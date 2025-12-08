宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
何依婷女兒學行叫媽媽 意外曝光豪宅內景 豪住3千萬紅磡樓王
何依婷（Regina）於2023年與圈外男友Cedric結婚，自去年12月宣布懷孕5個月後減產，專心養胎。今年4月，何依婷分享誕下B女Rosella喜訊，升呢做靚媽。近日，何依婷上載一段囡囡學行嘅短片，囡囡Rosella不僅捉實圍欄，勇敢邁步，更突然開聲叫「媽媽」，令何依婷非常感動，寫道：「本來想錄Baby R自己想學行，點知錄到叫媽媽的珍貴一刻，好感動！」
此短片亦意外令何依婷所住嘅豪宅內景曝光，讓網民驚嘆其奢華與實用。豪宅大廳空間寬敞明亮，鋪設咗柔軟嘅爬行地墊和安全圍欄，方便囡囡Rosella自由活動；靠窗位置擺放兩張舒適梳化與茶几，氛圍溫馨愜意。何依婷曾透露與老公Cedric為大學同學，二人相識多年，係物流公司老闆及富二代。有指，二人婚後搬入「紅磡樓王」海名軒居住，單位市值約3,000萬元。今年4月何依婷生完之後入住香港一間月子中心，月子中心準備晒所有嘢，包括BB衫和BB用品、護理師24小時一對一照顧、媽媽可以每日做Facial同做機幫助產後減脂同修身，何依婷當時表示直接帶個人入住就可以，據悉，月子中心提供28天、42天及56天套餐，收費高達328,800元起，令網民驚嘆原來坐月都可以咁豪華。
黃日華驚爆息影 太太離世失頭號粉絲 自覺難重回巔峰：寧留好印象給觀眾
64歲黃日華於八十年代簽約TVB出道，入行45年演出過無數經典作品，其中《射鵰英雄傳》的郭靖及《天龍八部》的喬峰最為人熟知Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
許紹雄女兒許惠菁撰文念亡父：好掛住你 上月閉門辦禮斥有人泄細節 新加坡男星：沒料到會令家屬感到傷害
藝人許紹雄（Benz雄）於今年10月28日因腎癌引發器官衰竭離世，享年75歲，其喪禮於上月中在大圍寶福紀念館閉門進行，但仍設有公祭讓市民弔唁，亦有安排傳媒入內致祭及簡短拍攝，但其後儀式沒有公開，不少圈中人拭淚送別。當日喪禮完結後，許紹雄女兒許惠菁會見記者，懷著哀傷心情去感謝大眾關心，以及觀眾對其爸爸的愛戴，又指會以爸爸為做榜樣，她會照顧好家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
諸葛紫麒否認離婚傳聞：老公冇同我講過
有讀者爆料指名媛諸葛紫麒（Marie）與老公薛嘉麟傳有意離婚，離婚原因是有第三者、前護膚品店員介入，東網記者就此事聯絡Marie，對於有關爆料，她即笑住回應：「老公冇同我講過，佢依家係我隔籬，遲啲再傾。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
被張員瑛、惠利撒嬌是怎麼樣？AAA頒獎禮「嗯嗯撒嬌大賽」畫面被瘋傳，「哈洗大叔」崔代勳反差萌撒嬌很圈粉
AAA頒獎禮日前在台灣高雄完美落幕。頒獎禮上有很多精華片段在網上瘋傳，其中頒獎禮特設的「嗯嗯撒嬌大賽」，攝影師會突擊現場藝人，鏡頭一影著就要「嗯嗯撒嬌」，一些偶像明星如張員瑛就輕鬆發揮，但當鏡頭影到男生時就開始有趣，《苦盡柑來遇見你》裡的「哈洗大叔」崔代勳一臉尷尬但又盡力賣萌的模樣成為焦點，影片瞬間瘋傳亦令「哈洗大叔」很圈粉！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
mandycat office：皇恩浩蕩
真係感恩，你肯放我走！ 文地貓2026月曆：https://mandycat.com/product/2026calendar/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 3 小時前
薛凱琪束起辮子擺甫士 散發韻味
【on.cc東網專訊】歌手薛凱琪（Fiona）忙於工作，近日其工作室在社交平台上載視頻，片中音樂配上她的歌曲《不呼不吸幾多秒》，先見到架上墨鏡的她穿上厚厚大衣還戴上帽，她一手拿着咪高峰，一手把外衣的帽子除下，鏡頭一轉，已見她換上型格的冬裝打扮，化上精緻妝容，還束東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
周杰倫阿信F3攜手創造台灣史上最強世紀合唱歌 網民：加起來有250歲了吧
被喻為台灣史上最強聯手的傳奇合唱歌〈恆星不忘Forever Forever〉於12月5日全球同步推出，新歌由周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信世紀合唱，為樂迷送上震撼驚喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
愛瑪史東入圍年度娛樂界百大最具權力女性 華人女導演榜上有名
【on.cc東網專訊】美國權威電影雜誌《The Hollywood Reporter》（THR）每年年底都會選出「100位娛樂界最具權力女性」，而今年入圍名單昨日已出爐。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
與加拿大前總理杜魯道依偎貼臉 凱蒂佩芮公開放閃
