何佩瑜年花數十萬供細佬讀書 赴澳感動見證畢業

何佩瑜飛澳州見證細佬畢業

現年36歲嘅何佩瑜（Jeana）2010年以「周秀娜師妹」身份出道，加入𡃁模戰場，其後憑電影《喜愛夜蒲》大膽演出而成功彈出。近年佢轉戰內地，接拍多套劇集及電影，更登上女一位置，有指短短大半年就賺幾百萬，迎來事業巔峰。近日佢飛往澳州出席細佬嘅畢業典禮，難掩興奮之情，喺社交網站上載影片分享喜悅。

何佩瑜擔心細佬學壞及感到香港教育制度不太適合，所以每年花數十萬供年紀細佢10年嘅細佬讀書，近日佢喺社交網站分享一條出席細佬畢業典禮嘅影片，並留言話：「親愛的細佬 今日看到你從校長手上接過畢業證書 ， 真的忍唔住流淚了 …不過係喜悅的眼淚 。 而在我的腦海入面不停flashback 你孩子時的點滴~~一眨眼～～恭喜你順利畢業，邁向人生的新一頁，感謝你的師友們，亦非常感恩你找到了自己的信仰 🌹盡情體驗和享受你的人生旅程吧，家人永遠都是你的後盾 ~ so proud of you ~ With love ❤️J @universitywa #uwa #graduation」。喺影片中，雖然Jeana並無公開細佬嘅外貌，不過都可以見到著住畢業袍嘅弟弟長得很高大。另外，佢哋兩姊弟影相時手拖手，可見兩姊弟感情要好。

廣告 廣告

何佩瑜IG影片截圖

何佩瑜IG影片截圖

何佩瑜IG影片截圖

何佩瑜IG影片截圖

何佩瑜

何佩瑜

何佩瑜

何佩瑜

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！