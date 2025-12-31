何依婷升呢人母 和BB相處治愈心靈

【on.cc東網專訊】無綫小花何依婷（Regina）今年4月由人妻升呢成為媽媽，誕下可愛女Rosella，一家三口相當幸福。她在社交網分享與女兒的溫馨母女照，和不少媽媽也一樣除了親親BB，也最愛聞寶寶的「臭腳」，顯得一臉滿足。

忙湊女的依婷在工作與家庭上難免要作出抉擇，由以往為工作拚搏，到將重心轉移到家庭、女兒身上，但身為媽媽卻覺得犧牲也是值得，形容和BB相處，每一劇刻是在治愈心靈，她說：「得到了人生中最珍貴的禮物，和寶寶相處的每個時刻都在治愈我的心，2026 我準備好了。」

