉質嫩滑，小籠包除了供應坊間常見的鮮肉小籠包，推介的蟹粉小籠包更是每枱必點，皆因時值大閘蟹當造，蟹粉份外滋味且富有啖啖鮮美湯汁。另外其他人氣菜式如十里醬油炒飯、爆汁和牛燒餅及鮑魚酥也是人氣菜式，不妨試試。

蟹粉小籠包。（圖：kkkayingw_ Threads）

脆皮雞。（圖：kkkayinggw_ Threads）

主打多款蟹粉菜式如芙蓉蟹粉。（圖：kkkayingw_ Threads）

餐廳主打上海菜及湖南湘菜。（圖：kkkayingw_ Threads）

十里湘薈

地址：尖沙咀柯士甸道西1號Elements圓方火區1樓1008號舖（地圖按此）

電話：2337 2883

營業時間：11:30-22:00

資料及圖片來源：kkkayingw_@Threads

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多名人明星推介餐廳

謝霆鋒貼地拍片介紹愛店！筲箕灣老字號鴻昇餅店「世一」曲奇皮蛋撻

方力申澳門開騷嘆正宗片皮鴨！北京四系鴨炮製果木烤鴨 升級變奏配魚子醬及霜降鵝肝

杜德偉與老婆慶祝周年紀念 尖東老牌意菜餐館 浪漫氛圍彷如置身羅馬 慶祝首選

胡定欣相約樂易玲嘆米芝蓮一星寧波菜！大嘆多款鎮店名菜 必試招牌「寧式十八斬」鹹中帶鮮

小儀灑淚告別商台！Last Day開咪大派5大特色散水餅 感慨「滿載人情味嘅品牌」

吳業坤為太太濱口愛子慶生！中環老牌西班牙餐館Olé 白色圓拱牆超浪漫 結他歌手現場演奏助興甜蜜放閃

陳卓賢Ian美食地圖大公開！追星必去：冰島、澳洲9大餐廳推介全收錄（附地址）

謝霆鋒美食地圖〡謝霆鋒香港鋒味地圖大公開！餐廳集中港島區這兩個地方？

高海寧激氣鬧爆！米蘭百年老店20歐元牛油果多士中伏？連環出兩個IG Story炮轟極難食

ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉

鄭秀文情迷越南法包！從香港食到去河內！究竟邊間法包咁特別？

Kenny關智斌完成演唱會獎勵自己！食比利時朱古力大師Pierre Marcolini法式手工馬卡龍？

張敬軒豪請Tyson Yoshi食米芝蓮三星Amber魚子醬！食咩套餐有得入去廚房體驗？

高海寧上海摘星之旅！女廚神推介？豪嘆米芝蓮二星意大利菜DA VITTORIO SHANGHAI

許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇

人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？

不只會打波！「香港網球一哥」黃澤林最愛滑蛋叉燒飯！一文睇清這貼地Gen Z愛吃甚麼

更多近期熱話

Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？

街市魚販教用芥末吐花甲沙 港男回家實測宣告失敗 網民：未吐沙已經被wasabi辣死

結業潮2025｜深水埗泰菜「泰基隆」宣布將於11月13日正式結業 店主：受到好多部門關愛

關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！

結業潮2025｜土瓜灣即叫即製創意漢堡外賣店「鳩砌」宣布結業 平民價客製漢堡畫上句號

Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念

飲啖水就減到肥？日本Suntory新出「特水」稱研究顯示可減少內臟脂肪

結業潮｜灣仔人氣燒味店「天龍燒鵝」分店結業 前米芝蓮中菜館總管主理 招牌燒鵝皮脆肉嫩

香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家

港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？