（法新社蒙特婁7日電） 美國流行樂壇女歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）在Instagram上貼出一張她與加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）親密貼臉的照片，無疑證實了這兩位名人正在交往。但現年53歲的杜魯道7月時曾被目擊現身凱蒂佩芮的演唱會，而名人新聞網站TMZ於10月時發布一段影片，顯示兩人在巴黎共度一夜以慶祝凱蒂佩芮生日時手牽著手，讓緋聞更加升溫。法新社 ・ 2 小時前
【中環解密】《教父》導演拍賣名錶 套8580萬「填氹」
由《教父》金像導演哥普拉（Francis Ford Coppola）自掏腰包並執導的電影《大都會》（Megalopolis），去年在康城影展世界首映後，口碑不似預期，電影票房亦失利。據BoxofficeMojo網站資料，《大都會》全球僅收1430萬美元（約1.1億港元），但據報該片製作成本至少達1.2億美元（約9.36億港元）。《紐約時報》形容，哥普拉因這部電影搞得「幾乎破產」，最近更透過拍賣行Phillips，在紐約拍賣合共7枚珍藏的腕錶來套現。信報財經新聞 ・ 7 小時前
Netflix併華納兄弟 2020年代影視娛樂圈最大併購
（法新社紐約5日電） 串流媒體巨擘Netflix今宣布，將以近830億美元收購華納兄弟探索公司（Warner Bros.今天達成的收購共識將賦予華納兄弟探索公司每股27.75美元的估值，對應總股權價值約720億美元，企業總價值（包含債務）則約827億美元。法新社 ・ 1 天前
Netflix收購華納兄弟 引發好萊塢強烈反彈
（法新社華盛頓5日電） 影音串流巨擘Netflix今天因欲收購好萊塢傳奇製片廠華納兄弟（Warner Bros.）隨著Netflix成為華納兄弟最可能的得標者，好萊塢的菁英們發起了一場激烈的反收購運動。法新社 ・ 1 天前
Netflix計劃以720億美元收購華納兄弟探索旗下業務：該並購案帶來哪五大啓示
Bloomberg via Getty Images 網飛（Netflix；奈飛）已同意以720億美元（約540億英鎊）收購華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）的電影與串流業務，這是一項重大的好萊塢交易。 這家串流巨頭在一場曠日持久的競爭中，擊敗了對手康卡斯特（Comcast）與派拉蒙天空之舞公司（Paramount Skydance），成功成為華納兄弟的中標者。 華納兄弟擁有包括《哈利波特》（Harry ...BBC News 中文 ・ 19 小時前
大埔宏福苑五級火｜13戶未能聯絡上 孫玉菡：不排除全戶罹難
大埔宏福苑大火發生已經逾一周，暫時共有159人死亡，31人失聯，政府早前宣布透過「一戶一社工」接觸住戶，勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）表示，暫時仍有13戶未能聯絡上，不排除他們全戶罹難，會繼續全力聯繫非同住的家屬。am730 ・ 20 小時前
香港立法會選舉的投票率創紀錄次低
Bloomberg 【彭博】-- 香港本次立法會選舉的投票率創紀錄次低，此前不久香港發生的數十年來最嚴重火災引發了公眾憤怒。香港400萬合資格選民從161名經政府審查、對中國忠誠度受到檢驗的候選人中選出90名立法會議員，任期四年。根據政府聲明，臨時投票率為31.2%的紀錄最低立法會選舉投票率。12月6日，民眾敬獻花圈悼念大埔宏福苑火災的遇難者。攝影：Paul Yeung/ 彭博截至周一早上7點30分，最終結果尚未公佈，但對候選人的審查幾乎可以肯定立法會將支持建制派。 原文標題HK Posts Second-Lowest Election Turnout on Record as City MournsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 3 小時前
失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元
美國紐約市的「換邊停車政策」高額罰款，令不少車主叫苦連天。當時正失業的 Sydney Charlet 從危機中 […] The post 失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元 first appeared on OLO. 這篇文章 失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
【壽司郎】12月逢星期一 指定外賣自取盛合買二送一（01/12-29/12）
凡於12月嘅所有星期一，即12月8、15、22 及29日到壽司郎，購買指定壽司郎外賣自取盛合（一人前）任選2盒，即送1盒【C・超值三文魚盛合（一人前）】！YAHOO著數 ・ 1 小時前
美國晶片夢難圓？台積電設廠遇上「美式規矩」 未開工已耗2.7億
美國晶片夢愈走愈難？台積電鳳凰城設廠需處理 18,000 條法規、未正式開工已燒 2.7 億港元，還要面對人才短缺與社區反彈。Yahoo財經 ・ 4 小時前
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 4 小時前
天氣｜冷鋒周末橫過華南 周六顯著轉涼 下周日最低僅15度
東北季候風會在未來數日持續影響華南，明日(7日)該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道廣闊雲帶會在本週中期覆蓋廣東沿岸地區。天文台預測，明日氣溫介乎19至25度之間，新界再低一兩度，日間乾燥。am730 ・ 13 小時前