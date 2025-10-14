何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀

何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，去年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，今年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽。近日佢同老公為囡囡舉行180日宴，除咗精心設計場地佈置，仲有唔少圈中好友到賀。

何依婷喺社交網站分享多張當日嘅照片，並留言話：「Happy 180 Days my dear Rosella💗一眨眼就已經半年了，還記得第一次抱着你，在我懷抱中你只是小小的一隻，現在已經會爬會坐了。在這半年相處的時光，我收獲了很多的快樂，也激發了很多的潛能，以前水樽蓋都扭不開的我，現在可以抱你很久，以往做事講求效率的我，現在很有耐性坐下來喂你吃東西，和你一起成長的過程真的很幸福，Thank you so much, love of my life，期待你快快長大❤️🎈」。從照片中所見，生日宴以粉紅色佈置為主，而修身完成嘅何依婷與囡囡穿上粉紅色嘅母女裝，充滿甜美溫馨嘅氣氛。

派對邀請唔少圈中好友到賀，包括陳詩欣、蔡嘉欣陳曉華、郭柏妍、陳星妤及何廣沛等人，甚至連TVB高層樂易玲、鍾澍佳監製都有現身，人緣極佳。

