何依婷女兒學行叫媽媽 意外曝光豪宅內景 豪住3千萬紅磡樓王

何依婷女兒學行突叫媽媽 意外曝光豪宅內景 豪住3千萬紅磡樓王

何依婷（Regina）於2023年與圈外男友Cedric結婚，自去年12月宣布懷孕5個月後減產，專心養胎。今年4月，何依婷分享誕下B女Rosella喜訊，升呢做靚媽。近日，何依婷上載一段囡囡學行嘅短片，囡囡Rosella不僅捉實圍欄，勇敢邁步，更突然開聲叫「媽媽」，令何依婷非常感動，寫道：「本來想錄Baby R自己想學行，點知錄到叫媽媽的珍貴一刻，好感動！」

此短片亦意外令何依婷所住嘅豪宅內景曝光，讓網民驚嘆其奢華與實用。豪宅大廳空間寬敞明亮，鋪設咗柔軟嘅爬行地墊和安全圍欄，方便囡囡Rosella自由活動；靠窗位置擺放兩張舒適梳化與茶几，氛圍溫馨愜意。何依婷曾透露與老公Cedric為大學同學，二人相識多年，係物流公司老闆及富二代。有指，二人婚後搬入「紅磡樓王」海名軒居住，單位市值約3,000萬元。今年4月何依婷生完之後入住香港一間月子中心，月子中心準備晒所有嘢，包括BB衫和BB用品、護理師24小時一對一照顧、媽媽可以每日做Facial同做機幫助產後減脂同修身，何依婷當時表示直接帶個人入住就可以，據悉，月子中心提供28天、42天及56天套餐，收費高達328,800元起，令網民驚嘆原來坐月都可以咁豪華。

廣告 廣告

何依婷

何依婷

何依婷

何依婷

何依婷

何依婷

何依婷

何依婷

何依婷

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！