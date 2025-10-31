專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。其後二人自行轉型做網紅，由分享甜蜜事到開始吵架，都成為焦點。呢段不被睇好嘅忘年戀，經歷多次爭吵，何伯更因為不岔途人言語而用殺蟲水噴對方，搞到惹上官非。今年中，何太疑因離家出走同何伯發生糾紛，最終同告受傷，並且被警方拘捕。
何伯何太有爭執後幾乎絕跡，但何伯日前突然接受網台訪問，表明要同何太離婚，更向當日大指不是嘅5個仔女道歉。何伯首先直認同何太冇彎轉，已經提出離婚，更指何太親口講對佢冇愛情冇感情，令何伯傷心到夜夜流淚冇覺好瞓。而家何伯只希望傷勢好轉，好好捱落去。
訪問中何伯講出更多同何太交往後嘅細節，當中有唔少何太身世疑點，例如何太從未透露點申請來港、網名「玲玲」並非身份證上真名等，更指育有一子嘅何太唔似生過仔！何伯直指「我亡妻生咗5個，你生過細路，啲器官唔同㗎嘛！啲紋......我都唔係好信！生過冇理由咁原裝不動㗎嘛！」。何太同兒子關係成疑但又同住公屋，主持問何伯要唔要告發，何伯就話要考慮。
何伯踢爆何太要求結婚後，竟然火速搵到兩位證婚人，令何伯懷疑結婚根本係一早鋪排好。婚後一個月，何太就要求何伯購買超過30萬金器首飾及名錶，何伯亦澄清冇將何太列為保險受益人，因為冇買過保險。何伯另外大爆何太有地方收藏現金，並喺住宅擺放擺檔賣嘅海味。
何伯爆料意猶未盡，更指何太同一個叫阿平嘅男人過從甚密，並指阿平俾錢何太之外仲叫佢「親愛的玲妹」。何伯直斥阿平「勾二嫂」。
戀愛腦清醒，何伯自言因為何太冇晒朋友，更因為居住問題要喺快餐店度宿多晚。何伯為過去種種而道歉，「得罪好多粉絲，唔知事情咁複雜」，甚至承認「我踩咗落個氹度」。何伯損失嘅仲有同5個仔女嘅關係，佢喺鏡頭前向兒女道歉，「我醒返啦……嗰時個腦偏埋一邊」。
其他人也在看
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 18 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
2025韓國10大最靚仔男神排行榜！日本票選絕世神顏：車銀優僅排第2、孔劉第10名上榜
從全球爆紅的Kpop到浪漫滿分的韓劇，韓國男藝人的魅力早已超越國界。今年，日本女網民再度票選出「最靚仔韓國男神排行榜」，由1,194位10至50代女性參與投票，最後選出10位連日本女生都為之心動的真正韓流代表！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 1 天前
李雲迪遭網紅指控 酒店房趁她吃安眠藥「做齷齪勾當」
「鋼琴王子」李雲迪2021年10月被爆出嫖妓醜聞後，形象盡毀嘅佢事業更係跌落低谷。2年前重新復出巡演站穩陣腳之際，網上又有消息傳出他又出事。東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
鮮娛糧︱袁文靜去東京旅行 和服Look獲正評
【on.cc東網專訊】應屆港姐季軍袁文靜打破港姐慣性傳統，自當選後獲得不少演出機會，先後拍攝中秋宣傳片及主持台慶綜藝《攻你上大學》，她在節目中施展廣東話Rap功，獲林盛斌封為「地球上最勁Rapper」。日前她趁放假到東京玩，在當地拍了一輯和服照，影到嘟嘴，近日剪東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
尹子維與未婚妻徐冬冬起爭執令女方想逃婚 「御用渣男」變痴情男稱要辦一人婚禮
尹子維曾於多部劇集飾演壞男人，為「御用渣男」，渣男形象深入民心。尹子維和「內地第一美乳」徐冬冬嘅戀情，從公開到分手，再到復合、訂婚，堪稱圈內傳奇。復合後，尹子維低調求婚，日前宣布計劃年內於杭州舉辦婚禮，更被拍到喺北京胡同甜蜜影婚紗照。不過，婚禮未正式舉行，二人近日竟因小事鬧交，徐冬冬更傳出逃婚跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
張庭全家福罕見曝光！15歲女兒美貌驚呆眾人
[NOWnews今日新聞]女星張庭和林瑞陽結婚多年，兩人婚後都淡出幕前，專注在家庭和事業中。昨（29）日行事低調的張庭罕見在社群曬出全家福，而她15歲的女兒瞬間成為了眾人的焦點，小麥色的膚色、跟媽媽相...今日新聞 娛樂 ・ 13 小時前
Stephy前度王子偷食人妻粿粿 范姜彥豐出身醫生世家
台灣男星范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）結婚3年，婚後育有一女「小粿醬」，一家三口幸福美滿。不過近來卻屢傳婚變，喺噚日（29日）范姜彥豐無預警喺IG出PO，上載一條以「道德淪喪，婚內出軌！」為題嘅9分鐘片段，痛斥老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
