何依婷上載囡囡學鋼琴短片 曝光豪宅開揚維港全海景

現年31歲嘅何依婷（Regina），2023年與圈外男友Cedric喺峇里島舉行浪漫婚禮，上年誕下B女Rosella，升呢做靚媽。日前佢喺IG限時動態分享囡囡學鋼琴嘅短片，曝光豪宅開揚維港全海景。

出身基層、曾住黃大仙公屋嘅何依婷，婚後生活質素幾何級數咁升呢，除咗周身都係名牌及經常出入高級場所之外，與老公搬入「紅磡樓王」海名軒居住，單位市值約3,000萬元，過住闊太嘅生活。自從誕下囡囡後，何依婷不時喺社交網站分享育兒日常，好似最近佢就上載囡囡學鋼琴嘅短片，片中囡囡坐喺何依婷大髀上彈鋼琴，不過網民就將焦點放喺豪宅內落地大玻璃，窗外正正係一覽無遺嘅無敵維港全海景。佢較早前上載一段囡囡學行嘅短片，意外曝光豪宅內景，豪宅大廳空間寬敞明亮，鋪設咗柔軟嘅爬行地墊和安全圍欄，方便囡囡Rosella自由活動；靠窗位置擺放兩張舒適梳化與茶几，氛圍溫馨愜意。

