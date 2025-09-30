何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」

因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。

案發時，何伯從環保袋取出殺蟲水噴射，而何太則在旁持手機拍攝。

77歲被告何煊報稱是退休人士，被控於2025年5月25日，在屯門兆康路港鐵兆康站大堂D出口，襲擊女子X。案情指被告當時與太太一起，與X及其兒子Y發生爭執。被告稱聽到X罵他是「過街老鼠」，隨即從環保袋取出殺蟲水噴向X，令X需送往屯門醫院治理，而其右前臂紅腫和有紅疹。被告事後在警誡下聲稱「噴蚊」，其後承認一時憤怒而衝動犯案，而他知悉殺蟲噴霧對人體有害，但因擔心自己被騷擾，所以自今年5月起攜帶殺蟲水外出，作自衛用途。

何伯被控一項襲擊致造成身體傷害罪，他認罪後，其代表律師求情指，何伯六十年代從廣州來港，從事建築工程業，與第一任妻子育有5名子女，因娶了「年輕的太太」及上電視節目後，夫婦外出時經常被陌生人指指點點，指案中事主X用手機拍攝被告兼罵他倆夫婦是「過街老鼠」，何伯因而拿出殺蟲水噴射。

何太與何伯因接受電視台訪問，與子女爭產而令夫婦成為城中名人，何伯稱外出時經常被陌生人指指點點。

辯方律師指何伯已經與妻子分開，而其積蓄被兒女們「攞晒」，所剩無幾，目前住在老人院，依靠綜援維生，下周須進行小腸氣手術，手指因事折斷未痊癒。辯方律師強調何伯已對案件深感後悔，並已得到教訓，不會再犯，冀法庭考慮判罰款或緩刑。

何伯再婚娶年輕何太，二人上街時曾拖手，十分恩愛。（網上圖片）

署理主任裁判官鄧少雄向控方確認後，獲悉事主X不要求賠償，著控方在下次聆訊補充事主傷勢資料，會考慮其傷勢去作出量刑，而法庭對所有判刑選項保持開放，包括仍保留判監選項。案件正待索取被告的感化報告，押後至10月21日判刑。

案件編號：TMCC 1347/2025