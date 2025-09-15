何依婷再飛法國搵結婚攝影師Encore 再晒玉背引死人

【on.cc東網專訊】藝人何依婷（Regina）近日在社交網上跟網民玩「你問我答」，老公留言問法國的靚相幾時會出？Regina昨日（14日）即時找數，在社交網甫靚相，不過，就笑言：「找數真漢子，我post咗在法國的相啦，不過不是老公你影的，咁惟有再下次先post la 88」，原來這輯相由當年為兩人影結婚相的攝影師操刀，她表示：「回巴黎又找了婚照的攝影師旅拍了一下，不過法國的夏天有點太熱，很快的就拍完了。」又指夏天來巴黎一定要帶一套藍色衫，配合夏日藍天。相中，Regina身穿藍白色的花花圖案裙，大晒完美肩線及玉背，身材跟懷孕前完全無分別，網民大讚人靚景靚：「靚爆鏡」