秦昊激罕與小哈利同框 1舉動獲讚：父愛滿滿
【on.cc東網專訊】台灣歌手庾澄慶（哈林）和前妻伊能靜離婚多年，二人近年因兒子「小哈利」庾恩利常常隔空互動，而目前在內地發展的小哈利，日前更被網友直擊他與繼父秦昊，在成都拍攝真人騷《快樂趣吹風》，對此引來不少網友揣測可能是秦昊帶著小哈利上節目。從相中所見，當時東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
44歲「美隊」Chris Evans榮升爸爸！迎來可愛女兒成為「美國奶爸」，取名藏著對妻子的滿滿愛意
「美國隊長」Chris Evans 與妻子 Alba Baptista 迎來第一個孩子，在 44 歲之齡成為新手爸爸！Chris Evans 與小 16 歲的妻子 Alba Baptista 於 2023 年低調成婚，近日迎來成為「新手爸媽」的好消息，大家也紛紛送上祝賀。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
聖子頭少女竟變Netflix女王！ 有村架純32歲還在偷偷升級！
1993年出生在兵庫伊丹的小女孩，國中看電視劇突然冒出「不如我來演」的念頭，直接報名FLaMme。2009年補考才過關，隔年4月高中畢業就殺去東京，目標鎖定戶田惠梨香。Japhub日本集合 ・ 1 天前
前妻控婚內出軌！休傑克曼不懼負評「大方帶女友亮相」 親密牽手、相視甜笑閃爆
「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）離婚後首度公開放閃！他26日與新女友、音樂劇演員薩頓佛斯特（Sutton Foster）攜手出席新片《Song Sung Blue》洛杉磯首映會，在紅毯上親暱互動成為焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
何潤東為拍戲狠瘦6kg 超結實身材全曝光
[NOWnews今日新聞]台灣和新加坡合作的影集《夜半11點學校見》歷經3個月在台灣、新加坡兩地的拍攝，終於殺青了，主要演員何潤東為此劇在2個月內猛減了6公斤，在劇中展現了結實、小麥色膚色的帥氣外型，...今日新聞 娛樂 ・ 13 小時前
姜濤演唱會2025丨11.10公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
姜濤宣佈將於12月18至21日於亞博舉行第二次個人大型演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》，將會於演唱會中結合中樂與西樂等不同風格的對立元素，透過重新編排進行融合，實踐音樂上的「水火共融」！演唱會門票將於11月10日公開發售，即睇以下購票詳情！Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》 代班人選曝光
[NOWnews今日新聞]坤達本月15日被發現15年前透過閃兵集團偽造體檢結果，以氣胸名義順利逃兵，事跡敗露後，他有可能被代言廠商求償超過千萬元的違約金，而他所主持節目《綜藝玩很大》也將暫時退出，根據...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
五線譜編織動人故事 —— 專訪音樂劇作曲家高世章
音樂劇，顧名思義，音樂是最重要的元素。作為《大狀王》的作曲、編曲及音樂總監，高世章在全劇19首曲目裏，中、西樂並用，大膽運用了粵劇、童謠、圓舞曲、梵音等不同風格，譜出各有特色又扣人心弦的樂曲。入行二十餘年，高世章離不開「大膽」二字，抱著大膽嘗試的心態在大學修讀音樂，秉持「敢寫就得」的座右銘創作，又勇於起用新人，為業界注入新血。Yahoo新聞 ・ 2 天前
《MAMA》下月香港舉行！金憓秀將擔任第二日主持
【on.cc東網專訊】韓國年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》將於11月28及29日一連兩日在香港啟德體育園主場館舉行，是《MAMA》相隔7年重臨香港，繼早前宣布男星朴寶創將擔任首日主持後，主辦方CJ ENM今日（31日）再宣布曾30次主持《青龍電影東方日報 OrientalDaily ・ 24 分鐘前
獨佔過時？Xbox高層直言「對手不再是遊戲主機」，認為：遊戲就是要隨處可玩
微軟旗下 Xbox 近期一連串的行動，先是主機二度漲價、Xbox Game Pass 調漲 50%，接著就是作為獨佔遊戲的《最後一戰：戰鬥進化》最新重製版宣布要登上 PS5，被許多粉絲懷疑是微軟想要退出主機大戰。而 Xbox 工作室負責人 Matt Booty 最近在訪談中宣布，遊戲主機的獨佔策略已成為過去式。Xbox 現任總裁 Sarah Bond 也同樣強調獨制太「過時」，結果被前暴雪總裁 Mike Ybarra 吐槽：「誰去告訴任天堂，獨佔遊戲已經過時了」Yahoo Tech HK ・ 1 天前