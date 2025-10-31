何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密

何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。其後二人自行轉型做網紅，由分享甜蜜事到開始吵架，都成為焦點。呢段不被睇好嘅忘年戀，經歷多次爭吵，何伯更因為不岔途人言語而用殺蟲水噴對方，搞到惹上官非。今年中，何太疑因離家出走同何伯發生糾紛，最終同告受傷，並且被警方拘捕。

廣告 廣告

何伯何太曾於直播披露仔女私隱，更大爆大仔有兩頭住家，兼且拎何伯嘅錢唔還

何伯何太有爭執後幾乎絕跡，但何伯日前突然接受網台訪問，表明要同何太離婚，更向當日大指不是嘅5個仔女道歉。何伯首先直認同何太冇彎轉，已經提出離婚，更指何太親口講對佢冇愛情冇感情，令何伯傷心到夜夜流淚冇覺好瞓。而家何伯只希望傷勢好轉，好好捱落去。

何伯何太早前於寓所外發生流血衝突而雙雙被捕

訪問中何伯講出更多同何太交往後嘅細節，當中有唔少何太身世疑點，例如何太從未透露點申請來港、網名「玲玲」並非身份證上真名等，更指育有一子嘅何太唔似生過仔！何伯直指「我亡妻生咗5個，你生過細路，啲器官唔同㗎嘛！啲紋......我都唔係好信！生過冇理由咁原裝不動㗎嘛！」。何太同兒子關係成疑但又同住公屋，主持問何伯要唔要告發，何伯就話要考慮。

何伯接受youtube頻道「花生速遞」訪問

何伯接受youtube頻道「花生速遞」訪問

何伯踢爆何太要求結婚後，竟然火速搵到兩位證婚人，令何伯懷疑結婚根本係一早鋪排好。婚後一個月，何太就要求何伯購買超過30萬金器首飾及名錶，何伯亦澄清冇將何太列為保險受益人，因為冇買過保險。何伯另外大爆何太有地方收藏現金，並喺住宅擺放擺檔賣嘅海味。

何伯爆料意猶未盡，更指何太同一個叫阿平嘅男人過從甚密，並指阿平俾錢何太之外仲叫佢「親愛的玲妹」。何伯直斥阿平「勾二嫂」。

戀愛腦清醒，何伯自言因為何太冇晒朋友，更因為居住問題要喺快餐店度宿多晚。何伯為過去種種而道歉，「得罪好多粉絲，唔知事情咁複雜」，甚至承認「我踩咗落個氹度」。何伯損失嘅仲有同5個仔女嘅關係，佢喺鏡頭前向兒女道歉，「我醒返啦……嗰時個腦偏埋一邊」。