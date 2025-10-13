何依婷為B女擺180日宴 原來係100日時出咗埠

【on.cc東網專訊】花旦何依婷（Regina）今年4月榮升人母，誕下女兒Rosella，近日舉行派對慶祝BB出生180日，圈中人陳曉華、郭柏妍、陳星妤、陳詩欣及蔡嘉欣等也有到賀。現場以粉紅色為布置，放滿氣球與鮮花，相當溫馨。Regina昨日（12日）接受東網訪問時，講到為何不擺百日宴而改為慶祝180日，她解釋：「因為BB一百日嘅時候我出咗埠兩星期做嘢，同老公商量完就決定半歲時慶祝。今次主要係請好朋友嚟，請咗近100人左右。」她指成為媽媽至今最大的感受是為人父母並不簡單：「俗語話眠乾睡濕，一啖粥一啖飯餵大你，以前聽冇感受，依家聽終於明白呢啲說話背後嘅付出有幾多，所以我真係由心尊敬同佩服天下間嘅父母，湊大一個小朋友真係好叻。」相中見她已完全修身，Regina稱做了很多療程，希望盡快以最佳狀態跟觀眾見面：「同懷孕前都仲係有少少距離，不過望落去就好似同以前一樣，我會繼續努力。」

廣告 廣告

另外，賓賓之一的陳星妤跟Regina在新劇《金式森林》中合作，她透露當日跟同劇的女藝人一齊出席，大讚BB可愛，而現時她忙於在深圳為《玫瑰戰爭》開工，不時都要來回香港深圳。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】